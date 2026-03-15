Abaten al “Joker”, jefe de sicarios del CJNG implicado en el asesinato de un policía estatal en Colima

Iván "N", alias "Joker", fue abatido junto a tres sicarios de la organización criminal. Foto: SSP Colima

Las investigaciones sobre un ataque armado en contra de policías estatales que dejó un uniformado muerto derivaron en el abatimiento de Iván “N”, alias “Joker”, identificado como jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

Durante un operativo realizado este viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado localizaron la camioneta implicada en la agresión armada -ocurrida el 27 de febrero pasado-. A bordo del vehículo se encontraba Iván “N” junto a tres presuntos integrantes de la organización criminal.

Fabián Ricardo Gómez Calcaño, secretario de Seguridad Pública, detalló que durante la acción se desató un enfrentamiento luego de que dos unidades oficiales le dieran seguimiento a la camioneta.

Al solicitar que se detuviera, los sujetos abrieron fuego en contra de los uniformados, lo que fue repelido por los policías.

ARCHIVO - Las letras "CJNG" que significan "Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Gómez Calcaño aseguró que se tienen datos de que tres de los cuatro criminales detonaron sus armas contra uno de los vehículos oficiales, lo que culminó con el abatimiento de todos los presuntos miembros del CJNG.

Además, informó que en la acción ningún elemento de seguridad resultó lesionado. Solo uno de los policías presentó una herida al desgarrarse con una lámina cuando bajó de la unidad oficial.

El “Joker”, implicado en más de 25 asesinatos en la entidad

Iván “N” es identificado por las autoridades como jefe de sicarios del CJNG en la entidad. Los sitios de operación de la célula criminal que dirigía se encontraban tanto en Manzanillo como en Colima.

Además, tras la obtención de testimonios, se identificó que “Joker” está atribuido de manera personal a 8 asesinatos en Manzanillo y 2 en Colima, así como de haber ordenado más de 15 homicidios en el estado.

Foto: Captura de pantalla / SSP Colima

Respecto a los otros tres sujetos abatidos, se detalló que uno fue identificado como Junior Alexander, alias “Junior”, quien fungía como escolta de los objetivos de interés.

Los dos restantes fueron Fernando “N”, alias “La Bomba”, segundo al mando junto con “Joker” de la célula criminal, así como alias “Chirimiki”, originario de Jalisco.

Tras su abatimiento, las autoridades aseguraron cuatro armas largas: tres calibre 7.62 mm y una calibre 5.56 mm, así como seis artefactos explosivos improvisados, pólvora negra y material de fragmentación.

Además, se detalló que los sujetos portaban uniformes camuflajeados y chalecos balísticos.

Autor intelectual del ataque armado ya fue identificado

Foto: Captura de pantalla / SSP Colima

El secretario de Seguridad Pública detalló que ya tienen identificado al autor intelectual de la agresión armada en contra de los policías estatales. Asimismo, mencionó que la principal hipótesis de los hechos son las acciones llevadas a cabo en contra de la delincuencia.

“Tenemos ya el origen intelectual de quién ordenó estas ejecuciones y el origen intelectual de quién ordenó estos atentados (...) Los objetivos continúan”, comentó en conferencia de prensa.

Cabe señalar que la ubicación de los cuatro sujetos se realizó a través de análisis de cámaras de vigilancia del C5 del estado de Jalisco, donde se les pudo observar en días previos a la agresión.

Desde Jalisco salieron rumbo a Colima el 21 de febrero a las 18:57 horas a bordo de una camioneta implicada en la agresión a tiros contra policías.

Tres días después, las autoridades recibieron una alerta de personas armadas a bordo de una camioneta, la cual lograron identificar con placas terminación 089, momento en el que se convirtió en un objetivo de interés.

Ambos automóviles fueron utilizados durante la agresión: uno para ejecutar el ataque y otro para realizar supervisión del sitio y evaluar riesgos.

Diversos trabajos de investigación y datos de testigos permitieron localizar a los sujetos implicados durante varios días, lo que culminó con su abatimiento.