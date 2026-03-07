Saúl Monreal sigue de “rebelde sin causa” y revira a Luisa Alcalde por candidatura de Zacatecas: “Me parece hasta una violencia política”

Saúl Monreal insiste que ser hermano de David Monreal, actual gobernador de Zacatecas, no le impide contender por el mismo cargo en el 2027. (Cuartoscuro)

El “rebelde sin causa”, Saúl Monreal hermano del gobernador de Zacatecas, David, insiste en que Morena lo deje contender en las encuestas internas para definir candidato rumbo al 2027, año en que se realizará la elección para sustituir a su hermano mayor, pese a que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, ha dejado claro que ningún familiar será tomado en cuenta para ocupar ese cargo, el también senador se niega a darle la razón, incluso, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En meses anteriores, el diputado Ricardo Monreal aseguró que su hermano menor es un “rebelde sin causa”, aunque dijo que buscaría persuadirlo para pausar sus aspiraciones a encabezar el gobierno de Zacatecas, Saúl cada vez sube de nivel sus declaraciones en torno a la posición de Luisa Alcalde.

“Está en la Constitución”, le contesta a Luisa Alcalde

Saúl Monreal afirmó que buscará ejercer su derecho a participar en la contienda interna de Morena para la gubernatura de Zacatecas. En entrevista con Azucena Uresti, el senador cuestionó que se le excluya del proceso por su parentesco con el actual gobernador: “Es una decisión del partido, pero yo he insistido en que no se puede descalificar a priori, me parece hasta una violencia política desaparecerme por el simple hecho de apellidarme Monreal, me parece injusto”.

Ricardo y Saúl Monreal se reunieron luego de la polémica sobre elección a la gubernatura de Zacatecas en 2027. (Foto: @RicardoMonrealA)

El legislador subrayó que aguardará una notificación formal por escrito, ya que la Ley contra el nepotismo corresponde únicamente a los lineamientos internos de Morena y, según su interpretación, no le sería aplicable: “Morena tiene eso en sus principios, en su moral. Yo lo he dicho y no es con el ánimo de confrontar sino que yo sé que tengo mi derecho a votar y ser votado. Más allá de cualquier lineamiento, está la Constitución”.

Su hermano no lo quiere como candidato, ¿es suficiente?

El senador reclamó a la presidenta nacional de Morena que el partido no contemple sus aspiraciones. Aseguró que su intención de participar no responde a una imposición del gobernador, ya que no cuenta con el respaldo de David Monreal, sino que corresponde su interés por competir en el proceso interno: “El partido tiene sus posturas muy claras y yo también tengo mi postura muy clara, pero me parece injusto que me descalifiquen solo por apellidarme Monreal”.

Luisa María Alcalde también descartó a Saúl Monreal para ser candidato por Morena en Zacatecas.

La contestación del menor de los Monreal corresponde a que Luisa Alcalde advirtió en el mismo programa el día de ayer, que la Ley contra el nepotismo se aplicará en 2027 y que ningún familiar podrá aparecer de manera consecutiva en la boleta electoral para cargos de elección popular, tampoco en caso de alianzas:

“Morena ya tomó una decisión que es no llevar a ningún familiar en la boleta a un cargo de manera consecutiva y se va a aplicar en 2027. Entonces no, no podría en el caso de él ni de ningún otro familiar participar ni con Morena ni en una futura alianza”.