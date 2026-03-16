Hijo de socio de AT&T, otra de las víctimas del accidente carretero donde pereció Diego Osuna Miranda

Tras confirmarse la identidad de las víctimas, AT&T México difundió un mensaje de condolencias dirigido a la familia de Rafael Espeleta Cuéllar. (Rafael Espeleta / LinkedIn)

El accidente automovilístico ocurrido este fin de semana en la carretera Toluca–Valle de Bravo dejó un saldo de tres jóvenes fallecidos. Entre ellos se encontraba Rafael Espeleta Cuellar, hijo de Rafael Espeleta Tejada, principal socio comercial y distribuidor autorizado de AT&T México en el país.

El choque ocurrió cuando la camioneta negra en la que viajaban los jóvenes se impactó contra un camión de carga. En el vehículo también se encontraban Diego Osuna Miranda, hijo del director general de BBVA Mexico, Eduardo Osuna, así como Edwin Gabriel Rangel Luna.

Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, murió en un accidente en la autopista Toluca-Valle de Bravo.

Telefónica lamenta la muerte de Rafael Espeleta Cuéllar

Tras confirmarse la identidad de las víctimas, AT&T México difundió un mensaje de condolencias dirigido a la familia de Rafael Espeleta Cuéllar.

“Los acompañamos en estos momentos y enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos”, señaló la compañía en referencia a sus padres, Rafael Espeleta Tejada y Teresa Cuéllar León.

De acuerdo con información difundida en redes sociales y esquelas, el joven participaba en la gira infantil-juvenil de la Asociación de Golf del Valle de México, donde era conocido entre la comunidad deportiva.

AT&T México lamentó el deceso del hijo de Rafael Espeleta Tejada. (Captura de pantalla / X)

Accidente en carretera hacia Valle de Bravo

El siniestro ocurrió en un tramo carretero cercano a Valle de Bravo, en el municipio de Amanalco. En un primer momento se desconocía la identidad de los jóvenes involucrados.

Fotografías difundidas en redes sociales mostraron la camioneta volcada sobre el pavimento y los daños en la unidad de carga con la que colisionó.

El ayuntamiento de Valle de Bravo informó desde la noche del viernes el cierre de la circulación en la autopista Valle de Bravo–Toluca a la altura del paraje conocido como “El Ramal”, mientras se realizaban labores de rescate y retiro de los vehículos.

Horas más tarde, autoridades locales confirmaron que el tránsito fue restablecido luego de concluir las maniobras de limpieza y retiro de escombros.

El siniestro, que dejó un saldo de tres personas muertas, ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende. (Resonancia Informativa / Facebook)

¿Qué pasó con el conductor de la otra unidad?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

El conductor del camión de carga, identificado como Alex “N”, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades legales.

Rafael Espeleta Tejada y Teresa Cuéllar León. (Rafael Espeleta / LinkedIn)

Peritos especializados realizaron el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense, mientras la circulación permaneció interrumpida durante varias horas para facilitar las diligencias.

El accidente generó gran impacto en redes sociales debido al perfil de algunas de las víctimas, entre ellas el hijo del director de BBVA México y el hijo de un ejecutivo vinculado al principal socio comercial de AT&T en el país.

¿Quién es Rafael Espeleta Tejada?

Rafael Espeleta Tejada es un ejecutivo mexicano con más de dos décadas de experiencia en la industria de telecomunicaciones y servicios móviles. Actualmente, se desempeña como director general de Prime Communications Mexico, empresa que opera como uno de los principales socios comerciales de AT&T Mexico en el país.

Desde 2018 encabeza la expansión de Prime Communications en el mercado mexicano, con responsabilidad en el crecimiento de tiendas, la estrategia comercial y la consolidación de alianzas con operadores del sector. Antes de asumir este cargo, desarrolló una carrera en compañías clave de telecomunicaciones.

Dentro de su trayectoria profesional destacan puestos directivos en Nextel Mexico, Grupo Iusacell y Alestra, donde participó en áreas de estrategia, marketing, logística y desarrollo de canales comerciales.

Además de su actividad corporativa, Espeleta Tejada ha estado vinculado a proyectos empresariales propios y consultoría en comunicación estratégica y gestión de crisis dentro del sector tecnológico y de telecomunicaciones.