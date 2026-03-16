México

El mexicano José Antonio García se queda a nada de llevarse el premio a Mejor Sonido en los Oscar 2026

El reconocido sonidista mexicano sumó su tercera nominación al Oscar por crear una atmósfera única en Una batalla tras otra

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La destacada labor de José
La destacada labor de José Antonio García en la cinta de Paul Thomas Anderson lo colocó entre los mejores del mundo y ratificó su lugar como referente para nuevas generaciones en la industria del cine global. (Foto de archivo)

La edición número 98 de los Premios Oscar dejó emociones encontradas para el cine mexicano. José Antonio García, reconocido sonidista nacional, aspiraba a conquistar la estatuilla a Mejor Sonido por su trabajo en Una batalla tras otra, cinta dirigida por Paul Thomas Anderson.

A pesar de las expectativas y de la calidad de su aportación en el filme, el reconocimiento de la Academia fue para el equipo de F1.

El filme de Thomas Anderson
El filme de Thomas Anderson se llevó otros premios destacados durante la ceremonia. REUTERS/Mario Anzuoni

García sumó su tercera nominación al Oscar, consolidando su prestigio internacional y la presencia técnica de México en Hollywood. Su desempeño en una de las producciones más exigentes del año fue destacado por la crítica y la industria, aunque la competencia en la terna resultó especialmente reñida.

Una nominación histórica para el talento mexicano

La nominación de José Antonio García representó un nuevo logro para el gremio técnico mexicano y reafirmó la calidad de los profesionales nacionales en la industria global.

  • Tercera ocasión en la que García competía por la estatuilla dorada, tras sus nominaciones previas por Argo y Roma.
  • Su trabajo en Una batalla tras otra fue fundamental para crear una atmósfera inmersiva y resaltar los matices de la narrativa.
  • La presencia de mexicanos en categorías técnicas refuerza el reconocimiento internacional del cine nacional.
José Antonio García sumó su
José Antonio García sumó su tercera nominación al Oscar, tras haber obtenido el por Argo y Roma. (Roma, 2018)

El hecho de estar nominado entre los mejores del mundo subraya la solidez y el prestigio de la trayectoria de García, consolidada durante más de tres décadas.

Desafíos y reconocimientos en una de las categorías más competidas

El camino hacia el Oscar 2026 para la categoría de Mejor Sonido estuvo marcado por una competencia de alto nivel, con producciones de gran despliegue técnico y sonoro.

  • Una batalla tras otra se enfrentó a películas con grandes propuestas sonoras como F1, Frankenstein, Sinners y Sirât.
  • A lo largo de la temporada de premios, la cinta de Paul Thomas Anderson fue reconocida en festivales y por asociaciones especializadas, consolidando a García como un referente en la materia.
El Oscar a Mejor Sonido
El Oscar a Mejor Sonido 2026 fue uno de los premios más competidos, con producciones destacadas como F1, Frankenstein, Sirât y la ganadora Sinners. REUTERS/Mike Blake

En este sentido, a pesar de no llevarse la estatuilla, el sonidista mexicano fue celebrado por la industria y por sus colegas por la calidad de su trabajo y su capacidad para enfrentar condiciones de rodaje complejas.

El legado de José Antonio García y lo que sigue

Más allá del resultado, la participación de José Antonio García en los Oscar 2026 reafirmó el lugar del talento nacional en los foros más exigentes del cine internacional.

García continúa sumando experiencia y prestigio, con más de ochenta producciones en su haber y colaboraciones con directores de talla mundial. Su capacidad para adaptarse a los retos técnicos y su pasión por el sonido lo consolidan como un referente para nuevas generaciones de profesionales en la disciplina.

José Antonio García ha trabajado
José Antonio García ha trabajado en más de 80 producciones y con directores de renombre mundial, ampliando su legado en la industria cinematográfica. (Especial)

El reconocimiento de la Academia, aunque no se tradujo en una victoria, refuerza el valor de su trabajo y su contribución al posicionamiento del cine mexicano en la élite mundial.

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