México

El testamento que puedes escribir a mano y tiene validez legal en México

La legalidad de tu documento depende, en gran parte, de cumplir con esta entrega formal y el seguimiento apropiado

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Manos de varias personas rodean una "Escritura de Herencia" en una mesa de madera. Una mano firma con una pluma; se ve un sello de lacre y libros antiguos.
El testamento ológrafo debe estar escrito y firmado en su totalidad por el propio testador, quien también debe indicar el día, mes y año en que lo otorga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el testamento ológrafo es un documento que una persona puede redactar a mano y tiene validez legal si cumple con ciertos requisitos establecidos por la ley.

El Código Civil Federal, en sus artículos 1550 a 1564, regula este tipo de testamento y establece que solo será válido si el autor lo deposita en el Archivo General de Notarías siguiendo un procedimiento específico.

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El testamento ológrafo debe estar escrito y firmado en su totalidad por el propio testador, quien también debe indicar el día, mes y año en que lo otorga.

Solo las personas mayores de edad pueden hacer uso de esta modalidad, y los extranjeros tienen la opción de redactarlo en su propio idioma.

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El documento debe presentarse en dos ejemplares idénticos, cada uno con la huella digital del testador. El original se deposita en el Archivo General de Notarías, mientras que el duplicado, también sellado, se devuelve al testador.

El sobre que contiene el testamento original debe llevar una nota escrita por el testador donde indique que dentro se encuentra su testamento, junto con la fecha y el lugar del depósito.

Testamento ológrafo en México: qué es, cómo se hace válido y por qué pocos lo usan

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El testamento ológrafo, aunque accesible y confidencial, enfrenta barreras de popularidad. Muchos desconocen el procedimiento o desconfían de su validez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del testamento ológrafo es poco común en el país. De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Testamentos y la Secretaría de Gobernación, menos del 5% de la población adulta en México ha realizado un testamento en cualquier modalidad, y el porcentaje correspondiente al ológrafo es aún más bajo.

Las autoridades no publican datos desglosados con regularidad, pero diversos informes confirman que la mayor parte de los trámites corresponde al testamento público abierto.

El testamento ológrafo, aunque accesible y confidencial, enfrenta barreras de popularidad. Muchos desconocen el procedimiento o desconfían de su validez.

El trámite solamente puede formalizarse en el Archivo General de Notarías, y en algunos estados se han propuesto reformas para que los notarios puedan recibir este tipo de documentos y así facilitar su uso. La falta de información y difusión limita su alcance, a pesar de que no requiere la intervención directa de un fedatario.

Requisitos y formalidades para su validez

Llenado de formulario, persona escribiendo, trámite, documento oficial, datos personales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El testamento ológrafo carecerá de efecto si no se realiza el depósito formal en el Archivo General de Notarías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que el testamento ológrafo tenga efectos legales, debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • El texto completo debe estar escrito a mano por el testador y llevar su firma.
  • Debe incluir la fecha exacta de su elaboración.
  • Si el documento contiene palabras tachadas, enmendadas o entre líneas, el testador debe aclararlas bajo su firma. Si no lo hace, solo las partes alteradas carecerán de validez, pero el resto del testamento seguirá siendo válido.
  • El depósito en el Archivo General de Notarías debe realizarse personalmente por el testador. Si no es conocido por el encargado, debe presentar dos testigos para que lo identifiquen.
  • Tanto el original como el duplicado deben ir en sobres cerrados y lacrados, con las anotaciones requeridas por la ley.

El testamento ológrafo carecerá de efecto si no se realiza el depósito formal en el Archivo General de Notarías. El encargado de la oficina asienta en un libro especial la existencia del testamento y conserva el original bajo su responsabilidad hasta que sea requerido por un juez o por el propio testador.

Retiro, acceso y uso judicial del testamento

Hombre mayor con traje y barba blanca firma un documento con un bolígrafo en un escritorio. A su lado, una abogada en traje lo asiste. Hay papeles legales visibles.
Cuando se inicia un juicio sucesorio, el juez solicita al Archivo General de Notarías que informe sobre la existencia de un testamento ológrafo y, en caso afirmativo, ordena su remisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testador puede retirar el testamento en cualquier momento, ya sea personalmente o mediante un representante con poder especial otorgado en escritura pública.

Cuando se inicia un juicio sucesorio, el juez solicita al Archivo General de Notarías que informe sobre la existencia de un testamento ológrafo y, en caso afirmativo, ordena su remisión.

El sobre que contiene el testamento solo se abre en presencia del juez, el Ministerio Público, los interesados y, si es posible, los testigos que identificaron al testador. Si el documento cumple con los requisitos legales y se verifica que fue el mismo que depositó el testador, el juez lo declara formal.

Situaciones que pueden invalidar el testamento ológrafo

Primer plano de una hoja de papel antiguo con texto manuscrito en cursiva y tinta oscura, difícil de leer debido al estilo caligráfico y la edad del documento
El testamento ológrafo brinda una alternativa accesible para quienes desean dejar constancia de su última voluntad sin intervención notarial, pero exige apegarse estrictamente a los procedimientos legales para evitar su nulidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley prevé varios escenarios en los que el testamento ológrafo puede perder validez:

  • Si el testamento no está completamente escrito a mano y firmado por el testador.
  • Si falta la fecha de elaboración.
  • Si el testador no es mayor de edad.
  • Si el documento presenta alteraciones no aclaradas bajo la firma del testador.
  • Si no se realiza el depósito formal en el Archivo General de Notarías.
  • Si el original o el duplicado están rotos, el sobre se encuentra abierto o las firmas aparecen alteradas, aun cuando el contenido sea legítimo.

El testamento ológrafo brinda una alternativa accesible para quienes desean dejar constancia de su última voluntad sin intervención notarial, pero exige apegarse estrictamente a los procedimientos legales para evitar su nulidad.

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