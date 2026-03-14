México

Imputan a implicado en el homicidio de Édgar Martínez, hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Durante el operativo de su detención fue abatido “El Pekas”, también relacionado con este asesinato

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Fotografía de la alcaldesa junto
Fotografía de la alcaldesa junto a su hijo asesinado el pasado 24 de febrero tras un percance vial. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Víctor Manuel “N” por el homicidio de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich.

Luego de su detención el pasado 5 de marzo, el Ministerio Público le formuló imputación por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa, así como asociación delictuosa.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se realizan las investigaciones complementarias.

La Fiscalía de Sonora detalló que en este caso se considera a Nora Alicia Biebrich como víctima, además de la afectación a la sociedad derivada de los hechos delictivos.

Así fue la agresión a tiros donde falleció el hijo de la edil

Víctor Manuel "N" es el
Víctor Manuel "N" es el único detenido por este caso. Foto: Fiscalía de Sonora

Cabe señalar que Édgar Martínez, hijo de la alcaldesa, fue asesinado el pasado 24 de febrero cuando se encontraba en compañía de su madre a bordo de una camioneta.

Los hechos ocurrieron cuando circulaban por la carretera Hermosillo-Mazatlán, a la altura del kilómetro 60. Ambos fueron atacados a balazos tras un incidente vial.

De acuerdo con el fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, la alcaldesa y su hijo quisieron rebasar un vehículo, el cual no se los permitía, por lo que tuvieron una discusión de tránsito.

Luego de registrarse el incidente, el mismo vehículo los alcanzó y comenzó a disparar contra el conductor de la camioneta, lo que provocó que el hijo de la edil falleciera.

Víctor Manuel “N” admitió su participación en el homicidio

Cinta de seguridad colocada por
Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

Luego de los hechos, las pesquisas revelaron que los atacantes abandonaron su vehículo tras el crimen y, antes de escapar a pie, lo incendiaron para destruir pruebas.

Los agresores huyeron a pie -durante dos días- hacia un rancho ubicado en las inmediaciones del poblado El Adivino. Sin embargo, dejaron en el trayecto diverso equipo táctico.

El 5 de marzo, las autoridades detuvieron a Víctor Manuel “N”, quien reconoció su participación y la de un cómplice en el ataque.

La confesión fue respaldada por diversos indicios, lo que les permitió confirmar que debido al consumo de drogas abrieron fuego contra el vehículo en el que transportaba la alcaldesa de Bacanora con su hijo.

Autoridades abatieron a “El Pekas” durante su detención por este caso

A partir de la captura del primer implicado, se identificó plenamente al segundo participante: Francisco Uriel Luna Luna, alias “El Pekas”, quien ya enfrentaba una orden de aprehensión previa por un homicidio registrado en 2024.

Con una nueva orden en su contra, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron un cateo nocturno el 6 de marzo en una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala en Hermosillo.

En el interior del inmueble, Francisco Uriel Luna Luna, al tanto de la detención de su compañero, esperó a los uniformados con armas. Cuando los agentes ingresaron, se produjo un intercambio de disparos que culminó con la muerte del agresor.

La alcaldesa de Bacanora y
La alcaldesa de Bacanora y su hijo fueron atacados a balazos tras un incidente de tránsito. (Jovani Pérez/Infobae)

Durante el enfrentamiento, dos agentes de la AMIC resultaron heridos: uno sufrió fractura de fémur y otro presentó lesiones por esquirlas en el rostro. Ambos se encuentran fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Además, los uniformados lograron asegurar diversas armas y equipo táctico, entre ellas una carabina Colt modelo M4 calibre 5.56 mm, cargadores de disco de alta capacidad, cartuchos útiles, un cañón de arma de fuego tipo fusil y una granada de fragmentación.

La Fiscalía de Sonora detalló que los dictámenes de balística forense establecieron que el fusil de asalto asegurado en este operativo fue el mismo que se utilizó durante el ataque armado donde falleció el hijo de la edil.

La investigación estableció que tanto el imputado como el fallecido formaban parte de una célula criminal activa en la zona de El Adivino, Sonora.

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