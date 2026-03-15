México

Abaten al “Joker”, jefe de sicarios del CJNG implicado en el asesinato de un policía estatal en Colima

Iván “N” también está relacionado en más de veinte homicidios en la entidad

Guardar
Iván "N", alias "Joker", fue
Iván "N", alias "Joker", fue abatido junto a tres sicarios de la organización criminal. Foto: SSP Colima

Las investigaciones sobre un ataque armado en contra de policías estatales que dejó un uniformado muerto derivaron en el abatimiento de Iván “N”, alias “Joker”, identificado como jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

Durante un operativo realizado este viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado localizaron la camioneta implicada en la agresión armada -ocurrida el 27 de febrero pasado-. A bordo del vehículo se encontraba Iván “N” junto a tres presuntos integrantes de la organización criminal.

Fabián Ricardo Gómez Calcaño, secretario de Seguridad Pública, detalló que durante la acción se desató un enfrentamiento luego de que dos unidades oficiales le dieran seguimiento a la camioneta.

Al solicitar que se detuviera, los sujetos abrieron fuego en contra de los uniformados, lo que fue repelido por los policías.

ARCHIVO - Las letras "CJNG"
ARCHIVO - Las letras "CJNG" que significan "Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Gómez Calcaño aseguró que se tienen datos de que tres de los cuatro criminales detonaron sus armas contra uno de los vehículos oficiales, lo que culminó con el abatimiento de todos los presuntos miembros del CJNG.

Además, informó que en la acción ningún elemento de seguridad resultó lesionado. Solo uno de los policías presentó una herida al desgarrarse con una lámina cuando bajó de la unidad oficial.

El “Joker”, implicado en más de 25 asesinatos en la entidad

Iván “N” es identificado por las autoridades como jefe de sicarios del CJNG en la entidad. Los sitios de operación de la célula criminal que dirigía se encontraban tanto en Manzanillo como en Colima.

Además, tras la obtención de testimonios, se identificó que “Joker” está atribuido de manera personal a 8 asesinatos en Manzanillo y 2 en Colima, así como de haber ordenado más de 15 homicidios en el estado.

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / SSP Colima

Respecto a los otros tres sujetos abatidos, se detalló que uno fue identificado como Junior Alexander, alias “Junior”, quien fungía como escolta de los objetivos de interés.

Los dos restantes fueron Fernando “N”, alias “La Bomba”, segundo al mando junto con “Joker” de la célula criminal, así como alias “Chirimiki”, originario de Jalisco.

Tras su abatimiento, las autoridades aseguraron cuatro armas largas: tres calibre 7.62 mm y una calibre 5.56 mm, así como seis artefactos explosivos improvisados, pólvora negra y material de fragmentación.

Además, se detalló que los sujetos portaban uniformes camuflajeados y chalecos balísticos.

Autor intelectual del ataque armado ya fue identificado

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / SSP Colima

El secretario de Seguridad Pública detalló que ya tienen identificado al autor intelectual de la agresión armada en contra de los policías estatales. Asimismo, mencionó que la principal hipótesis de los hechos son las acciones llevadas a cabo en contra de la delincuencia.

“Tenemos ya el origen intelectual de quién ordenó estas ejecuciones y el origen intelectual de quién ordenó estos atentados (...) Los objetivos continúan”, comentó en conferencia de prensa.

Cabe señalar que la ubicación de los cuatro sujetos se realizó a través de análisis de cámaras de vigilancia del C5 del estado de Jalisco, donde se les pudo observar en días previos a la agresión.

Desde Jalisco salieron rumbo a Colima el 21 de febrero a las 18:57 horas a bordo de una camioneta implicada en la agresión a tiros contra policías.

Tres días después, las autoridades recibieron una alerta de personas armadas a bordo de una camioneta, la cual lograron identificar con placas terminación 089, momento en el que se convirtió en un objetivo de interés.

Ambos automóviles fueron utilizados durante la agresión: uno para ejecutar el ataque y otro para realizar supervisión del sitio y evaluar riesgos.

Diversos trabajos de investigación y datos de testigos permitieron localizar a los sujetos implicados durante varios días, lo que culminó con su abatimiento.

Temas Relacionados

JokerCJNGCártel Jalisco Nueva GeneraciónColimaAsesinato policíaTres criminales abatidosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del sábado 14 de marzo del 2026

Estas son las últimas cifras sorteadas en las cinco jugadas más recientes; descubre si eres uno de los nuevos millonarios

Resultados del Tris: ganadores y

Resultados del Chispazo: ganadores del sábado 14 de marzo del 2026

Celebrado en dos ocasiones al día, a las 15:00 y a las 21:00 horas, estos son los últimos afortunados del sorteo

Resultados del Chispazo: ganadores del

Difunden VIDEO del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México

El siniestro, que dejó un saldo de tres personas muertas, ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende

Difunden VIDEO del accidente donde

Quién fue Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México que murió en aparatoso accidente automovilístico

El fallecimiento del hijo de Eduardo Osuna Osuna conmocionó al sector financiero y empresarial del país

Quién fue Diego Osuna, hijo

¿Recibes un programa social en Edomex? Gobierno hará visitas gratuitas para actualizar datos

El operativo de visitas domiciliarias en los 125 municipios es para verificar la identidad y actualizar los datos de mujeres beneficiarias de programas sociales

¿Recibes un programa social en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seguridad, narcotráfico y crimen en

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: detienen en Tlaxcala al extorsionador “Comandante Callejas”

Buscadoras localizan osamenta en zona rural de Tepuche, en Culiacán

Detienen en Tlaxcala a “Comandante Callejas”, objetivo prioritario del Edomex por extorsión

Fiscalía de BC buscará pena máxima contra “La Tía”, presunta integrante del CJNG: podría alcanzar 120 años de prisión

Adolescente desaparecido en Durango es localizado armado en Sinaloa, habría sido reclutado por el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Diego Osuna, hijo

Quién fue Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México que murió en aparatoso accidente automovilístico

Mexicanos buscan brillar en los Oscar 2026: talento nacional destaca en cine, sonido, animación y efectos visuales

Ring Royale: esposo de Karely Ruiz golpea a Alfredo Adame tras careo organizado por Poncho de Nigris

Camino a los Oscar 2026: estos son los 5 momentos donde los mexicanos hicieron historia en la premiación

Aracely Arámbula huye de la prensa tras cuestionamientos de su hijo Miguel, fruto de su relación con Luis Miguel

DEPORTES

América vs Mazatlán HOY domingo

América vs Mazatlán HOY domingo 15 de marzo: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11

F1 Gran Premio de China: Sergio “Checo” Pérez finaliza en el lugar 15

Semifinales del Clásico Mundial de Beisbol: cuándo y dónde ver en México

Con 10 hombres y una increíble atajada de Keylor Navas en la última jugada, Pumas rescata el 2-2 ante Cruz Azul

Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez tras su lesión