“Lord Molécula” ofrece disculpa tras comentario sobre mujeres en conferencia de Clara Brugada

Carlos Pozos Soto, conocido como “Lord Molécula”, ofreció disculpas públicas luego de que un comentario suyo durante la presentación de la estrategia “Chichiwali” generara incomodidad entre asistentes y en redes sociales. Foto: X/@lordmolecula

El periodista Carlos Pozos Soto, conocido como “Lord Molécula”, ofreció una disculpa pública luego de que un comentario suyo sobre las mujeres generara incomodidad durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dedicada a la presentación de una estrategia de detección temprana de cáncer de mama.

La declaración se produjo durante la ronda de preguntas de los medios, cuando el comunicador inició su intervención con una frase considerada fuera de lugar por el contexto del evento.

“Antes que nada, un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches, fuimos amamantados todos y todas los que estamos presentes aquí”, expresó el periodista frente a funcionarias, especialistas en salud y representantes de medios.

El comentario provocó reacciones de incomodidad entre asistentes y críticas en redes sociales, ya que el evento estaba enfocado en la salud femenina y en la importancia de abordar el cuerpo de las mujeres con respeto.

Disculpa pública de Lord Molécula tras la polémica

Horas después de que el episodio se hiciera viral, Carlos Pozos Soto publicó un mensaje en redes sociales en el que ofreció una disculpa a las reporteras y a las mujeres que se sintieron ofendidas por sus palabras.

Carlos Pozos Soto, conocido como “Lord Molécula”, ofreció una disculpa pública tras el comentario considerado inapropiado durante la conferencia sobre detección temprana de cáncer de mama.

El periodista señaló que su intención no era generar molestia y reconoció que el comentario fue inapropiado.

“Ofrezco una disculpa sincera a las compañeras reporteras y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas por el comentario que realicé durante la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México”, escribió.

En el mismo mensaje añadió que asumía la responsabilidad por la forma en que expresó su idea.

“Reconozco que mis palabras fueron inapropiadas y pudieron interpretarse de una manera que no refleja el respeto que siempre he procurado tener hacia las mujeres y hacia mis colegas del gremio periodístico”.

El comunicador también explicó que su intención era expresar agradecimiento hacia las mujeres, aunque admitió que la forma en que lo dijo fue equivocada.

El comentario que incomodó durante la conferencia de Clara Brugada

El momento ocurrió durante una conferencia encabezada por Clara Brugada, en la que se presentó una estrategia del gobierno capitalino para fortalecer la prevención y detección temprana de cáncer de mama en la Ciudad de México.

Durante la ronda de preguntas, el comentario del periodista fue considerado fuera de lugar debido al contexto sensible del evento, enfocado en la salud de las mujeres.

La intervención de Pozos ocurrió durante la ronda de preguntas de la prensa.

Tras su comentario, la reacción en el recinto fue de evidente incomodidad entre algunos asistentes. La mandataria capitalina no respondió directamente y permitió que concluyera la ronda de participaciones antes de continuar con el desarrollo de la conferencia.

Después retomó la palabra para abordar otros temas relacionados con el plan de desarrollo de la ciudad, sin referirse explícitamente a la intervención del periodista.

Estrategia “Chichiwali”: el programa presentado por el Gobierno de CDMX

El evento tenía como objetivo anunciar la estrategia “Chichiwali”, un programa impulsado por el gobierno capitalino para ampliar la prevención y detección oportuna de cáncer de mama.

Durante su intervención, Clara Brugada subrayó la magnitud del problema de salud pública que representa esta enfermedad.

Clara Brugada decidió no responder directamente al comentario y continuó con la presentación del programa de detección temprana del cáncer de mama.

“El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y también es la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina”, señaló.

Según cifras presentadas, en México la tasa de mortalidad por este padecimiento es de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres, mientras que en la Ciudad de México alcanza 21 fallecimientos por cada 100 mil, por encima del promedio nacional.

En la capital del país se estima que alrededor de 600 mujeres mueren cada año por esta enfermedad.

Metas del programa de mastografías gratuitas en la capital

La estrategia del gobierno capitalino busca ampliar el acceso a estudios de diagnóstico, especialmente para mujeres sin seguridad social.

Entre los objetivos planteados destacan:

Realizar 500 mil mastografías gratuitas durante 2026 en la Ciudad de México.

Incrementar la infraestructura médica con mastógrafos móviles y unidades fijas .

Facilitar diagnósticos tempranos para mujeres sin acceso a servicios de salud.

Fortalecer las campañas de prevención y detección oportuna .

Alcanzar un millón de mastografías en 2027 como meta de mediano plazo.

Las autoridades capitalinas indicaron que actualmente se dispone de 40 mastógrafos y se prevé la adquisición de 20 equipos adicionales para ampliar la cobertura de los estudios.