México

Fiscalía de BC buscará pena máxima contra “La Tía”, presunta integrante del CJNG: podría alcanzar 120 años de prisión

La Fiscalía de Baja California informó que solicitará la pena máxima contra María de la Luz, señalada por la desaparición de varios jóvenes en la zona este de Tijuana

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María de la Luz “N”,
María de la Luz “N”, conocida como “La Tía”, fue detenida tras ser señalada por colectivos de búsqueda por la desaparición de jóvenes en Tijuana. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California buscará imponer la pena máxima contra María de la Luz “N”, conocida como “La Tía” o “La Abuela”, señalada por su presunta participación en la desaparición de varios jóvenes en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez, la investigación reúne elementos suficientes para que el Ministerio Público solicite una condena que podría superar los 120 años de prisión, dependiendo de los delitos que se acrediten durante el proceso judicial.

La mujer fue detenida recientemente y actualmente se encuentra sujeta a proceso penal con prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones sobre su posible participación en varios casos de desaparición.

Señalada por desaparición de jóvenes

Las autoridades investigan a la mujer por su presunta relación con la desaparición de varios jóvenes en la zona este de Tijuana, particularmente en colonias como Los Valles y fraccionamientos cercanos.

De acuerdo con colectivos de búsqueda, la detenida habría estado involucrada en la privación de la libertad de al menos varios jóvenes, algunos de ellos desaparecidos desde 2025.

Familiares de víctimas y madres
Familiares de víctimas y madres buscadoras presionan para que el caso incluya todas las denuncias de desaparición relacionadas. (Facebook: Said Betanzos/Captura de pantalla)

Integrantes del colectivo Buscando a Tolano han señalado que la mujer presuntamente engañaba o reclutaba a jóvenes y posteriormente estos desaparecían, por lo que consideran que podría haber más víctimas relacionadas con el caso.

Las familias de personas desaparecidas han solicitado que la investigación no se limite a unos cuantos casos, sino que se integren todas las denuncias existentes para que la acusación refleje la magnitud del daño.

Detención tras confrontación con madres buscadoras

La captura de la mujer ocurrió después de que madres buscadoras la confrontaran durante una jornada de búsqueda en la colonia Los Valles, en Tijuana.

Según testimonios de integrantes del colectivo, vecinos del área señalaron que la mujer podría tener información sobre varios jóvenes desaparecidos, lo que llevó a las buscadoras a acudir a su domicilio para exigir respuestas.

Tras el encuentro, las activistas solicitaron la intervención de las autoridades, quienes posteriormente ejecutaron la orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con desaparición de personas.

La Fiscalía de Baja California
La Fiscalía de Baja California aseguró que solicitará la pena máxima si se acreditan todos los delitos investigados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso generó gran atención pública en Baja California, ya que el arresto se produjo en medio de la presión de colectivos de búsqueda, quienes han denunciado que muchas investigaciones por desaparición avanzan lentamente.

Familiares exigen que se investiguen más casos

Tras la detención, familiares de personas desaparecidas acudieron a la Fiscalía estatal para exigir que se amplíe la investigación y se incluyan más denuncias en la carpeta.

Los colectivos han advertido que permanecerán vigilantes del proceso judicial para evitar que el caso quede impune y para que todas las víctimas potenciales sean consideradas dentro del expediente.

La Fiscalía ha reiterado que continuará integrando pruebas y testimonios para sustentar la solicitud de la pena máxima, lo que convertiría el caso en uno de los procesos más severos por desaparición de personas en la entidad.

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