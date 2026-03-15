Las lluvias y vientos provocan caída de árboles y afectan autos en la alcaldía Miguel Hidalgo

La ciudad actualmente atraviesa ráfagas de viento en distintas alcaldías. @SGIRPC_CDMX

Un árbol de unos 20 metros colapsó sobre la vía pública y dañó dos vehículos particulares en el cruce de las avenidas Marina Nacional y Mariano Escobedo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, sin que se registraran personas lesionadas, confirmó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) este 14 de marzo de 2026.

El incidente se produjo durante una jornada de fuertes vientos que provocaron múltiples emergencias en varias demarcaciones de la capital.

De acuerdo con la SGIRPC, el árbol, que presentaba cerca de un metro de diámetro, cayó repentinamente sobre la carpeta asfáltica y causó daños materiales a dos camionetas que circulaban en ese momento.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para cortar el tronco y retirarlo, lo que permitió reabrir la circulación tras varias horas de labores.

También se reportó que la intervención incluyó la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que estableció un perímetro de seguridad para proteger a peatones y automovilistas mientras se realizaban las maniobras de retiro.

La caída de este árbol se sumó a una serie de emergencias provocadas por las condiciones meteorológicas adversas a lo larga de este mes. Según cifras difundidas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Las afectaciones se han distribuido en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) detalló que están listos para desplegar brigadas para realizar tareas de desazolve y mitigar las inundaciones en vialidades principales.

Se recomienda no estar cerca de estructuras dañadas. Foto: X/@OVIALCDMX.

Recomendaciones ante las ráfagas de viento

El Gobierno de la Ciudad de México ha destacado la implementación de un operativo especial para monitorear zonas de riesgo y atender de forma inmediata los reportes de la ciudadanía.

A través de sus canales de comunicación, la autoridad capitalina recomendó a la población evitar transitar cerca de árboles, postes y estructuras inestables durante el paso de fuertes vientos, y mantener la precaución al circular por vías afectadas por lluvias y ráfagas de viento.

La SGIRPC reiteró que, en el caso del árbol caído en Miguel Hidalgo, no se detectaron personas atrapadas ni heridas.

El organismo subrayó la importancia de reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911 o a las líneas directas de la dependencia, y recordó que el monitoreo de incidentes se mantiene activo durante la temporada de lluvias.

Durante la jornada, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó marcha de seguridad en toda la red debido a las lluvias, lo que provocó un avance lento de los trenes.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México recomendó a automovilistas y peatones extremar precauciones ante la disminución de la visibilidad y la presencia de encharcamientos.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió restablecer la normalidad en la zona tras el retiro del árbol y la limpieza de la vía.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas frente a las condiciones climáticas adversas.