Clima en CDMX por la tarde: se mantiene Alerta Amarilla por temperaturas altas este miércoles 29 de abril

A diferencia de días anteriores, este miércoles se prevé una tarde completamente seca. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este miércoles 29 de abril se mantendrá un ambiente muy caluroso en la Ciudad de México durante la tarde, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

De acuerdo con el boletín meteorológico, las condiciones estarán dominadas por altas temperaturas y radiación solar intensa, por lo que se mantiene activa la Alerta Amarilla por calor en gran parte de la capital.

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Temperaturas altas y radiación UV extrema

El reporte señala que la temperatura máxima alcanzará hasta 32 °C, con registros cercanos a los 30 °C durante la tarde, particularmente en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además, el Índice de Radiación Ultravioleta (UV) se ubica en nivel 11+, considerado extremadamente alto, lo que implica riesgo para la salud si no se toman precauciones.

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Alerta Amarilla por calor en CDMX

El sistema de alertamiento indica que las temperaturas altas se concentrarán entre las 14:00 y 18:00 horas, mientras que las rachas de viento podrían presentarse entre 14:00 y 19:00 horas.

Ante ello, las autoridades recomiendan:

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Evitar la exposición prolongada al sol

Mantenerse bien hidratado

Usar protector solar

Permanecer en lugares frescos y ventilados

¿Lloverá en CDMX hoy?

A diferencia de días anteriores, este miércoles se prevé una tarde completamente seca, con 0 mm de lluvia, lo que favorecerá la sensación térmica elevada.

Vientos y condiciones durante la tarde

Se esperan vientos variables de 10 a 30 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h, principalmente en zonas del norte y sur de la ciudad.

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Estas condiciones podrían generar tolvaneras ligeras o levantar polvo en algunas áreas.

Calidad del aire y estado del Popocatépetl

En cuanto a la calidad del aire, el índice reportado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se ubica en nivel malo, con presencia de contaminantes como ozono (O₃) y partículas PM10.

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Por otro lado, el volcán Popocatépetl permanece en Fase 2 del semáforo de alerta volcánica, y en caso de emisión, la pluma se dirigiría hacia el suroeste.