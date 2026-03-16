Quién es Sinuhé Téllez López el general que quedó al frente a la SSP Sinaloa

Ha ocupado cargos de seguridad en diferentes entidades del país (SSP Sinaloa)

Tras la salida de Óscar Rentería Schazarino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, el 16 de marzo fue designado el nuevo titular de la dependencia, se trata del general Sinuhé Téllez López.

Durante el evento donde Téllez López fue designado estuvo presente el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya. La SSP destaca que el general recientemente designado “tiene pleno conocimiento de Sinaloa”.

Quién es Sinhué Téllez López

El hombre recientemente designado tiene una licenciatura en Administración Militar, además de dos maestrías, una de ellas en Seguridad Nacional y la otra en Dirección Estratégica.

Antes de ser el encargado de la seguridad en Sinaloa, el general fue Jefe de Cuartel de la Novena Zona Militar, en el municipio de San Ignacio. De igual manera, trabajó en diversas entidades del país desempeñando otros cargos.

(SSP Sinaloa)

Comandante de sección en el 33 Batallón de Infantería en Torreón Coahuila

Comandante de Compañía en el 53 Batallón de Infantería en Tlaltenango de Sánchez Román Zacatecas

Segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería San Miguel Jagüeyes, Estado de México

Jefe de cuartel en la novena zona militar, Culiacán Sinaloa.

Con experiencia en el combate al narcotráfico

De igual manera, medios locales indican que fue jefe de la Mesa de Intersección Terrestre en la Sección Séptima de Operaciones contra el Narcotráfico del Estado Mayor conjunto, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El General Sinuhé Téllez López tras su toma de protesta. Crédito: SSP Sinaloa

Asimismo, se desempeñó como jefe de la Sección Tercera de Operaciones del cuartel general de la Quinta Región Militar, en La Mojonera Jalisco; además de que fue instructor en la Escuela Superior de Guerra y agregado militar en la Embajada Militar en Alemania.

El conflicto interno del Cártel de Sinaloa continúa

Téllez López se queda a cargo de la institución de seguridad estatal en medio de la pugna entre las facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que inició tras la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada.

Incluso el pasado 12 de marzo The New York Times informó que los integrantes del Cártel de Sinaloa almacenan armas con el objetivo de resistir un posible ataque por parte de la administración de Estados Unidos, la cual ya identifica a la organización como un grupo terrorista.

Un coordinador regional de la facción Los Mayos, antes liderada por El Mayo Zambada, dijo al medio mencionado que en en la estructura hay mucha paranoia y nerviosismo. Lo anterior fue amplificado tras las acciones militares en Venezuela que resultaron en el arresto del presidente Nicolás Maduro.