Polémica en el Estadio Olímpico: mujer con chamarra de la Fiscalía CDMX agrede verbalmente a policía, autoridades abren investigación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el incidente ocurrió durante el Operativo Estadio Seguro tras retirar a aficionados presuntamente ebrios.

Un video difundido en redes sociales desató polémica luego de mostrar una discusión entre una mujer que portaba una chamarra con insignias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y una policía auxiliar, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, durante el partido entre Pumas y Cruz Azul.

La grabación comenzó a circular horas después del encuentro disputado en Ciudad Universitaria y muestra a ambas mujeres intercambiando palabras mientras otros asistentes permanecen alrededor.

En el clip se escucha a la mujer lanzar comentarios que fueron considerados discriminatorios, entre ellos: “¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela, eh… a ustedes los quitaron de vender pepitas”.

Autoridades capitalinas señalaron que brindan acompañamiento a la policía auxiliar mientras se realizan las investigaciones del caso.

Las imágenes provocaron críticas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la actitud mostrada hacia la oficial de la Policía Auxiliar.

SSC explica el origen del incidente durante el Operativo Estadio Seguro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el incidente ocurrió cuando personal de seguridad privada solicitó apoyo a policías auxiliares que participaban en el Operativo Estadio Seguro.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados acudieron para retirar a aficionados que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad y que estaban agrediendo a otros asistentes dentro del estadio, entre ellos dos personas con discapacidad auditiva.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el altercado ocurrió durante el Operativo Estadio Seguro en el Estadio Olímpico Universitario. (SSC)

Los elementos escoltaron a estas personas hacia la salida del inmueble cuando la mujer que aparece en el video —quien aparentemente sería familiar de los aficionados retirados— reaccionó de forma agresiva y dirigió expresiones discriminatorias hacia una de las oficiales.

Fiscalía CDMX abre investigación administrativa por el video

Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que su Unidad de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades.

En un mensaje difundido en redes sociales, la institución señaló que analizará el caso para establecer si existe alguna relación entre la mujer que aparece en el video y la dependencia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación administrativa tras la difusión del video ocurrido en el Estadio Olímpico Universitario.

“La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”, indicó la institución.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer ni si forma parte del personal de la fiscalía capitalina.

Policía afectada presentará denuncia ante autoridades y COPRED

La SSC informó que la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomaron conocimiento del caso.

Además, brindan acompañamiento a la oficial involucrada, quien presentará una denuncia formal ante las autoridades ministeriales y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

La oficial afectada presentará una denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México por las expresiones consideradas discriminatorias.

Las autoridades señalaron que se dará seguimiento al procedimiento correspondiente para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Lo que se sabe del incidente ocurrido en Ciudad Universitaria

Hasta el momento, la información oficial sobre el caso apunta a varios elementos clave:

El incidente ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario , en la alcaldía Coyoacán .

Policías auxiliares intervenían para retirar a dos aficionados presuntamente en estado de ebriedad.

La mujer que aparece en el video reaccionó de forma agresiva y lanzó comentarios discriminatorios a una oficial .

La Fiscalía capitalina abrió una investigación administrativa para determinar si la persona pertenece a la institución.

La policía afectada presentará denuncias ante autoridades ministeriales y ante COPRED.

Mientras avanzan las investigaciones, el video continúa circulando en redes sociales, donde ha generado debate sobre el comportamiento de servidores públicos en espacios deportivos y el respeto entre autoridades.