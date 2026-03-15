Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos tras las acciones. Crédito: FGJES

Este domingo 15 de marzo autoridades de Sonora confirmaron la desarticulación de una célula dedicada al abastecimiento y distribución de drogas en Hermosillo, dejando como saldo el aseguramiento de 5 personas, miles de dosis listas para su venta y armamento.

La acción, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se concretó tras una serie de labores de inteligencia que tenían como objetivo una residencia de la calle Fernando Pesqueira, en el fraccionamiento Buena Vista.

La labor principal de la célula inhabilitada presuntamente era surtir de dosis a diversos sitios de narcomenudeo.

Hasta el momento no se ha reportado oficialmente si los cinco detenidos -cuatro hombres y una mujer- tendría relación con alguno de los grupos delictivos que operan en la región.

Los trabajos contaron con dos acciones principales, la primera el pasado 10 de marzo y una posterior el día 12 del mismo mes.

Investigación y primera detención tras labores de inteligencia

Martín Antonio “N” e Irvin Alejandro “N”, detenidos en una primera acción. Crédito: FGJES

La FGJES informó que el caso se abrió con el rastreo de un inmueble en el Fraccionamiento Buena Vista, identificado como centro de operaciones para la distribución de droga.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) mantuvieron vigilancia en la zona, logrando interceptar el pasado 10 de marzo un vehículo Audi A3, año 2020, en la intersección de los bulevares Quiroga y Juan Navarrete.

En la unidad viajaban Martín Antonio “N” e Irvin Alejandro “N”, quienes fueron detenidos debido a que, tras una revisión, se les encontró en posesión de 40 envoltorios de marihuana y dos pistolas calibre 9 milímetros.

Además, la FGJES informó que tras consultar la base de datos, el automóvil contaba con un reporte de robo vigente en Nogales, Sonora.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Sonora, esta detención fue clave para avanzar hacia la siguiente fase del operativo.

Cateo y aseguramiento de drogas, armas y vehículos

Resultados del cateo en el fraccionamiento Buena Vista. Crédito: FGJES

Tras la captura inicial, las autoridades señalaron que “encapsularon” el inmueble ubicado en el Fraccionamiento Buena Vista.

Durante el reforzamiento en la zona, una camioneta Honda CR-V, año 2012, ingresó al domicilio investigado. Según autoridades, los tripulantes de la camioneta no notaron el cerco de seguridad.

Según autoridades, luego de cumplir con las gestiones judiciales necesarias, la madrugada del 12 de marzo se ejecutó una orden de cateo en la vivienda.

En el lugar, los elementos de la AMIC aseguraron mil 915 envoltorios de marihuana, 2 mil envoltorios con sustancia granulada y 15 envoltorios con un polvo blanco.

Además, decomisaron tres armas de fuego calibre 9 milímetros, cuatro cargadores para arma larga y 55 cartuchos útiles (52 para arma larga y 3 para arma corta). Asimismo, la FGJES reportó el decomiso de 49 casquillos percutidos, dinero en efectivo y la camioneta Honda CR-V.

En el sitio fueron detenidos José Luis “N”, Ericka Vanesa “N” y Santiago “N”.

Las autoridades subrayaron que la operación permitió retirar de circulación una cantidad significativa de sustancias ilícitas y desarmar a un grupo delictivo activo en la región.

La investigación sigue abierta y las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

Impacto del operativo y compromiso institucional

Esta fue la casa caetada en la calle Fernando Pesqueira del fraccionamiento Buena Vista. Crédito: FGJES

La Fiscalía de Sonora recalcó que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular redes de criminalidad vinculadas al narcomenudeo, evitando la llegada de drogas a zonas residenciales y puntos de venta en la capital.

El despliegue coordinado entre FGJES, AMIC y Defensa permitió, según el comunicado, la detención de las cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, la incautación de dos vehículos, armamento de alto calibre y miles de dosis de droga.