México

Calzada Flotante en Tlalpan: así avanza la construcción del pasillo que pasa encima de la Línea 2 del Metro CDMX

La Secretaría de Obras aseguró que el proyecto tiene un progreso importante y enalteció la transformación del espacio público peatonal

Guardar
Así avanza la construcción de
Así avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

Uno de los ambiciosos proyectos del Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 es la construcción de la Calzada Flotante sobre Tlalpan, cuando las autoridades presentaron el proyecto aseguraron que se tendría antes del torneo de la FIFA, pues busca ser una opción peatonal para la recreación.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) realizó una visita a la zona donde se está construyendo el paso peatonal, el cual se convertirá en un parque elevado que partirá desde la Plaza Tlaxcoaque, en San Antonio Abad, hasta la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Cabe recordar que la obra empezó entre septiembre y octubre de 2025, las autoridades han mantenido trabajos en la zona, por lo que la circulación vial sobre Tlalpan se ha visto afectada. A la par, se ha realizado la ciclovía en Tlalpan, así como el resto de las obras de movilidad en el sur de la capital.

Así avanza la obra de
Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

¿Qué ha pasado con la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan?

De acuerdo con Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, la construcción de la Calzada Flotante va por buen camino. En el lugar ya se puede apreciar el levantamiento de columnas, así como los primeros pasillos terminados, en donde ya se colocaron barandales y la zona de macetas.

Así avanza la obra de
Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

“Con el objetivo de revisar los avances del Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan, el Arq. Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, visitó el tramo que va de Plaza Tlaxcoaque a San Antonio Abad. Junto al equipo de la DGOT de la SOBSE, caminó por la parte alta del parque, observando los trabajos en piso, concreto, luminarias, áreas verdes y estructuras metálicas”, informó Raúl Basulto.

Durante el recorrido al lugar, las autoridades concluyeron que el avance de la obra civil va conforme a lo cronometrado y proyección de tiempos para su apertura. “La supervisión finalizó con una reunión de seguimiento para asegurar que la obra siga avanzando conforme a lo planeado”, finalizó en redes sociales su mensaje.

Así avanza la obra de
Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

Director del Metro CDMX niega daños a la Línea 2 por la construcción de la Calzada Flotante

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava Suárez, descartó daños o interrupciones en la Línea 2 por la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan, un proyecto en marcha de la Sobse vinculado al Mundial 2026, según declaraciones del funcionario durante una conferencia de prensa.

El 12 de marzo de 2026, Rubalcava Suárez afirmó que existen acuerdos de trabajo entre la empresa, el sindicato del Metro y la Sobse para evitar afectaciones a las instalaciones ferroviarias de la ruta Cuatro Caminos-Tasqueña, de acuerdo con lo expuesto durante el acto. La coordinación, explicó, contempla la definición de horarios de labores que no interfieren con la operación de trenes y se busca, incluso, ampliar los turnos para acelerar la ejecución civil.

Así avanza la obra de
Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

En septiembre de 2025, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo había denunciado públicamente posibles riesgos para la infraestructura y el servicio en dicha línea, asunto que generó las reuniones técnicas referidas.

Consultado sobre denuncias específicas en cuanto a asentamientos, pérdida de balastro y variaciones en el trazo de las vías, Rubalcava Suárez no ofreció detalles, pero subrayó que las mesas de diálogo entre el sindicato, la autoridad local y el Metro se mantienen activas para definir la realización de la obra.

Temas Relacionados

Calzada Flotante TlalpanTlalpanCalzada de TlalpanCDMXCalzada Elevada TlalpanLínea 2Metro CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Poncho de Nigris rechaza subirse al ring con Jorge Losa, asegura que busca a alguien más famoso

La rivalidad entre la expareja de Ferka y el regiomontano sigue dando de qué hablar en redes sociales

Poncho de Nigris rechaza subirse

Detienen a “El Negro Billetes”, presunto extorsionador y montachoques ligado a La Chokiza en Ecatepec

Autoridades señalaron que el detenido, identificado como David “N”, fue trasladado al penal federal del Altiplano

Detienen a “El Negro Billetes”,

Camino al Óscar 2026: las películas nominadas que todavía puedes ver en los cines de México

Te decimos qué cintas aún está en complejos cinematográficos

Camino al Óscar 2026: las

Cruz Azul estaría buscando fichar a Julián Araujo para cubrir el puesto de Jorge Sánchez

La incorporación estaría siendo valorada por la directiva celeste, debido a su desempeño reciente en Escocia e Inglaterra

Cruz Azul estaría buscando fichar

Eugenio Derbez revela que ha sido víctima de varios fraudes, como su hijo José Eduardo: “Se me hincó y me pidió”

El famoso comediante aclaró que aunque él y su hijo han pasado por situaciones similares, hay diferencias notables; además, reveló el curioso detalle de cómo fue engañado por alguien que pidió ayuda de rodillas

Eugenio Derbez revela que ha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Negro Billetes”,

Detienen a “El Negro Billetes”, presunto extorsionador y montachoques ligado a La Chokiza en Ecatepec

Aseguran taller de camionetas monstruo en Azcapotzalco, CDMX: dos personas fueron detenidas

Vinculan a proceso a “El Congo”, presunto operador del CJNG ligado al asesinato de Carlos Manzo

¿Quién es el doble R y por qué es una pieza clave al interior del Cártel Jalisco?

Arresto récord en una hora y 13 minutos: detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris rechaza subirse

Poncho de Nigris rechaza subirse al ring con Jorge Losa, asegura que busca a alguien más famoso

Camino al Óscar 2026: las películas nominadas que todavía puedes ver en los cines de México

Eugenio Derbez revela que ha sido víctima de varios fraudes, como su hijo José Eduardo: “Se me hincó y me pidió”

Andrea Legarreta asegura que los hijos de Aracely Arámbula sí tienen interés por el medio artístico

Morelense de padres libaneses, con más nominaciones en el Óscar: conoce al primer mexicano que ganó la estatuilla en la historia

DEPORTES

Cruz Azul estaría buscando fichar

Cruz Azul estaría buscando fichar a Julián Araujo para cubrir el puesto de Jorge Sánchez

Mundial 2026 en CDMX: visitantes y locales tendrán ruta segura al Estadio Azteca y sus alrededores

CMLL revela cartel para despedida de El Satánico en Arena México: Jon Moxley reta a Místico

Cuál es el sueldo en Cruz Azul de Andrés Gudiño, portero mexicano que podría ser convocado con México

Cadillac rompe el silencio: esta es la razón detrás de la contratación de Checo Pérez