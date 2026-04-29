CNDH investiga posible tortura en Cereso de Sonora, encontraron personas con lesiones, en aislamiento y restricciones indebidas

Las recomendaciones fueron emitidas casi cinco años después de los hechos (@CNDH)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), dictó medidas cautelares y de atención tras detectar posibles prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Reinserción Social Varonil de Nogales, Sonora. Esta intervención responde a hechos documentados durante las visitas de supervisión realizadas en el marco del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2026.

El pasado 25 de marzo, personal visitador de la CNDH y CEDH recorrió distintas áreas del centro penitenciario para verificar las condiciones de integridad física y psicosocial de las personas privadas de la libertad. El objetivo fue constatar el respeto a los derechos humanos, así como las condiciones de gobernabilidad, seguridad y los mecanismos de reinserción social.

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Durante la inspección, las y los visitadores identificaron a un grupo de al menos 43 hombres que permanecían en el área denominada “Observación”, sujetos a medidas restrictivas de desplazamiento. Adicionalmente, se entrevistó a 12 personas más en las áreas “Observación A” y “Observación B”, quienes afirmaron haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

“Constatamos que las personas privadas de la libertad presentaban lesiones físicas visibles, principalmente en los glúteos, identificadas como edemas o eritemas, así como equimosis intraocular en uno de los casos y un corte pequeño en el brazo de otra persona”, reportó la CNDH.

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Aislamiento prolongado y condiciones insalubres documentadas

Las entrevistas realizadas por el personal de la CNDH revelaron que algunas personas llevaban hasta cuatro meses en aislamiento, en condiciones de hacinamiento y falta de servicios básicos como agua, luz e infraestructura hidrosanitaria.

Varias personas aseguraron estar “castigadas” sin haber sido sometidas a los procedimientos legales establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. “Permanecían en ese dormitorio desde hacía 20 días o más, bajo condiciones de aislamiento”, señalaron las víctimas.

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La autoridad penitenciaria fue notificada de inmediato y procedió a levantar un acta interna para documentar los hechos, los cuales incluyen denuncias sobre castigos corporales, como “tablazos” en los glúteos, y otros tipos de sanciones físicas y de aislamiento, sin acceso a servicios.

La CNDH informó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura iniciará las acciones correspondientes, en cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. “Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de la integridad personal y psicosocial de las personas privadas de libertad”, enfatizó la institución.

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Al término de la visita de supervisión, la CNDH reiteró a las autoridades penitenciarias de Sonora la obligación de garantizar la integridad de las personas quejosas y de adoptar acciones para evitar la repetición de estos actos. La intervención institucional continuará hasta que se asegure el pleno respeto a los derechos humanos dentro del centro penitenciario.