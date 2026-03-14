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México impulsa en la ONU resolución para frenar la fabricación de drogas sintéticas

La iniciativa busca fortalecer las acciones internacionales para limitar el desvío de herramientas que pueden ser utilizadas en la producción ilegal de estas sustancias

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Aumenta el consumo de drogas
Aumenta el consumo de drogas sintéticas, principalmente el fentanilo. (especial)

La Comisión de Estupefacientes de la ONU adoptó una resolución impulsada por México para prevenir el uso de equipos especializados y materiales controlados en la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo. La iniciativa busca fortalecer las acciones internacionales para limitar el desvío de herramientas que pueden ser utilizadas en la producción ilegal de estas sustancias.

Esta resolución se centra particularmente en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras. Aunque estos equipos tienen aplicaciones legítimas en el ámbito médico y farmacéutico, también pueden emplearse para elaborar sustancias ilícitas.

Ante esta situación, se exhorta a los países a establecer medidas legislativas que impidan que estas máquinas sean desviadas hacia el mercado de drogas.

De la misma forma, la estrategia plantea que dichas regulaciones deben garantizar que el comercio legal de estos equipos no enfrente obstáculos innecesarios. Se busca mantener su disponibilidad para usos legítimos, mientras se fortalecen los controles para evitar que sean utilizados con fines ilegales.

Cooperación internacional ante el aumento de consumo de drogas sintéticas

Dentro del documento se subraya la importancia de fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información entre países. Principalmente compartir datos sobre transacciones comerciales sospechosas relacionadas con este tipo de maquinaria, así como sobre investigaciones vinculadas con incidentes de tráfico de estos equipos utilizados para la producción de drogas.

México pretende ofrecer a otras naciones herramientas para enfrentar el crecimiento del consumo de drogas sintéticas. Este fenómeno incluye no solo el uso ilícito de estas sustancias, sino también el abuso o mal uso de medicamentos que pueden derivar en problemas para las personas adictas.

Fentanilo. (especial)
Fentanilo. (especial)

Asimismo, se reconoce que el incremento de su uso ha venido acompañado de cambios en la forma en que se producen, manufacturan, transportan y comercializan estas drogas, así como sus precursores.

En este contexto, la resolución se plantea dentro de una estrategia integral que prioriza la prevención y el enfoque en la salud pública.

Un freno al tráfico de drogas a nivel mundial

Durante la discusión del tema en la Organización de las Naciones Unidas, el país reiteró que el tráfico de drogas representa un desafío internacional que requiere una respuesta conjunta. En ese sentido, señaló que el problema debe abordarse desde un enfoque humanista, mediante la coordinación entre países y el reconocimiento de responsabilidades compartidas.

Autoridades mexicanas también destacaron la importancia de fortalecer la cooperación multilateral, regional y bilateral para enfrentar la distribución ilícita de estupefacientes, con la finalidad de articular esfuerzos entre distintas naciones para atender un fenómeno que trasciende fronteras.

La adopción de la incitativa fue resultado de los esfuerzos diplomáticos multilaterales impulsados por México para responder a los retos que enfrenta la comunidad internacional frente al tráfico de drogas, incluido el fentanilo. El respaldo mayoritario a la iniciativa refleja el compromiso de los países para hacer frente a este fenómeno.

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