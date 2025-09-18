Caen cuatro presuntos miembros del CJNG en La Marquesa, Edomex: les fueron asegurados autos de alta gama robados

Los sujetos detenidos (SSEM)

Cuatro personas, identificadas por las autoridades del Estado de México como posibles integrantes de un grupo criminal con orígenes en el Estado de Jalisco, al parecer el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidas junto con autos de alta gama que cuentan con reporte de robo.

Una denuncia alertó a las autoridades sobre el robo de tres camionetas que fuero sacadas de un tráiler en la colonia San Antonio del municipio de Melchor Ocampo.

Es por lo anterior que agentes militares, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) realizaron un despliegue de inteligencia y hallaron en el municipio de Ocoyoacac tres vehículos que cumplían con las características del reporte.

Las unidades estaban en una zona de comidas del paraje de La Marquesa, lo que derivó en una revisión para los tripulantes de las camionetas, esto permitió a los uniformados confirmar que se trataba de los vehículos con reporte de robo.

Presuntos integrantes del CJNG iban a llevar los autos a Guerrero

Los autos robados (SSEM)

Es por lo anterior que fueron detenidos los cuatro hombre, identificados como Ramón “N” alías El Goncho, José “N” alias El Chilango; Edgar “N” alías El Araña y Neftalí “N” alías El Ney.

“Los sujetos refirieron que llevarían las camionetas a Zirándaro en el estado de Guerrero, además de acuerdo con las averiguaciones podrían pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en el Estado de Jalisco”, refiere el informe de la SSEM.

Una carpeta de investigación fue iniciada en contra de los cuatro hombres para que sea determinada su situación jurídica, lo anterior luego de ser presentados ante las autoridades ministeriales.

Fueron presentados ante el Ministerio Público (SSEM)

Nueve detenidos, entre ellos un objetivo prioritario, en Edomex

Por su parte, el pasado 6 de septiembre la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó el arresto de nueve personas, supuestos miembros del CJNG que fueron asegurados tras despliegues estratégicos en Coacalco y Melchor Ocampo.

El hombre señalado como objetivo prioritario es Rubén “N”, alias El Tío, mientras que Juana “N” y Yutlleli “N” serían operadoras del grupo delictivo, mismo caso para Vania “N”, Julio “N” alias Voltios, Roberto “N”, apodado Grillo y David “N”.

Por su parte, Andrea “N”, es señalada como posible operadora financiera y Yuliana “N”, alias Yuli sería la encargada de coordinación interna del grupo y logística.

Dichas personas fueron asegurados tres vehículos y armas de fuego de diferentes calibres, además de dosis de marihuana y cocaína.