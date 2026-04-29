México

Personas en prisión preventiva podrán votar por magistraturas del TEPJF por primera vez

El INE indicó que la votación requiere, entre otros factores, recursos suficientes para personal especializado y capacitación

Guardar
En 20 cárceles del Edomex, las personas en prisión preventiva podrán votar. (CNDH).
En 20 cárceles del Edomex, las personas en prisión preventiva podrán votar. (CNDH).

Por primera vez, personas en prisión preventiva podrán votar en la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para organizar este ejercicio en el proceso electoral judicial de 2026–2027.

El acuerdo se basa en un estudio técnico que detalla las condiciones necesarias para garantizar el derecho al voto en este contexto.

PUBLICIDAD

El estudio de viabilidad presentado por el INE establece que la emisión del sufragio para población en prisión preventiva solo es posible bajo condiciones muy específicas y requiere, entre otros factores, recursos suficientes para personal especializado, traslados y capacitación.

El documento subraya la importancia de evitar que la falta de presupuesto limite el ejercicio de derechos humanos y advierte que la posibilidad de ampliar cargos a elegir dependerá de los resultados y evidencia que se obtenga en este proceso.

PUBLICIDAD

Durante la sesión donde se discutió el tema, el consejero Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Organización Electoral, explicó que el procedimiento responde a un mandato jurisdiccional que reconoce los derechos político-electorales bajo el principio de presunción de inocencia.

“La garantía de este derecho depende de la corresponsabilidad institucional y financiera que asegure la certeza e integridad del proceso electoral”, señaló.

El mecanismo aprobado delimita a la población objetivo y establece un modelo de votación diferenciado para quienes se encuentran en prisión preventiva, con retos como garantizar el voto informado en contextos donde no participan partidos políticos y existe acceso limitado a la información.

Según el análisis, corresponde al Consejo General determinar en su momento el alcance y condiciones bajo las cuales se garantizará este derecho.

El Consejo General del INE también cumplió tres sentencias de las salas Superior y Regional de la Ciudad de México del TEPJF, reduciendo una sanción económica y aplicando dos amonestaciones públicas a personas candidatas a juzgadoras.

Temas Relacionados

Prisión preventivavotoelección judicialINETribunal Electoralmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rosa Icela se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional tras señalamientos de EEUU

La titular de la Secretaría de Gobernación fue vista llegando al inmueble

Rosa Icela se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional tras señalamientos de EEUU

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 29 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 29 de abril

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

El Cártel de Juárez es un grupo criminal que comenzó a operar en la década de los años 70

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

Clima en CDMX por la tarde: se mantiene Alerta Amarilla por temperaturas altas este miércoles 29 de abril

Las condiciones estarán dominadas por altas temperaturas y radiación solar intensa en gran parte de la capital

Clima en CDMX por la tarde: se mantiene Alerta Amarilla por temperaturas altas este miércoles 29 de abril

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este jueves 30 de abril

Que un automóvil pueda circular o no este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este jueves 30 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

Embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada: “No habrá impunidad”

Cuáles son los delitos por los que acusa EEUU a funcionarios de Sinaloa y cuáles son las sanciones que recibirían

La acusación que anticipó el abogado de “El Mayo” Zambada y hoy investiga EEUU

Rubén Rocha Moya rechaza categóricamente acusaciones de Estados Unidos de protección al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

DEPORTES

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

¿Se reencontrarán Miguel Herrera y Christian Martinoli en el Apertura 2026?: el antecedente que marcó su rivalidad

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic