‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 12 de marzo: México descarta riesgos de terrorismo de Medio Oriente durante el Mundial 2026

“Hay mucha tranquilidad”: Claudia Sheinbaum afirma que Brasil, Colombia y México tras ser excluidos en el Escudo de las Américas

La mandataria reiteró que México ha mantenido una postura pacífica: “Nosotros nos hemos mantenido en una posición de paz, entonces no, en ese sentido es también la protección a la ciudadanía”.

Sheinbaum sostuvo que el riesgo de un atentado vinculado a terrorismo se considera muy bajo en México debido a la posición del país en el ámbito internacional. “Un riesgo que tuviera que ver con terrorismo se considera muy bajo en México, porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, explicó.

“Llevamos un año trabajando, incluso fueron al mundial de Qatar para ver cómo fue ese mundial, o sea, ya son años de trabajo para garantizar la seguridad”, afirmó.

Claudia Sheinbaum descartó la existencia de riesgos significativos de terrorismo provenientes de países de Medio Oriente durante el Mundial 2026 . La presidenta aseguró que el responsable de la seguridad para el mundial y el almirante encargado han estado trabajando durante un año en los diferentes escenarios posibles.

En cuanto a la llamada que sostuvo el día 11 de marzo, con su homólogo colombiano Gustavo Petro, la mandataria compartió que hablaron sobre la situación de Medio Oriente, y que Sheinbaum estuvo de acuerdo en hacer un llamado a la paz.

Llamada con Petro: Sheinbaum está de acuerdo en hacer un llamado a la paz

Este jueves desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de la reforma electoral era acabar con la corrupción y los privilegios de muchos funcionarios:

“No es un asunto de castigar o no a la gente. Ahora, la segunda propuesta tiene que ver con lo mismo, disminuir los privilegios. El que no se haya aprobado no es un reto; yo estoy muy satisfecha”.

La mandataria federal señaló que no habrá sanciones a los diputados que rechazaron la iniciativa; además, señaló que:

La jefa del Ejecutivo dijo que esta nueva propuesta “la enviará el lunes, están terminando la redacción y vamos a ver qué pasa, y si no pasa, no pasa nada”, dijo.

De manera resumida, el Plan B “es disminuir los privilegios y fortalecer la participación de la gente”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, debido a que no se aprobó la reforma electoral: “¿Por qué no le preguntamos a la gente? Que se permita la consulta popular sobre algunos temas, temas electorales, y que se le pregunte a la gente y que la gente decida".

14:07 hs

Sheinbaum reacciona al rechazo de la Reforma Electoral: “Nuestra lucha sigue siendo que el recurso se vaya a la gente”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el rechazo a la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, criticando a la oposición y a algunos legisladores aliados para reducir el presupuesto destinado a los órganos electorales y a las fuerzas políticas.

“Mientras hay muchas necesidades en los municipios, sigue habiendo recursos públicos que se destinan a partidos políticos y a los institutos electorales. ¿Qué caso tiene que se utilice el recurso público para grandes salarios? (...) Esa es la esencia del cambio”, señaló.

Sheinbaum evidenció a las fracciones que frenaron la iniciativa, destacando que hay quienes se niegan a renunciar a sus privilegios económicos:

“Los únicos que votaron ayer por la propuesta de disminuir los montos del INE y de los partidos políticos fueron Morena, 12 diputados del Verde y un diputado del PT. Los demás no, empezando por el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y algunos legisladores del Verde y del PT”.

Ante este escenario, la presidenta reafirmó que el objetivo central de su movimiento no cambia: “Entonces, nuestra lucha sigue siendo porque el recurso público se vaya a la gente”, enfatizó.