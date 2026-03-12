INE declara permanente el programa “Certeza” para combatir noticias falsas y desinformación

El INE impulsa la alfabetización digital para fortalecer la protección ciudadana contra desinformación. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ante la creciente amenaza que representa la desinformación para los sistemas electorales, la integridad democrática y la confianza de la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que el programa Certeza se consolidará como una iniciativa institucional permanente a partir de este 11 de marzo.

Certeza fue creado con el objetivo de identificar y contrarrestar narrativas engañosas durante los procesos electorales, y tiene antecedentes de operación desde las elecciones federales de 2017-2018. Posteriormente, el programa se implementó en los comicios ordinarios de 2021 y 2024, así como en la elección del Poder Judicial de la Federación en 2025, con resultados que evidenciaron la importancia de contar con herramientas sistemáticas para frenar la difusión de información falsa o malintencionada en entornos digitales.

Con su relanzamiento como programa permanente, Certeza fortalecerá sus funciones de monitoreo, verificación y desmentido de contenidos falsos o distorsionados, y agregará una estrategia proactiva de alfabetización digital y prevención, diseñada para que la ciudadanía identifique tácticas comunes de manipulación digital, como deepfakes, imágenes fuera de contexto o mensajes falsos, evitando su propagación.

El INE consolida Certeza como programa permanente contra la desinformación. (AP Foto/Marco Ugarte)

El programa se regirá bajo estándares internacionales de verificación y operará únicamente sobre fuentes abiertas y plataformas digitales de acceso público, garantizando que su labor se mantenga en el ámbito informativo sin vulnerar la privacidad de los ciudadanos.

Certeza estará guiado por seis principios fundamentales:

Integridad informativa: Primacía de la evidencia basada en fuentes primarias oficiales, asegurando verificabilidad trazable y replicable. Proactividad formativa: Intervención pedagógica permanente para empoderar a la ciudadanía, llenar vacíos informativos y “vacunar” contra la desinformación. Neutralidad activa: Imparcialidad e independencia, aplicando proporcionalidad editorial de acuerdo con el nivel de riesgo e impacto de los contenidos detectados. Ética de la enmienda: Corrección abierta y proactiva ante errores, garantizando que la rectificación tenga la misma visibilidad que la publicación original. Apertura colaborativa: Promoción de alianzas estratégicas y adopción de políticas de datos abiertos. Transparencia: Difusión proactiva de información completa y accesible a la ciudadanía.

E programa Certeza funciona como una herramienta contra la desinformación en defensa de la democracia. Foto: (INE)

El relanzamiento de Certeza como programa permanente refleja la visión del INE de reforzar la integridad informativa y la transparencia, no solo durante los ciclos electorales, sino de manera sostenida como un mecanismo de protección de la democracia. Además, se espera que la estrategia de alfabetización digital genere ciudadanos mejor informados y menos susceptibles a la manipulación mediática, fortaleciendo la confianza en los sistemas electorales y en el debate público.

Autoridades del INE señalaron que la consolidación de Certeza responde a la necesidad de enfrentar amenazas digitales cada vez más sofisticadas, promoviendo un entorno informativo seguro y confiable. Al establecer protocolos claros, herramientas de verificación y capacitación ciudadana, el instituto busca garantizar que la información que circula durante los procesos electorales sea precisa, verificable y accesible, asegurando así que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos electorales con base en hechos y no en narrativas falsas.

Con esta medida, el INE se posiciona como una institución que combina tecnología, educación y monitoreo constante para proteger la democracia y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información confiable, fortaleciendo la integridad y legitimidad de los procesos electorales en México.