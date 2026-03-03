Localizan cuerpo de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida en Cuernavaca

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de febrero. Crédito: FGE Morelos

La tarde de este martes, autoridades de Morelos confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona norte de Cuernavaca, en el marco del operativo interinstitucional para localizar a la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

Según autoridades, el hallazgo ocurrió en uno de los polígonos de intervención donde desde hace días se desarrollaban acciones de búsqueda.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), personal especializado de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la Agencia de Investigación Criminal y la Coordinación General de Servicios Periciales se encuentra realizando las diligencias conforme a los protocolos.

Actualmente, las autoridades permanecen a la espera del reconocimiento oficial mediante pruebas genéticas para confirmar la identidad. Sin embargo, reportes de medios locales indican que el cuerpo corresponde a la joven desaparecida.

El cuerpo fue encontrado cerca de la UAEM

Ficha de desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM. Crédito: FGE Morelos

Según datos difundidos por la periodista Yohali Reséndiz, quien ha dado seguimiento al caso desde el inicio, el cuerpo de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Kimberly Joselín Ramos Beltrán, fue localizado en un predio del poblado de Chamilpa, en una zona boscosa que colinda con instalaciones de la UAEM.

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de febrero, lo que generó movilización y protestas por parte de la comunidad universitaria y familiares.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que las investigaciones continúan en curso y que se dará a conocer cualquier avance que pueda hacerse público sin afectar el desarrollo de las indagatorias ni el debido proceso.

Avances en la investigación: prisión preventiva para estudiante implicado en la desaparición

Jared Alejandro es señalado por medios nacionales como un estudiante activo de la UAEM. Crédito: FGE Morelos

El pasado 28 de febrero, la FGE Morelos detuvo a Jared Alejandro “N”, quien es identificado como estudiante activo de la UAEM.

El 1 de marzo, un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar al imputado por su presunta participación en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada en agravio de Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

La defensa de Jared Alejandro “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará en los próximos días.

Según los reportes de la FGE, la detención se efectuó tras reunir indicios que presumen la participación del imputado en la desaparición de la joven.

Reportes previos de Infobae México señalan que la orden de aprehensión fue cumplimentada por la Agencia de Investigación Criminal, luego de que la investigación señalara su probable responsabilidad.

Reportes de la periodista Yohali Reséndiz publicados la tarde de este lunes 2 de marzo señalan que Jared “N” presuntamente estaría relacionado sentimentalmente con Kimberly. Asimismo, la periodista detalló que el joven detenido presuntamente estaría relacionado con actos de venta de drogas en el plantel de la UAEM.

La desaparición de Kimberly fue denunciada formalmente por su familia desde el 21 de febrero, un día después de que se le perdiera el rastro cuando se dirigía a clases. Familiares de la víctima señalaron en entrevistas con medios locales que compañeros y amigos indicaban que ella sí estuvo en la universidad el 20 de febrero.

La comunidad y familiares han mantenido la exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos. De hecho, este 2 de marzo se realizó una marcha pacifica realizada por estudiantes de la UAEM.