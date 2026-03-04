Operativo contra El Mencho activó operación coordinada del CJNG para magnificar violencia, asegura especialista

La violencia real de los bloqueos carreteros fue magnificada en Internet con ayuda de personas ligadas al grupo (Infobae México/Jesús Avilés)

“Jalisco no es un cártel, es una empresa criminal, entonces tiene cantantes, agencias, diversos negocios”, asegura Alberto Escorcia al ser cuestionado sobre el papel del grupo criminal en Internet durante y después del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En una conversación esta casa editorial, el experto en investigaciones sobre desinformación en Internet, destacó la labor de estructuras ligadas al grupo delictivo y que operan en paralelo tanto en territorio físico como en el espacio web.

Lo anterior debido a que tres el operativo en Jalisco que tenía como finalidad la detención del líder del CJNG, en diversas redes sociales fueron compartidas imágenes falsas o que combinaban hechos verificables con creaciones a través de Inteligencia Artificial (IA) relacionadas con la muerte de El Mencho.

Las fotografías de El Mencho un día antes del despliegue en Jalisco

Escorcia señala que desde un día antes del operativo en el sitio web Reddit fueron filtradas fotografías íntimas de Oseguera Cervantes y que este tipo de comportamiento fue detectado también previo a la captura de Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense, ligado al Cártel de Sinaloa, que fue asegurado en México el pasado 22 de enero.

“Parece que el patrón se cumplió y al siguiente día, alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando seguramente estaba ocurriendo el operativo, se activaron las cuentas que están ligadas al Cártel Jalisco”, destaca el especialista.

Uno de los casos difundidos, incluso por periodistas, fue la supuesta quema de una aeronave en el aeropuerto de Guadalajara. Posteriormente fue conformado que se trataba de una imagen no real.

Lo anterior es solo un ejemplo de la forma en al que actúan cuentas, Escorcia lo describe como una especia de acción coordinada entre lo que se realizaba en las calles y lo que se amplificaba en las redes.

El grupo delictivo cuenta con troll centers (similar a los call centers) en los que realizan al menos dos actividades. Por un lado hay gente dedicada a “inflar” a cantantes e influencers ligados al CJNG, mientras que, por otro lado, están los encargados de realizar una “guerra sucia” contra grupos rivales y posicionar trending topics.

Conexión con el caso del Rancho Izaguirre de Teuchitlán

Por su parte, el uso de tecnología y redes sociales por parte del CJNG ya había sido ubicado por las autoridades al menos desde el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el sitio era usado como un centro como un centro de reclutamiento del CJNG.

Derivado de las investigaciones fueron identificadas cuentas de redes sociales (como en TikTok) que se dedicaban a atraer a jóvenes, en ocasiones con falsas ofertas de trabajo.

“Esas mismas cuentas que operan en esas redes también son usadas para realizar ataques o magnificar la violencia. Tienen toda una estructura, funcionan como una agencia, pero para el cártel”, sentencia Escorcia.

Prestar atención a las emociones para enfrentar la desinformación

Finalmente, Escorcia comparte que una forma de blindarse contra los contenidos que buscan desinformar es prestar atención a las emociones que genera una trabajo periodístico, pues este tipo de contenidos buscan apelar a las

“Si les genera mucho miedo una emoción muy fuerte, un contenido que vean, seguramente es desinformación”, concluye Escorcia.