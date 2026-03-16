México

Quién es Sinuhé Téllez López el general que quedó al frente a la SSP Sinaloa

Se trata de un hombre con experiencia combatiendo el narcotráfico y con “pleno conocimiento de Sinaloa”

Guardar
Ha ocupado cargos de seguridad
Ha ocupado cargos de seguridad en diferentes entidades del país (SSP Sinaloa)

Tras la salida de Óscar Rentería Schazarino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, el 16 de marzo fue designado el nuevo titular de la dependencia, se trata del general Sinuhé Téllez López.

Durante el evento donde Téllez López fue designado estuvo presente el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya. La SSP destaca que el general recientemente designado “tiene pleno conocimiento de Sinaloa”.

Quién es Sinhué Téllez López

El hombre recientemente designado tiene una licenciatura en Administración Militar, además de dos maestrías, una de ellas en Seguridad Nacional y la otra en Dirección Estratégica.

Antes de ser el encargado de la seguridad en Sinaloa, el general fue Jefe de Cuartel de la Novena Zona Militar, en el municipio de San Ignacio. De igual manera, trabajó en diversas entidades del país desempeñando otros cargos.

(SSP Sinaloa)
(SSP Sinaloa)
  • Comandante de sección en el 33 Batallón de Infantería en Torreón Coahuila
  • Comandante de Compañía en el 53 Batallón de Infantería en Tlaltenango de Sánchez Román Zacatecas
  • Segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería San Miguel Jagüeyes, Estado de México
  • Jefe de cuartel en la novena zona militar, Culiacán Sinaloa.

Con experiencia en el combate al narcotráfico

De igual manera, medios locales indican que fue jefe de la Mesa de Intersección Terrestre en la Sección Séptima de Operaciones contra el Narcotráfico del Estado Mayor conjunto, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El General Sinuhé Téllez López
El General Sinuhé Téllez López tras su toma de protesta. Crédito: SSP Sinaloa

Asimismo, se desempeñó como jefe de la Sección Tercera de Operaciones del cuartel general de la Quinta Región Militar, en La Mojonera Jalisco; además de que fue instructor en la Escuela Superior de Guerra y agregado militar en la Embajada Militar en Alemania.

El conflicto interno del Cártel de Sinaloa continúa

Téllez López se queda a cargo de la institución de seguridad estatal en medio de la pugna entre las facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que inició tras la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada.

Incluso el pasado 12 de marzo The New York Times informó que los integrantes del Cártel de Sinaloa almacenan armas con el objetivo de resistir un posible ataque por parte de la administración de Estados Unidos, la cual ya identifica a la organización como un grupo terrorista.

Un coordinador regional de la facción Los Mayos, antes liderada por El Mayo Zambada, dijo al medio mencionado que en en la estructura hay mucha paranoia y nerviosismo. Lo anterior fue amplificado tras las acciones militares en Venezuela que resultaron en el arresto del presidente Nicolás Maduro.

Temas Relacionados

SinaloaSinuhé Téllez LópezSSP SinaloaSecretaría de Seguridad Sinaloamexico-noticias

Más Noticias

La CFE moderniza la gestión y distribución de energía eléctrica en México

La incorporación de simuladores y entornos digitales permite que los trabajadores adquieran habilidades prácticas en condiciones seguras

La CFE moderniza la gestión

Estos son los ejercicios que no deben realizar las personas con hipertensión

Un estilo de vida activo es posible si se eligen ejercicios adaptados que favorecen el control de la presión y cuidan el corazón

Estos son los ejercicios que

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

El actor podría enfrentar una sanción administrativa por portar el emblema nacional durante un evento privado en México

Ring Royale 2026: por qué

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de marzo de 3 mil 100 pesos del lunes 16 al viernes 20

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, notificó que los depósitos arrancaron el pasado lunes 2 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

Con una maniobra vertical, así salvaron a empleado suspendido a 31 pisos de altura en hotel de Reforma

El trabajador estaba en riesgo de caer, quedó atrapado en una góndola

Con una maniobra vertical, así
MÁS NOTICIAS

NARCO

No había condiciones para resguardar

No había condiciones para resguardar los inmuebles donde hallaron la narconómina de ‘El Mencho’, justifica la FGR

Director de la DEA presume foto con Omar García Harfuch tras reunión en EEUU: estos son los temas que abordaron

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Lealtades, presión de rivales y posible contraataque: los tres frentes del CJNG tras la caída de “El Mencho”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

ENTRETENIMIENTO

Quién es Bull Terrie “El

Quién es Bull Terrie “El Patillas”, influencer que venció a Abelito en Ring Royale 2026

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

“Una crisis paranoica”: dan detalles previos al incidente de José Ángel Bichir que lo mantiene en convalencencia

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de marzo

¡Es Ei-za, no Ai-za!”: Eiza González corrige a la prensa en plena fiesta del Oscar y el momento se vuelve viral

DEPORTES

Ring Royale 2026: por qué

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

Nicolás Larcamón revela cuándo regresará a jugar Kevin Mier con Cruz Azul

Sheinbaum festeja récord Guinness tras clase masiva de futbol en el Zócalo de CDMX

Clausura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta

Revancha en la final de la Liga Mexicana de Softbol: Diablos Femenil y Sultanes disputarán la Serie de la Reina