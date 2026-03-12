Habitantes de asentamientos irregulares tienen derecho a agua potable, determina la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el derecho al agua potable para asentamientos irregulares en Ciudad Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 12 de marzo que autoridades deben garantizar el mínimo vital de agua potable a habitantes de un asentamiento irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua, según información difundida en la cuenta oficial del tribunal.

De acuerdo con la SCJN, se ordenó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez proveer agua potable de manera inmediata e implementar infraestructura para el almacenamiento y distribución, con base en el Amparo en Revisión 544/2025.

El fallo establece que, en contextos de pobreza y marginación, quienes solicitan el acceso al agua pueden acreditar interés legítimo ante un juicio de amparo únicamente con una declaración bajo protesta de decir verdad sobre su lugar de residencia, sin que se les exijan comprobantes formales.

El derecho humano al agua, reconoció la SCJN, debe ser garantizado en su mínimo vital de manera inmediata “con agua suficiente, salubre, accesible y asequible”, sin que la condición legal del asentamiento se utilice para negar este servicio.

Ministro Arístides Guerrero presentó el proyecto sobre el acceso al agua en asentamientos irregulares

Suprema Corte determina que, en situaciones de asentamientos irregulares y pobreza, solamente es necesario que las personas juren bajo protesta que viven en ese lugar. Crédito: X/@SCJN

El juez de la SCJN, Arístides Guerrero, propuso este 12 de marzo revocar el sobreseimiento dictado en el caso de la comunidad Los Kilómetros, tras concluir que sus habitantes sí cuentan con interés legítimo para reclamar su derecho al agua, pese a carecer de comprobantes de domicilio.

Al fundamentar su postura, Guerrero enfatizó que exigir documentos oficiales en un asentamiento irregular carece de proporcionalidad, ya que la falta de servicios y de regularización en la zona impide a los residentes obtener ese tipo de acreditaciones.

Esta comunidad fue catalogada como zona de atención prioritaria ante la ausencia de infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano, situación que motivó a los habitantes a promover un juicio de amparo contra autoridades estatales y municipales por vulnerar su derecho al acceso a agua potable suficiente, salubre y accesible.

La disputa legal surgió luego de que un juez de distrito desestimó la demanda por la falta de comprobantes que acreditaran la residencia de los demandantes en Los Kilómetros.

Ante esa decisión, la comunidad recurrió a la Suprema Corte y argumentó que la exigencia de documentación formal desconocía el contexto de vulnerabilidad. El proyecto presentado sostiene que basta con la manifestación bajo protesta de decir verdad por parte de los habitantes de Los Kilómetros para acreditar su residencia y continuar el proceso.

Suprema Corte asegura que víctimas indirectas tienen derecho a indemnización

La Suprema Corte reconoce el derecho de familiares de accidentados a reclamar indemnización por daño moral. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN adoptó una resolución que marca un nuevo estándar en la defensa de los derechos de las víctimas de accidentes, al determinar que los familiares cercanos de personas gravemente lesionadas pueden reclamar compensaciones por daño moral, incluso si no experimentaron en forma directa el daño físico

Esta decisión, emitida por el Pleno el pasado 11 de marzo, exige a los tribunales valorar el impacto emocional que sufren los miembros de la familia, lo que amplía la protección al derecho a la dignidad humana y reconoce la necesidad de una reparación integral para quienes padecen las consecuencias emocionales de un accidente grave.