México

“No queremos que salga”: madres buscadoras en BC piden a Fiscalía que no se libere a ‘La Tía’, mujer relacionada con el CJNG

Integrantes de colectivos de búsqueda se manifestaron frente a la Fiscalía en Tijuana para exigir que la mujer señalada por desapariciones no sea liberada y se investiguen más casos

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Colectivos de familiares de desaparecidos
Colectivos de familiares de desaparecidos presionaron a autoridades para impedir la posible liberación de la presunta implicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se plantaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California para exigir que no sea liberada María de la Luz Concepción, conocida como “La Tía”, señalada por su presunta participación en desapariciones ocurridas en Tijuana.

Las manifestantes, muchas de ellas madres que buscan a sus hijos desaparecidos, instalaron un plantón frente a la dependencia estatal para presionar a las autoridades y exigir que el caso continúe su curso judicial. También demandaron que se tomen sus declaraciones y se investiguen más hechos relacionados con la mujer detenida.

La movilización ocurrió en medio de la preocupación de los colectivos por la posibilidad de que la imputada obtenga su libertad o que el proceso judicial no avance con suficiente rapidez.

Las madres buscadoras insistieron en que la Fiscalía debe recabar testimonios y ampliar las líneas de investigación, ya que consideran que podría haber más víctimas relacionadas con el caso.

La detención que desató la protesta

La detención de “La Tía” se produjo después de que colectivos de búsqueda identificaran su domicilio en la colonia Los Valles de Tijuana durante una jornada para colocar fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Vecinos señalaron a la mujer como presunta responsable de varias privaciones de la libertad.

Madres buscadoras instalaron un plantón
Madres buscadoras instalaron un plantón frente a la Fiscalía de Baja California para exigir justicia en el caso de “La Tía”. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras confrontarla y solicitar la intervención de autoridades, elementos de seguridad confirmaron que existía una orden de aprehensión vigente, por lo que finalmente fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía estatal.

La mujer es investigada por su probable participación en desaparición forzada de personas, en hechos vinculados con la desaparición de varios jóvenes ocurrida en diciembre de 2025.

Las autoridades también han señalado que podría estar relacionada con una red criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque el caso aún se encuentra en proceso judicial.

Exigen justicia para los desaparecidos

Durante la protesta frente a la Fiscalía, las madres buscadoras reiteraron que no confían plenamente en las instituciones y que por ello han tenido que encabezar muchas de las búsquedas por su cuenta.

En México, las llamadas madres buscadoras son mujeres que, ante la desaparición de sus familiares, realizan labores de búsqueda y presión social para localizar a las víctimas o conocer su paradero. Este movimiento surgió en respuesta a la crisis de desapariciones que vive el país.

La protesta ocurrió frente a
La protesta ocurrió frente a la FGE de Tijuana, donde madres de víctimas exigieron que se investiguen más casos relacionados con la detenida. (Foto cortesía PNC)

Las manifestantes señalaron que el caso de “La Tía” podría ser clave para obtener información sobre el paradero de varias personas desaparecidas en la región. Por ello, insistieron en que la Fiscalía debe evitar cualquier irregularidad en el proceso y garantizar que la mujer enfrente la justicia.

Mientras el proceso judicial continúa, los colectivos aseguraron que mantendrán la presión pública y las protestas hasta tener la certeza de que el caso será investigado a fondo y que las familias de las víctimas obtendrán respuestas.

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