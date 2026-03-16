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Cuáles son los beneficios de los cacahuates para reducir el colesterol

Descubre cómo una botana simple puede ser clave en el cuidado del bienestar cardiovascular y el control de los lípidos

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Una elección cotidiana, respaldada por
Una elección cotidiana, respaldada por ciencia, puede traer cambios valiosos en el perfil sanguíneo si se integra de forma adecuada y sin excesos. Foto: (iStock)

El cacahuate, además de ser un alimento accesible y versátil, ha sido objeto de investigaciones por su impacto positivo en la salud cardiovascular.

Estudios recientes destacan su capacidad para contribuir a la reducción del colesterol LDL y favorecer el aumento del colesterol HDL, gracias a su perfil de grasas saludables, fibra y compuestos bioactivos.

Estas propiedades posicionan al cacahuate como un aliado en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en la promoción de hábitos alimentarios saludables.

El cacahuate destaca como un
El cacahuate destaca como un alimento clave para reducir el colesterol LDL y fortalecer la salud cardiovascular. Foto: (iStock)

Cuáles son los beneficios de los cacahuates para reducir el colesterol

El consumo regular de cacahuates (maní) se asocia con beneficios en la reducción del colesterol y la mejora del perfil cardiovascular

Diversos estudios científicos, algunos de ellos publicados en las revistas científicas MDPI y PubMed, han documentado los siguientes efectos positivos:

  • Reducción del colesterol LDL (“malo”): Los cacahuates contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL en sangre.
  • Aumento del colesterol HDL (“bueno”): Su consumo favorece el incremento del colesterol HDL, que contribuye a transportar el colesterol fuera de las arterias.
  • Aporte de fitoesteroles: Los cacahuates presentan fitoesteroles, compuestos vegetales que interfieren en la absorción intestinal del colesterol, ayudando a reducir sus niveles en el organismo.
  • Ricos en fibra: La fibra presente en los cacahuates contribuye a disminuir la absorción del colesterol y a mejorar la salud digestiva.
  • Presencia de antioxidantes: Los compuestos antioxidantes como la vitamina E y los polifenoles presentes en el cacahuate protegen las células frente al daño oxidativo, lo que apoya la salud cardiovascular.
  • Efecto saciante: Su consumo puede ayudar a controlar el apetito y evitar el exceso de alimentos ricos en grasas saturadas, lo que indirectamente beneficia los niveles de colesterol.
Estudios científicos evidencian que el
Estudios científicos evidencian que el consumo regular de cacahuates eleva el colesterol HDL, contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir cacahuates de manera saludable para ayudar a reducir el colesterol

Para aprovechar los beneficios de los cacahuates en la reducción del colesterol, es importante incorporarlos a la dieta de manera equilibrada y consciente.

Estas son algunas recomendaciones respaldadas por especialistas en nutrición y salud cardiovascular:

  • Elige cacahuates naturales o tostados sin sal ni azúcares añadidos: Evita las versiones fritas, confitadas o cubiertas de chocolate, ya que pueden contener grasas saturadas, sodio y azúcares que contrarrestan sus beneficios.
  • Controla las porciones: Una ración adecuada es de aproximadamente 30 gramos al día (un pequeño puñado), suficiente para aportar nutrientes sin exceder el aporte calórico.
  • Inclúyelos como snack saludable: Los cacahuates son una opción práctica entre comidas, ayudando a saciar el apetito y evitar alimentos ultraprocesados.
  • Agrégalos a ensaladas, yogures o platos principales: Incorporarlos en preparaciones frías o calientes permite variar la dieta y aumentar el consumo de grasas saludables.
  • Prefiere la crema de cacahuate 100% natural: Revisa que no contenga aceites hidrogenados, sal ni azúcares añadidos. Úsala en tostadas integrales o como parte de desayunos y meriendas.
  • Evita combinarlos con alimentos altos en grasas saturadas: Para maximizar sus efectos positivos sobre el colesterol, acompaña los cacahuates con una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras.
El cacahuate es uno de
El cacahuate es uno de los alimentos más comunes, con múltiples beneficios para la salud. Foto: (iStock)

Adoptar estas prácticas contribuye a obtener los beneficios del cacahuate para la salud cardiovascular dentro de un patrón alimentario equilibrado.

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