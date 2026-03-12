Calzada Flotante en Tlalpan: así avanza la construcción del pasillo que pasa encima de la Línea 2 del Metro CDMX

Así avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

Uno de los ambiciosos proyectos del Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 es la construcción de la Calzada Flotante sobre Tlalpan, cuando las autoridades presentaron el proyecto aseguraron que se tendría antes del torneo de la FIFA, pues busca ser una opción peatonal para la recreación.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) realizó una visita a la zona donde se está construyendo el paso peatonal, el cual se convertirá en un parque elevado que partirá desde la Plaza Tlaxcoaque, en San Antonio Abad, hasta la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Cabe recordar que la obra empezó entre septiembre y octubre de 2025, las autoridades han mantenido trabajos en la zona, por lo que la circulación vial sobre Tlalpan se ha visto afectada. A la par, se ha realizado la ciclovía en Tlalpan, así como el resto de las obras de movilidad en el sur de la capital.

¿Qué ha pasado con la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan?

De acuerdo con Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, la construcción de la Calzada Flotante va por buen camino. En el lugar ya se puede apreciar el levantamiento de columnas, así como los primeros pasillos terminados, en donde ya se colocaron barandales y la zona de macetas.

“Con el objetivo de revisar los avances del Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan, el Arq. Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, visitó el tramo que va de Plaza Tlaxcoaque a San Antonio Abad. Junto al equipo de la DGOT de la SOBSE, caminó por la parte alta del parque, observando los trabajos en piso, concreto, luminarias, áreas verdes y estructuras metálicas”, informó Raúl Basulto.

Durante el recorrido al lugar, las autoridades concluyeron que el avance de la obra civil va conforme a lo cronometrado y proyección de tiempos para su apertura. “La supervisión finalizó con una reunión de seguimiento para asegurar que la obra siga avanzando conforme a lo planeado”, finalizó en redes sociales su mensaje.

Director del Metro CDMX niega daños a la Línea 2 por la construcción de la Calzada Flotante

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava Suárez, descartó daños o interrupciones en la Línea 2 por la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan, un proyecto en marcha de la Sobse vinculado al Mundial 2026, según declaraciones del funcionario durante una conferencia de prensa.

El 12 de marzo de 2026, Rubalcava Suárez afirmó que existen acuerdos de trabajo entre la empresa, el sindicato del Metro y la Sobse para evitar afectaciones a las instalaciones ferroviarias de la ruta Cuatro Caminos-Tasqueña, de acuerdo con lo expuesto durante el acto. La coordinación, explicó, contempla la definición de horarios de labores que no interfieren con la operación de trenes y se busca, incluso, ampliar los turnos para acelerar la ejecución civil.

En septiembre de 2025, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo había denunciado públicamente posibles riesgos para la infraestructura y el servicio en dicha línea, asunto que generó las reuniones técnicas referidas.

Consultado sobre denuncias específicas en cuanto a asentamientos, pérdida de balastro y variaciones en el trazo de las vías, Rubalcava Suárez no ofreció detalles, pero subrayó que las mesas de diálogo entre el sindicato, la autoridad local y el Metro se mantienen activas para definir la realización de la obra.