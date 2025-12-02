Joaquín Guzmán López sí recibe beneficios por llevar al Mayo Zambada a EEUU, asegura exagente de la DEA

"El Güero" aceptó haber cometido secuestro internacional (Jesús Aviles/Infobae México)

Joaquín Guzmán López, El Güero, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante las autoridades de Estados Unidos. Con ello, el hombre acusado de liderar, junto con sus hermanos, la facción de Los Chapitos logró también un acuerdo de cooperación.

En su declaración de culpabilidad, Guzmán López aceptó haber cometido secuestro internacional. El Güero es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, este último el fundador del Cártel de Sinaloa junto con Ismael El Mayo Zambada.

Mientras El Chapo está encerrado en una cárcel de máxima seguridad en territorio estadounidense, El Mayo fue secuestrado en Sinaloa y llevado contra su voluntad a EEUU.

Joaquín Guzmán López y su “esperanza” en EEUU

El mayo Zambada también se declaró culpable de narcotráfico en EEUU (REUTERS/Jane Rosenberg)

La versión oficial publicada en el Departamento de Justicia de EEUU establece que el hecho de que Joaquín se haya entregado junto con El Mayo Zambada no le otorga beneficios.

Una carta de Ismael Zambada y las declaraciones del Güero coinciden en que la detención del mayo fue resultado de un secuestro. Sin embargo, las autoriades de EEUU aseguran que el hecho de que Joaquín haya llegado junto con El Mayo no le da beneficios.

Guzmán López también estipuló haber cometido un delito de secuestro internacional. […] admitió haber coordinado y cometido el secuestro con la esperanza de recibir crédito por cooperación de Estados Unidos. […] Estados Unidos no indujo ni condonó el secuestro, y Guzmán López no recibirá crédito por cooperación

Ante esta situación, Infobae México contactó con Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para contrastar la perspectiva ofrecida por EEUU.

Vigil asegura que Joaquín Guzmán sí estaría recibiendo ventajas por entregarse junto con El Mayo y argumenta que en julio de 2024, cuando El Güero y El Mayo llegaron a territorio estadounidense ya los esperaban agentes de seguridad de dicho país.

Autoridades de EEUU sí sabían sobre el movimiento de “El Güero”: Vigil

“Joaquín Guzmán López jugó el papel principal de capturarlo y traerlo a los Estados Unidos. A él nunca lo iban a acusar de secuestro porque aquí [en EEUU] tenían conocimiento, eso de que le va a dar beneficio, sí le va a dar beneficio“, expresó Mike Vigil.

Cuando Guzmán López e Ismael Zambada llegaron en una aeronave a EEUU, el vehículo aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, continúa Vigil.

Ya estaban de acuerdo con las autoridades acá, porque cuando aterrizó el avión ya lo estaban esperando autoridades en ese aeropuerto pequeño de Santa Teresa

En su momento, Vigil compartió con esta casa editorial que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hermano de Joaquín y quien fue detenido en 2023, es la persona que habría hablado con El Güero para que se entregara a EEUU.

“Él [Ovidio] comenzó también a iniciar una comunicación con su hermano Joaquín Guzmán López. Y ellos se pusieron de acuerdo también con las autoridades de los Estados Unidos”, sentencia Vigil.