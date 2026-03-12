México

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 12 de marzo: México descarta riesgos de terrorismo de Medio Oriente durante el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

“Hay mucha tranquilidad”: Claudia Sheinbaum afirma que Brasil, Colombia y México tras ser excluidos en el Escudo de las Américas

Sheinbaum descarta riesgos de terrorismo de Medio Oriente durante el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum descartó la existencia de riesgos significativos de terrorismo provenientes de países de Medio Oriente durante el Mundial 2026. La presidenta aseguró que el responsable de la seguridad para el mundial y el almirante encargado han estado trabajando durante un año en los diferentes escenarios posibles.

“Llevamos un año trabajando, incluso fueron al mundial de Qatar para ver cómo fue ese mundial, o sea, ya son años de trabajo para garantizar la seguridad”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que el riesgo de un atentado vinculado a terrorismo se considera muy bajo en México debido a la posición del país en el ámbito internacional. “Un riesgo que tuviera que ver con terrorismo se considera muy bajo en México, porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, explicó.

La mandataria reiteró que México ha mantenido una postura pacífica: “Nosotros nos hemos mantenido en una posición de paz, entonces no, en ese sentido es también la protección a la ciudadanía”.

Llamada con Petro: Sheinbaum está de acuerdo en hacer un llamado a la paz

En cuanto a la llamada que sostuvo el día 11 de marzo, con su homólogo colombiano Gustavo Petro, la mandataria compartió que hablaron sobre la situación de Medio Oriente, y que Sheinbaum estuvo de acuerdo en hacer un llamado a la paz.

“No es una derrota”, afirma la presidenta Sheinbaum tras desaprobación de Reforma Electoral

La mandataria federal señaló que no habrá sanciones a los diputados que rechazaron la iniciativa; además, señaló que:

“No es un asunto de castigar o no a la gente. Ahora, la segunda propuesta tiene que ver con lo mismo, disminuir los privilegios. El que no se haya aprobado no es un reto; yo estoy muy satisfecha”.

“El que no se haya aprobado no es una derrota”, responde Sheinbaum a diputados tras rechazo de la Reforma Electoral

La mandataria señaló que su objetivo “siempre fue acabar con la corrupción” y señaló a los partidos que votaron en contra

Este jueves desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de la reforma electoral era acabar con la corrupción y los privilegios de muchos funcionarios:

Leer la nota completa
Sheinbaum enviará el lunes el Plan B para Reforma Electoral

La jefa del Ejecutivo dijo que esta nueva propuesta “la enviará el lunes, están terminando la redacción y vamos a ver qué pasa, y si no pasa, no pasa nada”, dijo.

Plan B de Sheinbaum, en esto consiste: “Consulta popular”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, debido a que no se aprobó la reforma electoral: “¿Por qué no le preguntamos a la gente? Que se permita la consulta popular sobre algunos temas, temas electorales, y que se le pregunte a la gente y que la gente decida".

De manera resumida, el Plan B “es disminuir los privilegios y fortalecer la participación de la gente”.

Sheinbaum reacciona al rechazo de la Reforma Electoral: “Nuestra lucha sigue siendo que el recurso se vaya a la gente”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el rechazo a la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, criticando a la oposición y a algunos legisladores aliados para reducir el presupuesto destinado a los órganos electorales y a las fuerzas políticas.

“Mientras hay muchas necesidades en los municipios, sigue habiendo recursos públicos que se destinan a partidos políticos y a los institutos electorales. ¿Qué caso tiene que se utilice el recurso público para grandes salarios? (...) Esa es la esencia del cambio”, señaló.

Sheinbaum evidenció a las fracciones que frenaron la iniciativa, destacando que hay quienes se niegan a renunciar a sus privilegios económicos:

“Los únicos que votaron ayer por la propuesta de disminuir los montos del INE y de los partidos políticos fueron Morena, 12 diputados del Verde y un diputado del PT. Los demás no, empezando por el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y algunos legisladores del Verde y del PT”.

Ante este escenario, la presidenta reafirmó que el objetivo central de su movimiento no cambia: “Entonces, nuestra lucha sigue siendo porque el recurso público se vaya a la gente”, enfatizó.

De acuerdo con la presidenta, insistió en votar la reforma: “Ya sabíamos que no iban a votar, insistí a los diputados que se votaran porque cumplí con la gente y eso es para mí, es de principios”.

Sheinbaum agradece a las trabajadoras de Centros LIBRE

La mandataria reconoció el trabajo de todas las mujeres que brindan servicios jurídicos, psicológicos y sociales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Presentan avances de Centros LIBRE: 323 nuevas instalaciones en México

Centro LIBRE: Son espacios donde las mujeres pueden acceder a servicios médicos, jurídicos y psicológicos, desde el profesional hasta el emocional, ubicados en diferentes estados de la República.

La inversión en 2025 para los primeros 678 centros fue de $661,860,363 y este año, se incrementará la inversión un 48.6%, lo que sería de $983,491,530.

La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, informó que este año se instalarán 323 nuevas instalaciones, lo que daría un total de 1,001.

Anuncian nuevos Centros LIBRE para las Mujeres: ¿Qué son y cómo funcionan?

Los Centro LIBRES tienen el objetivo de brindar atención psicológica, jurídica y de trabajo social a todas las mujeres del país

Se prevé instalar 323 nuevos
Se prevé instalar 323 nuevos Centros LIBRE en todo el país| Secretaría de las Mujeres

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció la creación de nuevos Centros LIBRES en los diferentes estados del país.

Leer la nota completa

