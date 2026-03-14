México

Microsismo sorprende a habitantes de la CDMX este viernes 13 de marzo

El movimiento ocurrió la tarde de este viernes 13 de marzo en la Alcaldía Miguel Hidalgo

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Un sismo de magnitud 2.3
Un sismo de magnitud 2.3 se registró en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Crédito: Juliana Fregoso/infobae México

Un microsismo se percibió este jueves en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, según confirmó la administración local.

El movimiento ocurrió durante la noche y generó inquietud entre los residentes, quienes lo reportaron a través de redes sociales y llamadas a los servicios de emergencia.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Alcaldía Miguel Hidalgo, equipos de Protección Civil y el programa Blindar Miguel Hidalgo se mantuvieron en alerta para responder a cualquier eventualidad.

La Alcaldía recomienda estar al
La Alcaldía recomienda estar al pendiente ante cualquier llamado de emergencia. (X/@AlcaldiaMHmx)

Las autoridades señalaron: “Se percibió un microsismo en nuestra alcaldía hace unos momentos, el equipo de @MHPrevencion y @BlindarMH están pendientes ante cualquier llamado de emergencia. Recuerda siempre mantener la calma“, informaron a través de canales oficiales.

La alcaldía Miguel Hidalgo difundió los números de emergencia disponibles las 24 horas, entre ellos los de la Base Sombra y la Base de Protección Civil, además de los teléfonos de los cuerpos de bomberos Tacubaya y Tacuba, así como el número nacional 911 para emergencias.

La recomendación principal para la ciudadanía fue mantener la calma y reportar cualquier situación de riesgo.

Hasta el momento no se reportaron daños estructurales ni personas lesionadas. El microsismo no activó la alerta sísmica, ya que su magnitud fue baja, pero sí fue percibido por varios habitantes de la zona.

Muchas personas detallaron en redes que la percepción del sismo se extendió a otras alcaldías cercanas, como Álvaro Obregón.

La alcaldía Miguel Hidalgo reiteró su llamado a la población para anotar y guardar los números de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales.

El monitoreo por parte de los equipos de seguridad y protección civil continuará durante las próximas horas.

En la zona poniente de Ciudad de México, particularmente en las alcaldías La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, se han registrado diversos microsismos.

Esta actividad sísmicas podría tener vínculo con las fallas geológicas presentes bajo la ciudad, como la Falla Mixcoac‑Plateros, reconocida después de varios movimientos ocurridos en esa área.

Quienes percibieron el sismo mencionan que se sintió bastante fuerte, aunque fue de corta duración.

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