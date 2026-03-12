México

INE declara permanente el programa “Certeza” para combatir noticias falsas y desinformación

La institución ha decidido institucionalizar una respuesta frente a los desafíos digitales, integrando monitoreo, formación y verificación como actividades principales

Guardar
El INE impulsa la alfabetización
El INE impulsa la alfabetización digital para fortalecer la protección ciudadana contra desinformación. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ante la creciente amenaza que representa la desinformación para los sistemas electorales, la integridad democrática y la confianza de la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que el programa Certeza se consolidará como una iniciativa institucional permanente a partir de este 11 de marzo.

Certeza fue creado con el objetivo de identificar y contrarrestar narrativas engañosas durante los procesos electorales, y tiene antecedentes de operación desde las elecciones federales de 2017-2018. Posteriormente, el programa se implementó en los comicios ordinarios de 2021 y 2024, así como en la elección del Poder Judicial de la Federación en 2025, con resultados que evidenciaron la importancia de contar con herramientas sistemáticas para frenar la difusión de información falsa o malintencionada en entornos digitales.

Con su relanzamiento como programa permanente, Certeza fortalecerá sus funciones de monitoreo, verificación y desmentido de contenidos falsos o distorsionados, y agregará una estrategia proactiva de alfabetización digital y prevención, diseñada para que la ciudadanía identifique tácticas comunes de manipulación digital, como deepfakes, imágenes fuera de contexto o mensajes falsos, evitando su propagación.

El INE consolida Certeza como
El INE consolida Certeza como programa permanente contra la desinformación. (AP Foto/Marco Ugarte)

El programa se regirá bajo estándares internacionales de verificación y operará únicamente sobre fuentes abiertas y plataformas digitales de acceso público, garantizando que su labor se mantenga en el ámbito informativo sin vulnerar la privacidad de los ciudadanos.

Certeza estará guiado por seis principios fundamentales:

  1. Integridad informativa: Primacía de la evidencia basada en fuentes primarias oficiales, asegurando verificabilidad trazable y replicable.
  2. Proactividad formativa: Intervención pedagógica permanente para empoderar a la ciudadanía, llenar vacíos informativos y “vacunar” contra la desinformación.
  3. Neutralidad activa: Imparcialidad e independencia, aplicando proporcionalidad editorial de acuerdo con el nivel de riesgo e impacto de los contenidos detectados.
  4. Ética de la enmienda: Corrección abierta y proactiva ante errores, garantizando que la rectificación tenga la misma visibilidad que la publicación original.
  5. Apertura colaborativa: Promoción de alianzas estratégicas y adopción de políticas de datos abiertos.
  6. Transparencia: Difusión proactiva de información completa y accesible a la ciudadanía.
E programa Certeza funciona como
E programa Certeza funciona como una herramienta contra la desinformación en defensa de la democracia. Foto: (INE)

El relanzamiento de Certeza como programa permanente refleja la visión del INE de reforzar la integridad informativa y la transparencia, no solo durante los ciclos electorales, sino de manera sostenida como un mecanismo de protección de la democracia. Además, se espera que la estrategia de alfabetización digital genere ciudadanos mejor informados y menos susceptibles a la manipulación mediática, fortaleciendo la confianza en los sistemas electorales y en el debate público.

Autoridades del INE señalaron que la consolidación de Certeza responde a la necesidad de enfrentar amenazas digitales cada vez más sofisticadas, promoviendo un entorno informativo seguro y confiable. Al establecer protocolos claros, herramientas de verificación y capacitación ciudadana, el instituto busca garantizar que la información que circula durante los procesos electorales sea precisa, verificable y accesible, asegurando así que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos electorales con base en hechos y no en narrativas falsas.

Con esta medida, el INE se posiciona como una institución que combina tecnología, educación y monitoreo constante para proteger la democracia y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información confiable, fortaleciendo la integridad y legitimidad de los procesos electorales en México.

Temas Relacionados

INECertezaDesinformaciónNoticias falsasPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

El Mini Lic planeó entregar a El Mayo Zambada e Iván Archivaldo a EEUU, según carta de El Quillo

Una carta enviada desde prisión por Juan Francisco Picos Barrueta, como parte de una demanda civil, revela su versión sobre la guerra entre la facción de los Dámaso y Los Chapitos

El Mini Lic planeó entregar

Cuatro alimentos que ayudan a limpiar el intestino y mantienen un sistema digestivo saludable

Una dieta equilibrada es el primer paso para mantener un aparato digestivo en buen estado, lo que se refleja en el bienestar general

Cuatro alimentos que ayudan a

Danna mantiene la esperanza de grabar junto a Kenia Os y Belinda próximamente

La cantante regresó a México para presentarse en el segmento “Música pa’ mandar a volar” del festival Vive Latino 2026

Danna mantiene la esperanza de

México impulsa relación con empresas para fortalecer el desarrollo de vacunas con ARN mensajero

Este avance forma parte del Plan México que busca mejorar la capacidad del país en respuesta a futuras amenazas sanitarias

México impulsa relación con empresas

Revelan que Ángela Aguilar pidió ayuda a los Nodal para escapar del control de Pepe Aguilar y luego los traicionó

El distanciamiento entre Nodal y su familia ha crecido desde la unión del cantante con Ángela Aguilar

Revelan que Ángela Aguilar pidió
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic planeó entregar

El Mini Lic planeó entregar a El Mayo Zambada e Iván Archivaldo a EEUU, según carta de El Quillo

Internet y visitas extendidas: revelan trato VIP que tuvo Osiel Cárdenas en prisión de EEUU

Asesinan a balazos en Tlalpan a exlíder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla

Atacan a balazos a policías estatales en Salvador Escalante, Michoacán: un agente resultó herido

El mensaje del embajador Ronald Johnson tras captura de “El Cherrys”, vinculado al Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Danna mantiene la esperanza de

Danna mantiene la esperanza de grabar junto a Kenia Os y Belinda próximamente

Revelan que Ángela Aguilar pidió ayuda a los Nodal para escapar del control de Pepe Aguilar y luego los traicionó

Ángela Aguilar revela en redes su devoción por la Virgen de Guadalupe y compara la fe con el ejercicio

Christian Nodal negociaría volver a Universal Music para romper con su padre como mánager

Sergio Mayer sobre su licencia como diputado para entrar a LCDLF: “Hice las cosas con ética”

DEPORTES

Tras la eliminación de México

Tras la eliminación de México en el Clásico Mundial de Beisbol, ¿qué pasará con su clasificación a los Juegos Olímpicos 2028?

América Femenil llegaría a la Queens League: ¿Quiénes son las figuras?

Mikel Arriola dedica mensaje a Luis Malagón tras confirmarse su baja para el Mundial 2026 con el Tri

Estos son los criterios de desempate para que México pueda clasificar a la siguiente ronda del Clásico Mundial

Claudia Cid inicia rehabilitación para volver a las canchas tras exitosa cirugía financiada por Miguel Layún