Cuánto peso hay que perder para revertir el hígado graso, según los especialistas

El control del peso corporal resulta clave en la mejora de la salud hepática y la prevención del avance del hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad hepática esteatósica se ha convertido en el centro de atención médica por su relación directa con alteraciones metabólicas como la obesidad y la resistencia a la insulina.

Esta afección, antes conocida como hígado graso no alcohólico, ha sido recientemente redefinida para subrayar su origen metabólico y su vínculo con el estilo de vida.

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El cambio de nomenclatura a enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica responde a la necesidad de una comprensión más precisa de su fisiopatología.

Así, los especialistas en salud subrayan la importancia de identificar los factores que permiten revertir el daño hepático y restaurar la función del órgano.

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Cuánto peso es necesario perder para revertir el hígado graso

Las instituciones líderes en salud coinciden en que la pérdida de peso es la intervención terapéutica más eficaz para mejorar la salud del hígado en pacientes con esta enfermedad.

El proceso debe ser gradual y seguro, evitando reducciones abruptas que puedan agravar la función hepática.

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El objetivo inicial recomendado es perder entre el 3% y el 5% del peso corporal. Este rango permite comenzar a reducir la acumulación de grasa en el hígado.

Cuando la enfermedad progresa y hay inflamación, la meta se eleva: una reducción del 7% al 10% del peso es necesaria para frenar el daño celular y estabilizar los marcadores en sangre.

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Los expertos advierten que, para revertir la fibrosis y lograr una posible remisión, la pérdida de peso debe superar el 10% del peso corporal inicial.

Estos porcentajes se han consolidado como referencia en las guías clínicas de las principales instituciones sanitarias de Estados Unidos.

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La pérdida de peso es la intervención terapéutica más eficaz para la salud del hígado, con objetivos de reducción gradual del 3% al 10% o más para revertir la fibrosis, según las guías clínicas de EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia clínica y respaldo oficial

La Mayo Clinic afirma que incluso una disminución modesta de peso puede tener un efecto positivo en la esteatosis hepática. “Una pérdida de entre el 3% y el 5% del peso corporal ya permite observar mejoras en la acumulación de grasa”, señalan sus especialistas.

Para controlar la inflamación y evitar el avance hacia cuadros más graves, recomiendan alcanzar un descenso del 7% al 10%.

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Las directrices del NIH respaldan este enfoque, estableciendo que “una reducción de al menos el 7% al 10% del peso corporal no solo mejora la esteatosis, sino que también puede revertir la inflamación y la fibrosis hepática”.

Superar este umbral se asocia, según sus publicaciones, con la posibilidad de remisión en la mayoría de los pacientes diagnosticados.

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El portal MedlinePlus enfatiza la necesidad de evitar métodos extremos de adelgazamiento. La pérdida rápida de peso puede empeorar el estado del hígado, de modo que se recomienda siempre un ritmo pausado de 0,5 a 1 kilogramo por semana.

Estrategias recomendadas: dieta y ejercicio

La reducción ponderal eficaz se basa en la combinación de una dieta adecuada y actividad física regular. Tanto la Mayo Clinic como el NIH destacan la dieta mediterránea como el modelo nutricional más beneficioso, debido a su contenido en grasas saludables, fibras y antioxidantes.

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El ejercicio aeróbico y de fuerza contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir la grasa acumulada en el abdomen. Esta sinergia entre alimentación y movimiento favorece la regeneración hepática y previene la progresión de la enfermedad.

En situaciones donde la baja de peso no se logra con cambios de hábitos, las instituciones consideran la posibilidad de tratamientos farmacológicos o cirugía bariátrica, bajo estricta vigilancia médica.

La dieta mediterránea destaca como modelo nutricional por su aporte de grasas saludables, fibra y antioxidantes, elementos que favorecen la salud del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del descenso de peso en la función hepática

La magnitud y la constancia en la reducción de peso determinan la probabilidad de revertir el daño hepático.

El enfoque gradual, sumado a una dieta equilibrada y ejercicio, aumenta las posibilidades de recuperación sin riesgos adicionales.

El tratamiento de la enfermedad hepática esteatósica requiere supervisión médica continua y un enfoque personalizado.

Los especialistas recomiendan apoyo profesional para definir metas seguras de pérdida de peso y ajustar las estrategias según la evolución de cada paciente.

La colaboración constante entre el paciente y el equipo de salud favorece una recuperación sostenida del hígado.