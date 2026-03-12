¿Plan B del clan Monreal? Verónica Díaz Robles se perfila rumbo a la gubernatura de Zacatecas

La carrera por la gubernatura de Zacatecas rumbo a 2027 ya comenzó a perfilarse dentro de Morena.

La carrera por la gubernatura de Zacatecas rumbo a 2027 ya comenzó a perfilarse dentro de Morena, y en medio del debate sobre el nepotismo electoral ha surgido un nombre que podría convertirse en el “plan B” del grupo político de los Monreal: la senadora Verónica Díaz Robles.

La legisladora confirmó recientemente que buscará participar en el proceso interno del partido para competir por la candidatura al gobierno estatal.

Su aspiración se da en un contexto en el que el senador Saúl Monreal Ávila, hermano del actual gobernador David Monreal, enfrenta cuestionamientos debido a las reglas internas de Morena que buscan impedir que familiares directos de gobernantes busquen sucederlos en el cargo.

Ante ese escenario, diversos análisis políticos apuntan a que Díaz Robles podría convertirse en una alternativa dentro del mismo grupo político que domina la escena en Zacatecas.

¿Quién es Verónica Díaz Robles? La senadora que gana peso político

Verónica del Carmen Díaz Robles nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas y es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo.

Actualmente es senadora de Morena por Zacatecas para el periodo 2024-2030, cargo que obtuvo tras competir en fórmula con Saúl Monreal en las elecciones federales de 2024.

Dentro del Senado participa en diversas comisiones legislativas, entre ellas:

Comisión de Bienestar (secretaria)

Comisión de Desarrollo Municipal (secretaria)

Comisión de Estudios Legislativos

Comisión para la Igualdad de Género

Comisión de Derechos Humanos

Su perfil ha ido ganando presencia dentro de la estructura política de Morena en Zacatecas, especialmente tras su trabajo territorial durante varios años en la implementación de programas sociales.

Su vínculo con la familia Monreal

El nombre de Verónica Díaz Robles también ha estado ligado políticamente a la familia Monreal, uno de los grupos con mayor influencia en la política zacatecana.

La senadora estuvo casada con Luis Enrique Monreal, hermano del gobernador David Monreal y de los políticos Ricardo y Saúl Monreal.

Además, sus primeros pasos en la administración pública ocurrieron entre 2008 y 2010, cuando se desempeñó como gestora en el ayuntamiento de Fresnillo durante la administración de David Monreal.

Posteriormente, Díaz Robles trabajó en el Senado de la República como directora de Difusión Interna y en 2018 fue electa diputada local en Zacatecas por Morena.

Solicitó licencia para asumir la titularidad de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el estado, cargo que ocupó hasta 2023.

Desde esa posición coordinó la operación de programas sociales federales en Zacatecas, lo que fortaleció su presencia política en el territorio.

La disputa interna en Morena por la gubernatura

La posible candidatura de Díaz Robles surge en medio de la disputa interna en Morena por la sucesión del gobierno estatal.

El senador Saúl Monreal Ávila ha insistido en que buscará participar en el proceso interno para competir por la gubernatura, pese a las reglas del partido que buscan evitar el nepotismo electoral.

Saúl Monreal Ávila es senador de Morena y hermano del actual gobernador David Monreal. @Saul_MonrealA)

El legislador ha argumentado que su aspiración es legítima y que la prohibición no debería aplicarse en su caso, ya que considera que el nepotismo ocurre únicamente cuando un gobernante impone a un familiar como candidato.

Incluso ha señalado que, si Morena le impide competir, podría acudir al Tribunal Electoral para defender su derecho a ser votado.

Qué podría pasar con Saúl Monreal rumbo a 2027

El escenario político en Zacatecas dependerá de cómo Morena aplique sus reglas internas sobre nepotismo.

Entre las posibles rutas que se perfilan están:

Que Saúl Monreal logre participar en el proceso interno del partido.

Que Morena le impida competir por su vínculo familiar con el gobernador.

Que busque impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral.

O que surja una candidatura alternativa dentro del mismo grupo político, como la de Verónica Díaz Robles.

Con este panorama, la senadora comienza a posicionarse como una figura clave en la disputa por la gubernatura de Zacatecas, en una contienda que podría redefinir el equilibrio político dentro de Morena en el estado.