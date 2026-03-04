México

Operativo contra El Mencho activó operación coordinada del CJNG para magnificar violencia, asegura especialista

Infobae México platicó con el experto en desinformación e Inteligencia Artificial, Alberto Escorcia, sobre lo ocurrido tras la movilización para la captura del líder criminal

Guardar
La violencia real de los
La violencia real de los bloqueos carreteros fue magnificada en Internet con ayuda de personas ligadas al grupo (Infobae México/Jesús Avilés)

Jalisco no es un cártel, es una empresa criminal, entonces tiene cantantes, agencias, diversos negocios”, asegura Alberto Escorcia al ser cuestionado sobre el papel del grupo criminal en Internet durante y después del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En una conversación esta casa editorial, el experto en investigaciones sobre desinformación en Internet, destacó la labor de estructuras ligadas al grupo delictivo y que operan en paralelo tanto en territorio físico como en el espacio web.

Lo anterior debido a que tres el operativo en Jalisco que tenía como finalidad la detención del líder del CJNG, en diversas redes sociales fueron compartidas imágenes falsas o que combinaban hechos verificables con creaciones a través de Inteligencia Artificial (IA) relacionadas con la muerte de El Mencho.

Las fotografías de El Mencho un día antes del despliegue en Jalisco

Escorcia señala que desde un día antes del operativo en el sitio web Reddit fueron filtradas fotografías íntimas de Oseguera Cervantes y que este tipo de comportamiento fue detectado también previo a la captura de Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense, ligado al Cártel de Sinaloa, que fue asegurado en México el pasado 22 de enero.

Autos y camiones fueron quemados
Autos y camiones fueron quemados por parte del crimen organizado (HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO)

“Parece que el patrón se cumplió y al siguiente día, alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando seguramente estaba ocurriendo el operativo, se activaron las cuentas que están ligadas al Cártel Jalisco”, destaca el especialista.

Uno de los casos difundidos, incluso por periodistas, fue la supuesta quema de una aeronave en el aeropuerto de Guadalajara. Posteriormente fue conformado que se trataba de una imagen no real.

Lo anterior es solo un ejemplo de la forma en al que actúan cuentas, Escorcia lo describe como una especia de acción coordinada entre lo que se realizaba en las calles y lo que se amplificaba en las redes.

El grupo delictivo cuenta con troll centers (similar a los call centers) en los que realizan al menos dos actividades. Por un lado hay gente dedicada a “inflar” a cantantes e influencers ligados al CJNG, mientras que, por otro lado, están los encargados de realizar una “guerra sucia” contra grupos rivales y posicionar trending topics.

Conexión con el caso del Rancho Izaguirre de Teuchitlán

Por su parte, el uso de tecnología y redes sociales por parte del CJNG ya había sido ubicado por las autoridades al menos desde el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

Familiares de personas desaparecidas discuten
Familiares de personas desaparecidas discuten con miembros de la Guardia Nacional mientras exigen acceso al rancho Izaguirre, que activistas han calificado de "campo de exterminio" dirigido por un cártel, durante un recorrido mediático de la Fiscalía General de Jalisco, en Teuchitlán, estado Jalisco, México, 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el sitio era usado como un centro como un centro de reclutamiento del CJNG.

Derivado de las investigaciones fueron identificadas cuentas de redes sociales (como en TikTok) que se dedicaban a atraer a jóvenes, en ocasiones con falsas ofertas de trabajo.

“Esas mismas cuentas que operan en esas redes también son usadas para realizar ataques o magnificar la violencia. Tienen toda una estructura, funcionan como una agencia, pero para el cártel”, sentencia Escorcia.

Prestar atención a las emociones para enfrentar la desinformación

Finalmente, Escorcia comparte que una forma de blindarse contra los contenidos que buscan desinformar es prestar atención a las emociones que genera una trabajo periodístico, pues este tipo de contenidos buscan apelar a las

“Si les genera mucho miedo una emoción muy fuerte, un contenido que vean, seguramente es desinformación”, concluye Escorcia.

Temas Relacionados

CJNGEl MenchoNemesio Oseguera CervantesIAInternetNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: este es el calendario oficial de registro de marzo

La nueva identificación permitirá a todas las personas recibir atención médica gratuita en diversas instituciones públicas

Credencial del Servicio Universal de

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

El entonces presidente de la FMF fue inhabilitado de por vida, quedando marcado por el escándalo hasta su fallecimiento este martes

Qué fue el “Cachirulazo”, el

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Las autoridades detallaron que uno de los paquetes asegurados contenía más de 700 mil pastillas del narcótico

Golpe al narco en Baja

Propuesta de Claudia Sheinbaum sobre pensiones doradas llegó al Senado

La medida busca que las jubilaciones de altos exfuncionarios no superen el 50% del salario presidencial

Propuesta de Claudia Sheinbaum sobre

Evita estos errores al aplicar el contorno de ojos y mejora la rutina facial

Una atención especial en el área más sensible del rostro ayuda a prevenir signos de fatiga y mantener una mirada fresca y luminosa

Evita estos errores al aplicar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco en Baja

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja cuatro muertos y dos heridos

Cae en Nuevo León “El Profe”, uno de los criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta se lanza contra

Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por dejar el Congreso para entrar a La Casa de los Famosos

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Xavi anuncia gira por México: ciudades y preventa para el exponente de regional mexicano urbano con ‘X-Tour’

BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

DEPORTES

Qué fue el “Cachirulazo”, el

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86