Procesan a Jared Alejandro, presunto feminicida de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM hallada sin vida

Jared Alejandro ‘N’, estudiante de la UAEM y expareja de la víctima, fue detenido por su presunta relación con el asesinato de Kimberly.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) anunció este viernes 6 de marzo la vinculación a proceso contra Jared Alejandro “N” por su presunta responsabilidad en la desaparición de Kimberly Joselin, joven estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general del estado, informó que el sujeto permanecerá en prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones complementarias.

Jared Alejandro “N” podría pasar hasta 75 años en prisión en caso de ser declarado culpable del delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

“Con hechos, estamos respondiendo a la familia, y a las y los universitarios. No habrá impunidad a los delitos contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Justicia para Kimberly”, aseguró Blumenkron durante un mensaje.

Cabe señalar que la detención del sujeto se informó el pasado 28 de febrero, luego de que las investigaciones permitieran a las autoridades determinar su posible participación en la desaparición de la joven estudiante.

Cuerpo de la joven fue localizado en un predio contiguo del campus

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 21 de febrero. Crédito: FGE Morelos

Kimberly Joselin, de 18 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 21 de febrero en Cuernavaca, Morelos, luego de que salió de su domicilio y tomó el transporte público para dirigirse a la universidad.

De acuerdo con la información, la joven siempre estuvo en contacto con su familia, a quienes les avisó que ya se encontraba en la escuela, pero esa fue la última información que tuvieron sobre ella.

Luego de realizada la denuncia, comenzaron las labores de búsqueda, permitiendo que su cuerpo fuera localizado el lunes 2 de marzo en una zona boscosa, en un predio contiguo del campus norte la institución.

La joven era estudiante de segundo semestre de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Karol Toledo, estudiante de la UAEM, también fue localizada muerta

No se conoce su paradero desde el 2 de marzo (Fiscalía de Morelos)

Dos desapariciones y feminicidios relacionados con alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se han registrado en menos de un mes.

Karol Toledo Gómez, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Derecho en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, fue reportada como desaparecida el 2 de marzo luego de que fue vista por última vez cerca de su domicilio en Mazatepec.

Tres días después, la Fiscalía de Morelos confirmó la localización del cuerpo de la joven de 18 años durante las labores de búsqueda.

Una tercera desaparición se registró este 5 de marzo, cuando Alondra María Contreras fue reportada como desaparecida, quien también es estudiante de la UAEM, pero de la licenciatura de enfermería.

Alondra María Stephanye Contreras Galarza fue encontrada con vida. (captura de pantalla)

La mañana de este viernes la Fiscalía General del Estado informó que la joven fue localizada con vida, por lo que desactivaron su ficha de búsqueda. Hasta el momento se desconocen mayores detalles acerca del contexto en el que fue hallada.