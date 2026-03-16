Reportan fuerte operativo en El Salado, zona ligada a “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa

Medios locales señalan que en la zona están presentes unidades del Ejército Mexicano. (imagen ilustrativa) Crédito: SEDENA

Este lunes 16 de marzo internautas y medios locales reportaron una fuerte movilización de elementos federales en la sindicatura de El Salado, ubicada en el sur del municipio de Culiacán, Sinaloa.

El operativo, según reportes de testigos, cuenta con el apoyo de al menos un helicóptero, el cual sobrevuela la zona.

Hasta el momento las autoridades no han realizado informes sobre la situación en la zona, la cual está presuntamente ligada con “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, célula criminal liderada por Ismael Zambada Sicarios, alias “El Mayito Flaco”. Esta supuesta relación entre la organización delincuencial y El Salado ha estado presente en diversos narcocorridos dedicados a sus líderes.

Medios locales como Debate Sinaloa han reportado que en el sitio la población ha observado unidades del Ejército Mexicano, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los operativos ocurren el mismo día que fue realizada en Culiacán la toma de protesta del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el General Sinuhé Téllez López.

Reportan helicópteros sobrevolando la zona

Pobladores de la zona han compartido en redes sociales videos sobre la presencia de helicópteros realizando recorridos a baja altura.

Pobladores compartieron en redes sociales videos sobre un helicóptero sobrevolando en el sitio

El material, grabado desde la marquesina de un domicilio muestra como un helicóptero de las fuerzas armadas recorre la zona, sin embargo, no es posible identificar a qué corporación pertenece debido a los arboles presentes en el sitio.

Unidades especiales terrestres de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), conocidas como Black Mambas, fueron vistas en la sindicatura, según informó el medio local Luz Noticias la tarde de este 16 de marzo. Estos vehículos habrían formado parte de las herramientas utilizadas por las autoridades durante las acciones, que presuntamente estarían relacionadas con integrantes del crimen organizado.

Asimismo, el medio local señaló que en El Salado fue asegurada una camioneta, la cual podría estar vinculada con el operativo efectuado.

Según las imágenes, se trataría de una pickup RAM, modelo cuatro puertas, con rines y parrilla pintadas en color negro. La unidad a disposición de las autoridades también presenta un fuerte impacto en la zona del parabrisas.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado posibles detenidos mediante sus canales oficiales.

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