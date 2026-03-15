Sal o azúcar: cuál hace más daño al cuerpo si se consume en exceso

Estudios y recomendaciones de organismos de salud señalan que uno de estos ingredientes representa un riesgo mayor para el organismo cuando se ingiere en grandes cantidades

Durante décadas, la sal y el azúcar han sido señalados como responsables de diversos problemas de salud. Ambos ingredientes forman parte de la alimentación cotidiana en prácticamente todo el mundo y están presentes tanto en alimentos naturales como en productos procesados.

Sin embargo, con el avance de la investigación científica en nutrición, los especialistas han comenzado a diferenciar con mayor claridad los efectos de cada uno en el organismo.

Mientras que ambos deben consumirse con moderación, la evidencia actual apunta a que el impacto del azúcar en exceso puede ser más perjudicial para la salud que el de la sal.

Comprender cómo actúan estos ingredientes en el cuerpo es clave para tomar decisiones más saludables en la dieta diaria.

La sal: un nutriente necesario para el organismo

La sal, conocida químicamente como cloruro de sodio, cumple funciones importantes en el organismo. El sodio es un mineral esencial que interviene en procesos vitales como la transmisión de los impulsos nerviosos, el equilibrio de líquidos en el cuerpo y la contracción muscular.

El consumo excesivo de azúcar y sal está relacionado con diversas enfermedades crónicas; especialistas advierten que reducir su ingesta, especialmente la de azúcares añadidos, puede mejorar significativamente la salud

A diferencia de otros nutrientes, el organismo no puede producir sodio por sí mismo, por lo que debe obtenerlo a través de la alimentación. Por esta razón, una cantidad mínima de sal resulta necesaria para el correcto funcionamiento del cuerpo.

Durante muchos años se relacionó el consumo de sal con enfermedades como la hipertensión o la arteriosclerosis. No obstante, investigaciones recientes sugieren que estos problemas suelen estar vinculados a múltiples factores, como el sedentarismo, el sobrepeso o dietas con alto contenido calórico y ultraprocesados.

Esto no significa que la sal pueda consumirse sin control. Los expertos coinciden en que su ingesta debe ser moderada, ya que el exceso puede contribuir al aumento de la presión arterial en algunas personas.

El azúcar: un ingrediente ampliamente consumido

El azúcar es uno de los ingredientes más utilizados por la industria alimentaria debido a su capacidad para mejorar el sabor y la textura de los productos. Se encuentra en refrescos, dulces, postres, cereales, bebidas industriales y muchos alimentos procesados.

Aunque la glucosa es una fuente de energía necesaria para el cuerpo, el organismo tiene la capacidad de producirla a partir de otros nutrientes como proteínas y grasas. Esto significa que el azúcar añadido no es un nutriente esencial.

El problema surge cuando su consumo supera ampliamente las recomendaciones. Actualmente, muchas dietas incluyen grandes cantidades de azúcares añadidos, lo que ha sido relacionado con diversos problemas de salud.

Diversos estudios han vinculado el exceso de azúcar con el aumento de peso, la obesidad, la diabetes tipo 2 y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. También se ha señalado su posible relación con algunos tipos de cáncer asociados al sistema digestivo.

El consumo excesivo de azúcar y sal está relacionado con diversas enfermedades crónicas; especialistas advierten que reducir su ingesta, especialmente la de azúcares añadidos, puede mejorar significativamente la salud

¿Cuál es peor para la salud?

Si se comparan ambos ingredientes en términos de exceso, la evidencia científica sugiere que el azúcar representa un riesgo mayor para la salud.

Esto se debe a que no es un nutriente esencial y su consumo elevado se asocia directamente con enfermedades metabólicas y crónicas. Reducir o incluso eliminar el azúcar añadido en la dieta podría tener efectos positivos significativos en la salud pública, como la disminución de la obesidad y la diabetes.

La sal, por el contrario, sigue siendo necesaria en pequeñas cantidades para el funcionamiento del organismo, aunque su consumo también debe mantenerse dentro de límites recomendados.

Cómo reducir el consumo de azúcar en la dieta

Disminuir el consumo de azúcar puede resultar complicado al principio, especialmente porque muchos productos industrializados contienen grandes cantidades de este ingrediente.

Una estrategia útil es sustituir alimentos procesados por versiones sin azúcares añadidos o por preparaciones caseras. También se puede optar por frutas frescas para aportar dulzor natural a las comidas.

Con el tiempo, el paladar puede adaptarse a sabores menos dulces, lo que facilita mantener una dieta más equilibrada. Reducir el consumo de azúcar no solo ayuda a prevenir enfermedades crónicas, sino que también contribuye a mejorar la salud general del organismo.