Hallan muerta a una mujer en hotel de Tlalpan, el presunto asesino escapó encapuchado

El hotel donde fue localizada sin vida la joven se encuentra cerca de la estación Ermita del STC. Crédito: Captura de Google Maps y @c4jimenez.

Este lunes 16 de marzo fue hallada sin vida una mujer en una habitación del Hotel Alpes, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez, mientras que el presunto responsable abandonó el lugar completamente cubierto, sin ser detenido ni revisado por el personal del establecimiento.

El caso fue reportado por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como c4jiménez, quien detalló que la víctima, identificada como Joana, trabajaba como acompañante y acudió al sitio para encontrarse con un cliente.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han emitido declaraciones al respecto.

El ingreso y la huida del sospechoso

De acuerdo con las publicaciones de Carlos Jiménez, las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre ingresó al Hotel Alpes, quien vestía una balaclava, guantes, lentes, gorra y prendas de manga larga -parecidas a las mangas de protección para brazos-, de manera que ocultó su identidad en todo momento.

Las imágenes también muestran cómo el individuo salió del lugar bajo las mismas condiciones, sin que ningún empleado del hotel intentara detenerlo o revisarlo.

“Así entró y se fue el tipo que mató a Joana dentro de una habitación. Todo cubierto. Balaclava, guantes, lentes, gorra, mangas… Y nadie del hotel lo revisó cuando salió y dejó a la mujer”, publicó Jiménez en su cuenta de X.

El periodista subrayó que la víctima fue encontrada sin vida dentro de la habitación, luego de que el agresor abandonara el sitio.

Imágenes compartidas por el periodista Carlos Jiménez revelaron que el sujeto entró y salió cubierto totalmente para ocultar su identidad. Crédito: X - @c4jimenez

Según los reportes, la joven, quien presuntamente tenía 26 años de edad, se desempeñaba como dama de compañía.

La identidad del presunto agresor permanece desconocida y, hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

De acuerdo con información obtenida por Jiménez a través de sus fuentes, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con el responsable.

Por su parte, el medio El Grafico detalló en su reporte que Joana se encontraba hospedada en la habitación número 205 del hotel antes señalado, el cual se ubica a unos cuantos metros de la estación Ermita del Sistema de Transporte Colectivo Metro, línea 2.

Las imágenes del presunto asesino, completamente cubierto y evadiendo cualquier revisión por parte del personal del hotel, han generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y la responsabilidad de los establecimientos de hospedaje en la ciudad.

La búsqueda del responsable continúa, mientras crece la expectativa social por avances en la investigación.

Asesinatos de sexoservidoras en Tlalpan

El asesino de Natalia González ya fue sentenciado. (Especial/Google Maps)

El asesinato de Joana se suma a otros hechos de violencia registrados en hoteles ubicados sobre la Calzada de Tlalpan, donde mujeres dedicadas al trabajo sexual han sido víctimas de homicidio.

El 5 de julio de 2023, Natalia González fue asesinada al interior del Hotel Condesa, ubicado cerca de la estación del metro Villa de Cortés; por ese caso, en enero de 2025, un tribunal de la capital sentenció a 50 años de prisión al responsable.

En ese entonces el crimen contra Natalia conmocionó a colectivos y defensores de derechos humanos, quienes denunciaron la falta de protección y la discriminación sistemática que enfrentan las mujeres trans y trabajadoras sexuales en la Ciudad de México.