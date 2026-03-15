México

Catean presunta veterinaria irregular en Ecatepec: reportan que habría restos de animales

Datos de medios locales indican que en el sitio había por lo menos 19 perros y seis gatos en condiciones irregulares

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Agentes de seguridad llegaron al
Agentes de seguridad llegaron al sitio (Gobierno del Edomex)

Durante el 14 de marzo elementos de seguridad del Estado de México realizaron un cateo en un inmueble presuntamente usado como una veterinaria clandestina y ubicada en calle Chichimeca de Ecatepec.

Las revisiones en el sitio fueron confirmadas por fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, las cuales detallaron que el cateo fue resultado de una denuncia anónima.

Por su parte, reportes de medios periodísticos indican que en el sitio los agentes de seguridad habrían hallado maletas con restos de animales. Información compartida por el medio El Sol de México establece que en el sitio presuntamente había situaciones insalubres.

(Gobierno del Edomex)
(Gobierno del Edomex)

Luis Alberto López Pérez, quien se desempeña como consejero jurídico de Ecatepec, compartió que elementos de Medio Ambiente, de Seguridad Ciudadana y Protección Civil apoyaron el operativo.

De igual manera, las imágenes de operativo muestran que en el sitio fueron colocados sellos de suspensión de actividades pues información preliminar indica que los encargados del sitio no pudieron acreditar

Parte de la revisión visual fue realizada a través de la azotea de un vecino, con lo cual las autoridades pudieron ver heces acumuladas y hasta un perro mal alimentado.

No fueron reportadas personas detenidas por los hallazgos en el sitio, mientras que los ejemplares fueron llevados a Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec.

Investigan a personas detenidas en “El Zoológico” de Edomex

Por su parte, el pasado 11 de marzo las autoridades del Edomex informaron sobre las averiguaciones contra seis personas por su presunta responsabilidad en actividades de robo en un predio conocido como “El Zoológico”, lugar donde previamente fueron hallados diversos animales exóticos.

Algunos de los animales asegurados
Algunos de los animales asegurados (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre el inicio de una carpeta de investigación en contra de cinco hombres y una mujer identificados como Rosario “N”, Eduardo “N”, Román Javier “N”, Octavio “N”, José Juan “N” y Enrique “N”.

Las averiguaciones son resultado de que el pasado 7 de marzo agentes de seguridad que mantenían un aseguramiento perimetral del sitio notaron ruidos extraños al interior del inmueble ubicado en la comunidad de San Pedro Cholula, en el municipio de Ocoyoacac.

Al interior estaban los sujetos ahora investigados, mismos que usaron herramientas para irrumpir en el inmueble a través de una apertura en la pared. Presuntamente tenían como objetivo llevarse madera, una zorra roja y un mono capuchino, según el informe del 11 de marzo.

Los cinco hombres y la mujer fueron detenidos y les fueron asegurados cuatro vehículos.

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