El presunto asesino de Kimberly Joselin suma otro proceso penal, ahora por feminicidio

La familia de Kimberly denunció su desaparición desde el pasado 21 de febrero. Crédito: FGE Morelos

Este 12 de marzo la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que Jared Alejandro “N” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Kimberly Joselin, luego de que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos obtuvo un nuevo auto de vinculación en su contra.

Kimberly Joselin desapareció el pasado 20 de febrero de 2026 tras asistir al campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ubicado en la colonia Chamilpa de Cuernavaca. Al siguiente día su familia denunció el caso con la FGE, por lo que fue activada una ficha de desaparición.

Posteriormente, el 2 de marzo, la autoridades informaron la localización de un cuerpo durante las jornadas de búsqueda orientadas a encontrar a la joven. Menos de 24 horas después fue confirmado que el cuerpo hallado en un terrero contiguo a la UAEM se trataba de Kimberly Joselin.

Este es el segundo proceso penal que enfrenta el imputado por el mismo caso, ya que previamente había sido procesado por el delito de desaparición.

Segundo proceso penal: ahora por feminicidio

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, un juez determinó la vinculación a proceso de Jared Alejandro “N” por feminicidio y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

El juzgador estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La fiscalía estatal señaló que durante la audiencia, la víctima fue identificada únicamente por sus iniciales, KJRB, con el objetivo de evitar la revictimización y resguardar sus derechos y los de sus familiares.

Investigación y antecedentes judiciales

Jared Alejandro “N” fue detenido el pasado 28 de febrero por elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. El Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión, ejecutada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que llevó posteriormente al imputado hacia el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos en Atlacholoaya, donde aún continúa.

Su arresto fue realizado días antes de ser localizado el cuerpo de la víctima.

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de febrero. Crédito: FGE Morelos

Reportes de medios locales han señalado que Jared Alejadro “N” tendría nexos con narcomenudeo en la UAEM, sin embargo, las autoridades no han confirmado tales acusaciones. Además, la periodista Yohali Reséndiz, quien ha cubierto el caso desde sus inicios, mencionó en sus reportes que Alejandro “N” y Kimberly habrían tenido vínculos sentimentales.

El cuerpo de la joven fue entregado a su familia el pasado 4 de marzo. En declaraciones con medios de comunicación, el tío de Kimberly mencionó que la estudiante de la UAEM sería trasladada a Culiacán, Sinaloa, para llevar a cabo los protocolos funerarios.

Reserva de datos y avance del caso

El juez del caso ordenó que los datos de prueba permanezcan reservados para no afectar la investigación ni los derechos de las víctimas directa e indirectas.

La Fiscalía de Morelos informó que la investigación continuará bajo estricta confidencialidad conforme a los protocolos establecidos para delitos de género.

El proceso penal contra Jared Alejandro “N” se mantiene abierto, con seguimiento judicial y ministerial, a la espera de que concluyan las indagatorias.