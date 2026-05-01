Así está la calidad del aire de la CDMX este 1 de mayo

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de este 1 de mayo a las 15:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.

La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.

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Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Muy Mala calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Muy Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Muy Alto".

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Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 6, esto significa que “necesita protección” si se va a salir al aire libre.

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En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.

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Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Aplica un protector solar con FPS de 30+.

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Procura permanecer en la sombra o en interiores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

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Tlalpan (AJM): Muy

Benito Juárez (BJU): Muy

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Azcapotzalco (CAM): Mala

Coyoacán (CCA): Muy

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Cuajimalpa (CUA): Mala

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Mala

Iztacalco (IZT): Mala

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Mala

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Mala

Tláhuac (TAH): Mala

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Mala

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Mala

Nezahualcóyotl (FAR): Mala

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Mala

Ecatepec (SAG): Mala

Tlalnepantla (TLA): Mala

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Aceptable

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.