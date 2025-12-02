México

Joaquín Guzmán López sí recibe beneficios por llevar al Mayo Zambada a EEUU, asegura exagente de la DEA

Mike Vigil contó a Infobae México que las autoridades estadounidenses sí sabían sobre el movimiento de “El Güero”

Guardar
"El Güero" aceptó haber cometido
"El Güero" aceptó haber cometido secuestro internacional (Jesús Aviles/Infobae México)

Joaquín Guzmán López, El Güero, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante las autoridades de Estados Unidos. Con ello, el hombre acusado de liderar, junto con sus hermanos, la facción de Los Chapitos logró también un acuerdo de cooperación.

En su declaración de culpabilidad, Guzmán López aceptó haber cometido secuestro internacional. El Güero es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, este último el fundador del Cártel de Sinaloa junto con Ismael El Mayo Zambada.

Mientras El Chapo está encerrado en una cárcel de máxima seguridad en territorio estadounidense, El Mayo fue secuestrado en Sinaloa y llevado contra su voluntad a EEUU.

Joaquín Guzmán López y su “esperanza” en EEUU

El mayo Zambada también se
El mayo Zambada también se declaró culpable de narcotráfico en EEUU (REUTERS/Jane Rosenberg)

La versión oficial publicada en el Departamento de Justicia de EEUU establece que el hecho de que Joaquín se haya entregado junto con El Mayo Zambada no le otorga beneficios.

Una carta de Ismael Zambada y las declaraciones del Güero coinciden en que la detención del mayo fue resultado de un secuestro. Sin embargo, las autoriades de EEUU aseguran que el hecho de que Joaquín haya llegado junto con El Mayo no le da beneficios.

Guzmán López también estipuló haber cometido un delito de secuestro internacional. […] admitió haber coordinado y cometido el secuestro con la esperanza de recibir crédito por cooperación de Estados Unidos. […] Estados Unidos no indujo ni condonó el secuestro, y Guzmán López no recibirá crédito por cooperación

Ante esta situación, Infobae México contactó con Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para contrastar la perspectiva ofrecida por EEUU.

Vigil asegura que Joaquín Guzmán sí estaría recibiendo ventajas por entregarse junto con El Mayo y argumenta que en julio de 2024, cuando El Güero y El Mayo llegaron a territorio estadounidense ya los esperaban agentes de seguridad de dicho país.

Autoridades de EEUU sí sabían sobre el movimiento de “El Güero”: Vigil

(Infobae México/Jovani Pérez)
(Infobae México/Jovani Pérez)

“Joaquín Guzmán López jugó el papel principal de capturarlo y traerlo a los Estados Unidos. A él nunca lo iban a acusar de secuestro porque aquí [en EEUU] tenían conocimiento, eso de que le va a dar beneficio, sí le va a dar beneficio“, expresó Mike Vigil.

Cuando Guzmán López e Ismael Zambada llegaron en una aeronave a EEUU, el vehículo aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, continúa Vigil.

Ya estaban de acuerdo con las autoridades acá, porque cuando aterrizó el avión ya lo estaban esperando autoridades en ese aeropuerto pequeño de Santa Teresa

En su momento, Vigil compartió con esta casa editorial que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hermano de Joaquín y quien fue detenido en 2023, es la persona que habría hablado con El Güero para que se entregara a EEUU.

“Él [Ovidio] comenzó también a iniciar una comunicación con su hermano Joaquín Guzmán López. Y ellos se pusieron de acuerdo también con las autoridades de los Estados Unidos”, sentencia Vigil.

Temas Relacionados

Joaquín Guzmán LópezMayo ZambadaEEUUSecuestroNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, jugador que podría irse a Chivas la próxima temporada?

El atacante de 33 años podría llegar al cuadro tapatío para el Clausura 2026

¿Cuál es el salario de

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de diciembre: reportan importantes retrasos en Línea 7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

SICT anuncia entrega nacional de trenes de repavimentación: cada estado recibirá equipo propio en 2026

Con el objetivo de cubrir toda la red carretera federal, la Secretaría prioriza eficiencia y rapidez en las obras, beneficiando tanto a usuarios como a sectores productivos en México

SICT anuncia entrega nacional de

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.1 de magnitud

Bad Bunny abre venta para la nueva sección de sus conciertos en México

La controversia por la colocación de La Casita en General B no ha parado

Bad Bunny abre venta para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe de 113 millones de

Golpe de 113 millones de pesos al narco en Sinaloa: el saldo de los operativos realizados el pasado 1 de diciembre

Trump lanza advertencia de ataque a países, entre los que se encuentra México, que vendan a EEUU cocaína y fentanilo

Hallan precursores químicos “bajo tierra” y decomisa 45 millones de pesos en Ensenada, Baja California

Desmantelan red de extorsión operada por reos de cárceles en Reynosa: sus víctimas eran familias y adultos mayores

Feria de Chilpancingo sufre retrasos en su organización tras amenazas del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny abre venta para

Bad Bunny abre venta para la nueva sección de sus conciertos en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el último capítulo de este martes 2 de diciembre

Lupillo Rivera niega demanda por parte de Belinda, pero insiste en que tuvo una relación con la cantante

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify México

DEPORTES

Quién es Antonio Sancho, nuevo

Quién es Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas que respaldó a Efraín Juárez

Xóchitl Gálvez reacciona al penal que falló Chicharito Hernández frente a su Cruz Azul “¡Qué injusto es el fútbol!”

Estas son las jugadoras del América Femenil que han sufrido la lesión de ligamento cruzado anterior

Cómo le ha ido a México enfrentando a Portugal a lo largo de la historia

Parrilla completa: estos son los pilotos a los que Checo Pérez enfrentará en la Fórmula 1 en 2026