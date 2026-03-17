México

Estas son las principales diferencias entre el plan B de Sheinbaum y la reforma electoral original

La iniciativa original no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, lo que llevó al oficialismo a replantear su estrategia legislativa

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La reforma electoral impulsada por
La reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum entró en una nueva etapa tras el rechazo de su iniciativa original en la Cámara de Diputados de México. (Presidencia)

La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entró en una nueva fase después de que su proyecto original fuera rechazado en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

El dictamen obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, por lo que fue desechado.

Tras el resultado, legisladores del bloque oficialista anunciaron que se impulsaría una nueva propuesta, conocida como “Plan B”, que mantiene algunos objetivos de la reforma inicial pero con un enfoque más acotado.

Mientras la primera iniciativa planteaba una transformación estructural del sistema electoral mexicano, el nuevo plan se concentra principalmente en reducir privilegios políticos y ampliar mecanismos de participación ciudadana.

Reforma electoral original: cambios estructurales al sistema político

El proyecto inicial proponía una reorganización amplia del Congreso de la Unión y modificaciones al funcionamiento del sistema electoral.

La propuesta original de reforma
La propuesta original de reforma electoral contemplaba una reconfiguración del Congreso de la Unión, manteniendo el número total de legisladores pero modificando su forma de elección. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre los principales planteamientos estaban cambios en la forma de elegir legisladores, reducción del gasto electoral, regulación tecnológica y nuevas reglas para el financiamiento político.

Principales medidas de la propuesta original:

  • Reconfiguración de la Cámara de Diputados, manteniendo 500 legisladores pero con nuevo mecanismo para asignar los 200 de representación proporcional.
  • Modificaciones al sistema de elección legislativa, incluyendo espacios para candidatos con mejor desempeño en sus partidos y representación para mexicanos en el extranjero.
  • Reducción de 25% del gasto electoral, aplicable al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos y organismos electorales locales.
  • Mayor fiscalización del financiamiento político, con acceso del INE a operaciones financieras y prohibición de aportaciones en efectivo.
  • Regulación del uso de inteligencia artificial y bots en campañas electorales.
  • Reducción de tiempos de radio y televisión para propaganda política.
  • Fin de la reelección consecutiva inmediata para cargos de elección popular a partir de 2030.
  • Prohibición del nepotismo en cargos públicos electivos.

La iniciativa también planteaba ampliar mecanismos de democracia directa, como consultas populares, plebiscitos y referéndums.

El “Plan B”: una propuesta con alcance más limitado

Tras el rechazo legislativo, el Ejecutivo federal anunció un nuevo proyecto con objetivos similares, pero con un enfoque distinto.

El “Plan B” de la
El “Plan B” de la reforma electoral busca retomar algunos objetivos del proyecto original, pero con cambios que permitan su aprobación en el Congreso. (Foto: Presidencia)

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan B busca mantener la lógica de austeridad y participación ciudadana, pero concentrándose en medidas que no impliquen transformaciones constitucionales tan profundas.

La nueva propuesta pone énfasis en la reducción de privilegios en los poderes locales y en el fortalecimiento de las consultas públicas.

Diferencias centrales entre la reforma original y el Plan B

Aunque ambas iniciativas comparten la intención de reducir costos y modificar algunos aspectos del sistema político, el alcance de cada una es distinto.

Cambios en el Congreso

  • Reforma original: planteaba ajustes al sistema de representación proporcional y al mecanismo de asignación de diputados.
  • Plan B: ya no propone modificar la estructura del Congreso ni la forma de elegir legisladores federales.

Alcance de la reforma

  • Reforma original: implicaba cambios constitucionales amplios al sistema electoral.
  • Plan B: se enfoca en ajustes administrativos y reducción de privilegios en niveles locales.

Gasto electoral y financiamiento

  • Reforma original: proponía reducción de 25% del gasto electoral en el INE, partidos y organismos electorales.
  • Plan B: busca disminuir costos principalmente en congresos locales y municipios.

Regidurías municipales

  • Reforma original: planteaba reducir el número de regidores con base en la población.
  • Plan B: retoma esta medida, argu en el Congreso

mentando que algunos regidores perciben salarios elevados.

Participación ciudadana

  • Reforma original: ampliaba mecanismos como referéndum, plebiscito y consulta popular.
  • Plan B: propone que ciertos temas electorales —como el financiamiento a partidos— puedan someterse a consulta ciudadana.

Revocación de mandato

  • Reforma original: mantenía el esquema vigente.
  • Plan B: plantea que la consulta de revocación pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno.

Debate político continúa en el Congreso

Tras el rechazo de la
Tras el rechazo de la iniciativa original, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un “Plan B” con medidas más acotadas para facilitar su aprobación en el Congreso.

El rechazo de la primera iniciativa evidenció diferencias entre partidos y también dentro del bloque oficialista.

La discusión legislativa sobre el Plan B se prevé para las próximas semanas en el Congreso de la Unión, donde se definirá si las nuevas medidas logran reunir los apoyos necesarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el objetivo de ambas propuestas es reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana.

“El Plan B tiene el mismo objetivo: disminuir privilegios y ampliar la participación ciudadana”, afirmó la mandataria al anunciar la nueva iniciativa.

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