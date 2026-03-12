México

Habitantes de asentamientos irregulares tienen derecho a agua potable, determina la Corte

La sentencia indica que, para quienes se encuentran en pobreza y marginación, no será necesario mostrar pruebas de domicilio para acceder al servicio

Guardar
La Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el derecho al agua potable para asentamientos irregulares en Ciudad Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 12 de marzo que autoridades deben garantizar el mínimo vital de agua potable a habitantes de un asentamiento irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua, según información difundida en la cuenta oficial del tribunal.

De acuerdo con la SCJN, se ordenó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez proveer agua potable de manera inmediata e implementar infraestructura para el almacenamiento y distribución, con base en el Amparo en Revisión 544/2025.

El fallo establece que, en contextos de pobreza y marginación, quienes solicitan el acceso al agua pueden acreditar interés legítimo ante un juicio de amparo únicamente con una declaración bajo protesta de decir verdad sobre su lugar de residencia, sin que se les exijan comprobantes formales.

El derecho humano al agua, reconoció la SCJN, debe ser garantizado en su mínimo vital de manera inmediata “con agua suficiente, salubre, accesible y asequible, sin que la condición legal del asentamiento se utilice para negar este servicio.

Ministro Arístides Guerrero presentó el proyecto sobre el acceso al agua en asentamientos irregulares

Suprema Corte determina que, en situaciones de asentamientos irregulares y pobreza, solamente es necesario que las personas juren bajo protesta que viven en ese lugar. Crédito: X/@SCJN

El juez de la SCJN, Arístides Guerrero, propuso este 12 de marzo revocar el sobreseimiento dictado en el caso de la comunidad Los Kilómetros, tras concluir que sus habitantes sí cuentan con interés legítimo para reclamar su derecho al agua, pese a carecer de comprobantes de domicilio.

Al fundamentar su postura, Guerrero enfatizó que exigir documentos oficiales en un asentamiento irregular carece de proporcionalidad, ya que la falta de servicios y de regularización en la zona impide a los residentes obtener ese tipo de acreditaciones.

Esta comunidad fue catalogada como zona de atención prioritaria ante la ausencia de infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano, situación que motivó a los habitantes a promover un juicio de amparo contra autoridades estatales y municipales por vulnerar su derecho al acceso a agua potable suficiente, salubre y accesible.

La disputa legal surgió luego de que un juez de distrito desestimó la demanda por la falta de comprobantes que acreditaran la residencia de los demandantes en Los Kilómetros.

Ante esa decisión, la comunidad recurrió a la Suprema Corte y argumentó que la exigencia de documentación formal desconocía el contexto de vulnerabilidad. El proyecto presentado sostiene que basta con la manifestación bajo protesta de decir verdad por parte de los habitantes de Los Kilómetros para acreditar su residencia y continuar el proceso.

Suprema Corte asegura que víctimas indirectas tienen derecho a indemnización

La Suprema Corte reconoce el
La Suprema Corte reconoce el derecho de familiares de accidentados a reclamar indemnización por daño moral. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN adoptó una resolución que marca un nuevo estándar en la defensa de los derechos de las víctimas de accidentes, al determinar que los familiares cercanos de personas gravemente lesionadas pueden reclamar compensaciones por daño moral, incluso si no experimentaron en forma directa el daño físico

Esta decisión, emitida por el Pleno el pasado 11 de marzo, exige a los tribunales valorar el impacto emocional que sufren los miembros de la familia, lo que amplía la protección al derecho a la dignidad humana y reconoce la necesidad de una reparación integral para quienes padecen las consecuencias emocionales de un accidente grave.

Temas Relacionados

SCJNAsentamientos IrregularesAguaCiudad JuárezChihuahuamexico-noticias

Más Noticias

Esto cuesta el boleto más barato para ver a Bruno Mars 2026 en el Estadio GNP Seguros

El cantante dará varios conciertos en la Ciudad de México

Esto cuesta el boleto más

Michoacán registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Michoacán registra sismo de magnitud

Hoy No Circula viernes 13 de marzo de 2026: estos son los autos que no podrán transitar en CDMX y Edomex

¿Vas a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son los automóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula viernes 13

¿Plan B del clan Monreal? Verónica Díaz Robles se perfila rumbo a la gubernatura de Zacatecas

La senadora estuvo casada con Luis Enrique Monreal, hermano del gobernador actual del estado

¿Plan B del clan Monreal?

Esta es la calidad del aire la tarde del jueves 12 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex

El reporte de la calidad del aire es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Esta es la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Negro Billetes”,

Detienen a “El Negro Billetes”, presunto extorsionador y montachoques ligado a La Chokiza en Ecatepec

Aseguran taller de camionetas monstruo en Azcapotzalco, CDMX: dos personas fueron detenidas

Vinculan a proceso a “El Congo”, presunto operador del CJNG ligado al asesinato de Carlos Manzo

¿Quién es el doble R y por qué es una pieza clave al interior del Cártel Jalisco?

Arresto récord en una hora y 13 minutos: detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris rechaza subirse

Poncho de Nigris rechaza subirse al ring con Jorge Losa, asegura que busca a alguien más famoso

Camino al Óscar 2026: las películas nominadas que todavía puedes ver en los cines de México

Eugenio Derbez revela que ha sido víctima de varios fraudes, como su hijo José Eduardo: “Se me hincó y me pidió”

Andrea Legarreta asegura que los hijos de Aracely Arámbula sí tienen interés por el medio artístico

Morelense de padres libaneses, con más nominaciones en el Óscar: conoce al primer mexicano que ganó la estatuilla en la historia

DEPORTES

Cruz Azul estaría buscando fichar

Cruz Azul estaría buscando fichar a Julián Araujo para cubrir el puesto de Jorge Sánchez

Mundial 2026 en CDMX: visitantes y locales tendrán ruta segura al Estadio Azteca y sus alrededores

CMLL revela cartel para despedida de El Satánico en Arena México: Jon Moxley reta a Místico

Cuál es el sueldo en Cruz Azul de Andrés Gudiño, portero mexicano que podría ser convocado con México

Cadillac rompe el silencio: esta es la razón detrás de la contratación de Checo Pérez