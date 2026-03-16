“Una crisis paranoica”: dan detalles previos al incidente de José Ángel Bichir que lo mantiene en convalencencia

El actor José Ángel Bichir sufrió una grave caída desde el tercer piso de su domicilio en Narvarte, Ciudad de México, debido a una crisis emocional y paranoia (Instagram)

Un episodio de crisis emocional y paranoia precedió el accidente que sufrió el actor José Ángel Bichir, quien cayó del tercer piso de su domicilio en la colonia Narvarte, Ciudad de México, y sufrió lesiones graves en el rostro y el abdomen, según informes de Radio Fórmula, Ventaneando y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Previo al accidente, José Ángel Bichir atravesaba una etapa de inestabilidad emocional marcada por episodios de paranoia y depresión, situación que se agravó por la falta de trabajo.

De acuerdo con familiares y periodistas, el actor vivió una crisis en la que sintió que era perseguido sin motivo y escapó de su departamento, lo que provocó la caída. Bichir permanece en recuperación tras el incidente.

Los testimonios difundidos por Fórmula Espectacular detallan que el actor, de 35 años, experimentó una “crisis emocional” y una “crisis paranoica” poco antes del hecho. La periodista Analú Salazar aseguró que, bajo una “persecución imaginaria”, el actor huyó creyendo que alguien lo seguía.

Salazar puntualizó que Bichir “nunca quiso conscientemente tirarse”, sosteniendo que la confusión mental derivó en el accidente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que Bichir fue encontrado inconsciente y trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero por fracturas en el rostro y abdomen agudo (Instagram: @joseangelbichir)

Factores personales y emocionales previos al incidente

El entorno familiar indicó, en declaraciones reunidas por Radio Fórmula, que el estado emocional de Bichir llevaba tiempo mostrando señales de crisis. Gabo Cuevas informó que la madre del actor afirmó que su hijo atravesaba una “racha complicada emocionalmente” causada por la “falta de trabajo”, lo que “lo había orillado a vivir un tema depresivo”.

Desde su círculo cercano insisten en que la ausencia de oportunidades laborales influyó negativamente en la salud mental del actor, intensificando episodios de inestabilidad anímica.

Tras abandonar el hospital, según Ventaneando, Bichir expresó: “Estoy mal, no entiendo qué ha pasado”, manifestando el desconcierto que sintió luego del accidente. Consultado sobre si recibiría acompañamiento psicológico, respondió de manera cautelosa: “Me imagino que sí”, sin dar más información sobre su estado personal.

Familiares y periodistas atribuyen el incidente de José Ángel Bichir a una etapa de inestabilidad emocional agravada por la falta de trabajo y episodios de depresión (José Ángel Bichir / Instagram)

Información oficial y detalles médicos relevantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó que el accidente ocurrió el viernes 13 de marzo en la intersección de la calle Uxmal y la avenida Xola. El actor fue encontrado inconsciente tras caer desde el tercer piso del edificio donde vivía.

Los paramédicos diagnosticaron “fractura de cara” y “abdomen agudo”, además de la pérdida de dientes. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente. De manera preliminar, las autoridades consideran que la caída fue resultado de una crisis psicoemocional, sin señales de intencionalidad autolesiva.

José Ángel Bichir a su salida del Hospital Rubén Leñero. (Captura de pantalla: Ventaneando )

Trayectoria y entorno familiar de José Ángel Bichir

José Ángel Bichir es parte de una de las familias con mayor tradición artística en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y la productora Patricia Pascual, nieto de Alejandro Bichir y Maricruz Nájera, y sobrino de Bruno y Demián Bichir.

Inició su carrera actoral en 2001 en la telenovela ‘Aventuras en el tiempo’. A lo largo de los años, ha participado en producciones como ‘El César’, ‘José José, El Príncipe de la Canción’ y películas como ‘Tlatelolco, verano del 68’ y ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’.

Actualmente, Bichir permanece en proceso de recuperación, mientras su familia y allegados han pedido respeto y discreción ante la situación que enfrenta.