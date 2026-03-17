México

Fernando Bonilla celebra la incomodidad que genera La Oficina: “La vida imita al arte”

El actor ironizó sobre una supuesta campaña financiada para promocionar la serie y lanzó una dura crítica contra plataformas de streaming que priorizan fama sobre talento en sus producciones

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Fernando Bonilla reaccionó a las
Fernando Bonilla reaccionó a las críticas tras el estreno de La Oficina. (Especial)

Fernando Bonilla lo advirtió hace un año; aun así, La Oficina, la versión mexicana de la exitosa serie creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, ha polarizado opiniones en plataformas digitales a unos días de su estreno en Prime Video.

A través de X —antes Twitter—, el histrión reaccionó con ironía a las acusaciones de una supuesta campaña para promocionar la serie, así como a la incomodidad que han causado determinados chistes. “Hola a todas las personas que han estado tuiteando que les gustó #LaOficina. Les recuerdo que hoy las esperamos afuera del metro Popotla para darles su torta, su Frutsi, un bote de pintura y una tarjeta Monex con 140 pesos. Saludos”, escribió.

¿De qué trata ‘La Oficina’?

La Oficina es una coproducción de Amazon MGM Studios y Máquina VegaGaz. Dirigida por Gaz Alazraki (Club de Cuervos) y bajo la visión creativa de Marcos Bucay, aborda los acontecimientos en Jabones Olimpo, una empresa manufacturera de jabones con sede en Aguascalientes que es dirigida por Jerónimo Ponce III.

Al igual que la versión británica y estadounidense, la serie satiriza la cultura laboral “godín” y el nepotismo, ejes que orbitan sobre las situaciones incómodas provocadas por Jerónimo.

Su primera temporada, integrada por 8 episodios, se ha posicionado como uno de los títulos más vistos en México. Sin embargo, su visión del humor ha dividido opiniones, algo que no incomoda en lo absoluto a Bonilla. “Es curioso porque muchas veces quien produce comedia pide irse a lo seguro, a lo que la gente ya conoce y que ya saben que le van a consumir y por eso llevamos tanto tiempo haciendo el mismo tipo de comedia”, reflexionó Bonilla en entrevista con El País.

La Oficina ha polarizado opiniones
La Oficina ha polarizado opiniones en redes sociales. (La Oficina / Especial)

Critica las decisiones corporativas que priorizan fama sobre talento

La frontalidad o falta de filtros, según cada perspectiva, es una cualidad que conecta a Fernando Bonilla con su personaje. Durante la presentación de la serie, el actor no dejó pasar la oportunidad para criticar a empresas de entretenimiento que priorizan popularidad sobre el talento.

“A toda la gente que produce audiovisual que está reunida aquí, busquen actores con talento y, si necesitan que sean famosos, pues háganlos famosos ustedes, que para eso son las pinches plataformas”.

Desde su perspectiva, La Oficina es un proyecto singular que afrontó el reto de adaptar un clásico de la televisión al contexto mexicano, pero con total libertad creativa.

“Yo creo que este proyecto puede ser un pequeño caballo de Troya, porque tiene unas condiciones muy particulares. Tenemos una franquicia que nos respalda. The Office es un nombre muy poderoso y eso permitió que se configurara un elenco que no es abrumadoramente mediático”, expresó.

Una crítica constante en plataformas digitales acusa a la serie de erigirse sobre una comedia vulgar. Para el actor, cada día las redes sociales consignan una realidad que no se aleja mucho de la ficción representada en la serie.

Bonilla, hijo del icónico actor Héctor Bonilla, aprovechó un momento viral del periodista Carlos Pozos Soto, más conocido como “Lord Molécula”, quien durante una conferencia en torno a la detección temprana del cáncer de mama, dijo: “Antes que nada, un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches, fuimos amamantados todos y todas los que estamos presentes aquí”, expresó frente a funcionarias, especialistas en salud y representantes de medios.

El histrión y standupero compartió el video del momento y, en referencia a las críticas que señalan a La Oficina como vulgar y poco realista, escribió: “Lord Molécula es una extraña combinación entre Jero y Aniv... La vida imita al arte”.

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