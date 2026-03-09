Cae árbol de 12 metros de altura en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX: no se reportan lesionados

Dos vehículos fueron aplastados tras la caída del árbol de 12 metros de altura. Foto: X/@AlcaldiaAO.

Un árbol de 12 metros de altura cayó en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, provocando afectaciones menores.

Esto ocurrió este domingo 8 de marzo en la demarcación capitalina durante la tarde, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Precisó que no se reportan personas heridas derivado de la caída del árbol en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

¿Dónde ocurrió la caída de un árbol de 12 metros de altura en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, la caída del árbol de 12 metros de altura sucedió en Río de la Laja y Puente Metlac, col. Puente Colorado.

Más de 100 nuevas unidades han sido entregadas en la demarcación de la Ciudad de México. Crédito: X/@AlcaldiaAO.

Autoridades locales detallaron que además de la altura del árbol, tenía 50 centímetros de diámetro.

Las afectaciones provocadas por la caída del árbol de 12 metros de altura fueron en la vía pública de la zona mencionada anteriormente.

Al momento de la caída, el árbol impactó dos vehículos particulares, generó daños en el cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y derribó un poste de concreto.

Autoridades locales de emergencia y seguridad acudieron al lugar para realizar labores de retiro y asegurar la zona. De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque se registraron daños materiales y afectación al suministro eléctrico en el área cercana.

Servicios de emergencia y seguridad de la CDMX se trasladaron al sitio de la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Caída de árboles: riesgos y precauciones

Detectar cuándo un árbol está en riesgo de caer es fundamental para prevenir accidentes y daños, especialmente en zonas urbanas.

Existen señales que pueden indicar un peligro inminente, por lo que es importante estar atentos y actuar con rapidez.

Algunas señales de alerta incluyen:

Inclinación excesiva: Un árbol que se inclina de forma marcada, especialmente si la inclinación es reciente, puede presentar un alto riesgo de caída.

Raíces expuestas o dañadas: Si las raíces están visibles, podridas o han sido cortadas, el árbol pierde estabilidad.

Grietas en el tronco: La presencia de grietas , hendiduras profundas o fracturas puede indicar debilidad estructural.

Ramas secas o muertas: Una gran cantidad de ramas sin follaje o quebradizas es señal de deterioro.

Hongos o pudrición: La aparición de hongos en la base del tronco o en las raíces sugiere problemas internos graves.

Movimiento del suelo: Si el suelo alrededor del árbol está levantado o hundido, podría indicar que el árbol se está desplazando.

Es importante tomar en cuenta los peligros asociados por los árboles de grandes alturas. Foto: X/ @SOBSECDMX.

Ante estas señales, se recomienda:

No acercarse: Mantener distancia y evitar permanecer debajo del árbol en riesgo.

Contactar a especialistas: Llamar a Protección Civil , servicios de emergencia o expertos en arboricultura para evaluar la situación.

Advertir a otros: Avisar a vecinos o transeúntes sobre el peligro.

No intentar derribar el árbol: Solo personal capacitado debe intervenir para evitar accidentes.

La prevención y la reacción oportuna pueden evitar lesiones y daños materiales causados por la caída de un árbol.