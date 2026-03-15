Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja cuatro detenidos por multihomicidio: así fueron ubicados con drones

Operativo en el que fueron detenidos y que desató un enfrentamiento. Foto: Fiscalía de Sonora

Luego de que se registró un enfrentamiento el pasado jueves 12 de marzo en el municipio de Cajeme, Sonora, las autoridades informaron la detención de cuatro hombres que estarían relacionados con los “Mata Salas”, una célula de Los Chapitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que su captura se llevó a cabo tras labores de investigación por el multihomicidio ocurrido el 8 de marzo en Ciudad Obregón, donde fueron asesinados dos hombres y una mujer.

Las pesquisas permitieron identificar que las víctimas eran miembros de un grupo delictivo rival, quienes fueron atacados a balazos. En el sitio las autoridades les localizaron tres fusiles de asalto Ak-47 y una pistola semiautomática.

Detenidos con el uso de un dron en labores de vigilancia

Tras ubicar el vehículo implicado en el multihomicidio -una camioneta Toyota Tacoma color negro- en un domicilio de la colonia San Juan Capistrano de Ciudad Obregón, las autoridades realizaron labores de vigilancia con el uso de un dron.

Fue así que el jueves pasado, durante la acción operativa, una persona armada salió del inmueble e inició una agresión armada con un fusil de asalto en contra de los policías de investigación, lo que desató un enfrentamiento.

Niños y adultos se resguardaron para evitar resultar lesionados. Foto: Redes sociales

Luego de activar el Código Rojo, al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Al controlar la situación, cuatro hombres fueron detenidos, a quienes se les identificó como integrantes de un grupo delictivo rival al de sus víctimas.

Derivado de una inspección en el domicilio, las autoridades localizaron y aseguraron la camioneta Toyota Tacoma implicada en el multihomicidio, tres fusiles AK-47, un fusil AR-15, una pistola Beretta calibre 9 mm y una ametralladora Browning M1919 calibre .30 alimentada por cinta.

Objetos decomisados a los detenidos. Foto: Fiscalía de Sonora

Además, las autoridades incautaron nueve cargadores para arma larga y más de 900 cartuchos de diversos calibres (incluyendo 164 casquillos percutidos), 185 envoltorios de cristal y otras sustancias, así como 9 teléfonos celulares.

Los relacionan con la célula de los “Mata Salas”

Durante la inspección en el domicilio, los agentes localizaron ropa táctica color verde, botas y una libreta de contenía anotaciones con un guion que obligarían a sus víctimas a leer bajo amenazas.

La Fiscalía del Estado señaló que los detenidos exigían a las personas que mantenían secuestradas que leyeran el guion en un video, luego las torturaban y después las asesinaban. Los materiales los difundían en redes sociales dirigidas por la organización criminal.

Cabe señalar que las autoridades los relacionan con videos difundidos en los que hombres con equipo táctico, pasamontañas y armas largas se autodenominan integrantes de los “Mata Salas”.

Su arresto se llevó a cabo luego de labores de vigilancia con un dron en la zona. Foto: Fiscalía de Sonora

El operativo en el que se ejecutó su captura desató un enfrentamiento que causó pánico en el fraccionamiento San Juan Capistrano, donde menores de edad y adultos que se encontraban en el campus Náinari del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) tuvieron que mantenerse en el piso por varios minutos para evitar ser heridos.