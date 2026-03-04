México

Fiscalía de Morelos identifica cuerpo de Kimberly Ramos: estudiantes de la UAEM exigen destitución de la rectora

Hasta el momento hay un detenido por el caso, quien enfrenta proceso penal mientras continúan las investigaciones

La Fiscalía de Morelos confirmó
La Fiscalía de Morelos confirmó que el cuerpo localizado en Cuernavaca corresponde a Kimberly Joselyn Ramos Beltrán, estudiante de la UAEM reportada como desaparecida.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo localizado en la zona norte de Cuernavaca corresponde a Kimberly Joselyn Ramos Beltrán, estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de febrero.

La autoridad estatal informó que el caso se encuentra bajo investigación con perspectiva y protocolo de género, por lo que será la propia indagatoria la que determine la clasificación jurídica de los hechos.

Hasta el momento, existe un detenido: su exnovio, quien enfrenta proceso penal y permanece en prisión preventiva.

Fiscalía confirma identidad y promete investigación sin impunidad

En un mensaje público, el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, señaló que desde que la familia denunció la desaparición ante el Ministerio Público se activaron los protocolos correspondientes a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Autoridades estatales reiteraron que la investigación seguirá hasta sus últimas consecuencias y no se descarta la participación de otras personas.

Indicó que, tras diversas diligencias de búsqueda, fue localizado un cuerpo que, luego de los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales, se confirmó que pertenece a Kimberly. Subrayó que la información fue comunicada previamente a la familia antes de hacerse pública.

El fiscal aseguró que la investigación se conduce con apego al debido proceso, con perspectiva de género y respeto a la dignidad de la víctima y de sus familiares.

También afirmó que no se permitirá la criminalización de Kimberly y que el compromiso institucional es que el caso no quede impune.

Movilizaciones en la UAEM y marchas en Cuernavaca

El caso generó una amplia movilización de la comunidad universitaria. Cientos de estudiantes de la UAEM realizaron marchas por distintas avenidas de Cuernavaca hasta llegar al centro de la ciudad, donde exigieron justicia y mayor seguridad.

En la Plaza de Armas colocaron un pupitre pintado de blanco con flores, en memoria de Kimberly. También se registraron pintas y daños a cristales del Palacio de Gobierno durante la protesta.

En el Campus Chamilpa se llevaron a cabo concentraciones y la toma pacífica de la Torre de Rectoría.

Durante una de las manifestaciones, compañeros de la joven realizaron un pase de lista simbólico y colocaron fichas de búsqueda con mensajes en los que exigían una investigación efectiva.

Las consignas incluyeron llamados a reforzar la seguridad en los alrededores de los planteles universitarios y en otras zonas del estado.

Exigen destitución de la <b>rectora</b> y diálogo con autoridades

En medio de las protestas, un sector estudiantil solicitó la destitución de la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, al considerar que la respuesta institucional ante la desaparición fue tardía.

En redes sociales se difundieron videos que muestran momentos de tensión durante la llegada de la rectora al campus, donde estudiantes le exigían diálogo para atender un pliego petitorio.

Tras intercambios verbales, la funcionaria se retiró del lugar. Hasta ahora no existe un posicionamiento oficial sobre los señalamientos difundidos en línea.

Además, durante las movilizaciones se viralizó un video en el que presuntas trabajadoras del gobierno estatal se burlan de los manifestantes; sobre este hecho tampoco se ha emitido postura oficial.

Principales exigencias de la familia y la comunidad universitaria

Entre las demandas planteadas por familiares, estudiantes y colectivos destacan:

  • Esclarecimiento total de los hechos y sanción a todos los responsables.
  • Investigación con perspectiva de género y transparencia en el proceso.
  • Refuerzo inmediato de la seguridad en los campus y zonas aledañas.
  • Protocolos eficaces y reacción inmediata ante reportes de desaparición de estudiantes.
  • Garantías de no repetición y acompañamiento integral para la familia.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía reiteró que la investigación seguirá hasta sus últimas consecuencias.

Un detenido por desaparición agravada

Como resultado de los actos de investigación, fue detenido Jared Alejandro “N”, exnovio de la joven, a quien el Ministerio Público imputó el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

El juez de control determinó imponer prisión preventiva como medida cautelar mientras se resuelve su situación jurídica.

Jared Alejandro ‘N’, estudiante de
Jared Alejandro ‘N’, estudiante de la UAEM y expareja de la víctima, fue detenido por su presunta relación con el asesinato de Kimberly.

El imputado solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará en los próximos días.

De acuerdo con información oficial, en un inmueble vinculado a la familia del detenido fueron localizados objetos personales de la víctima, entre ellos su teléfono celular, su credencial para votar y su bolso.

La Fiscalía no ha descartado la posible participación de otras personas, por lo que las investigaciones continúan.

La comunidad universitaria, por su parte, mantiene la exigencia de justicia para Kimberly, en un caso que ha generado indignación y que continúa bajo proceso legal.

