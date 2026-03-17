Dos pruebas simples que te permiten conocer el estado de tus riñones en poco tiempo

Detectar señales tempranas en el organismo se vuelve posible con exámenes de laboratorio accesibles y rápidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento adecuado de los riñones es esencial para mantener el equilibrio del organismo y eliminar desechos del cuerpo.

Y es que muchas enfermedades renales avanzan de manera silenciosa, sin síntomas evidentes en etapas iniciales.

Por esta razón, la realización periódica de análisis sencillos permite detectar alteraciones a tiempo, facilitar el diagnóstico temprano y reducir el riesgo de complicaciones graves asociadas con el daño renal.

Una consulta médica y dos pruebas habituales pueden ayudar a evitar daños serios sin síntomas previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son dos pruebas simples de laboratorio que te permiten conocer el estado de tus riñones

En ese sentido y aunque muchas personas pueden pensar que requieren de complicadas pruebas para conocer la salud de los riñones, en realidad dos pruebas simples de laboratorio que permiten saber si en poco tiempo si los riñones sufren algún tipo de complicación, las cuales son las siguientes:

Análisis de creatinina en sangre : Esta prueba mide el nivel de creatinina, un residuo de la actividad muscular, en la sangre. Niveles elevados pueden indicar que los riñones no están filtrando adecuadamente.

Análisis de orina (urianálisis): Permite detectar la presencia de proteínas, sangre o alteraciones en la orina que pueden ser signos tempranos de daño renal o de una función renal alterada.

De acuerdo con información de la National Kidney Foundation el análisis de creatinina en sangre y el análisis de orina son vitales para diagnosticar problemas de salud en los riñones porque permiten detectar de forma temprana alteraciones en la función renal.

La creatinina es un desecho que los riñones eliminan normalmente a través de la orina. Cuando los niveles de creatinina en sangre aumentan, puede indicar que los riñones no están filtrando adecuadamente, lo que sugiere insuficiencia o daño renal. Esta prueba permite evaluar la capacidad de filtración de los riñones y monitorizar su funcionamiento a lo largo del tiempo.

Por su parte, el análisis de orina detecta la presencia de proteínas, sangre, glucosa o células anormales que no deberían estar presentes en una orina normal.

La presencia de proteínas o sangre puede señalar daño en los glomérulos o en otras estructuras del riñón, incluso cuando la persona no presenta síntomas.

Estas pruebas, al ser simples y accesibles, permiten identificar problemas renales en etapas iniciales y facilitan el inicio de un tratamiento oportuno para prevenir complicaciones graves como insuficiencia renal crónica o daño permanente.

Ambas pruebas son rápidas, accesibles y forman parte de la evaluación básica de la función renal. (Pixabay)

Cada cuando se recomienda hacerse análisis de sangre y creatina para saber la salud de mis riñones

La frecuencia recomendada para realizar análisis de sangre y creatinina para evaluar la salud renal depende de factores individuales como la edad, antecedentes familiares, presencia de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión) y factores de riesgo.

En general:

Personas sanas sin factores de riesgo : Se sugiere incluir estos análisis en los chequeos médicos generales cada uno o dos años.

Personas con factores de riesgo (diabetes, hipertensión, antecedentes familiares de enfermedad renal, obesidad, mayores de 60 años) : El control suele ser anual o según la indicación médica.

Pacientes con enfermedad renal diagnosticada: Los controles pueden ser más frecuentes, cada tres a seis meses, o según la evolución y las recomendaciones del especialista.

La periodicidad exacta debe establecerla el médico tratante, adaptándola a cada caso particular.