Ley de Aguas: la CDMX se mantiene fuera de la privatización del recurso hídrico

La capital se consolida como referente nacional en gestión pública del agua, con tecnología avanzada y criterios transparentes

La reciente aprobación de la Ley General de Aguas y cambios en la Ley de Aguas Nacionales redefinieron el marco legal para la gestión del recurso hídrico en México.

En medio de este panorama, la Ciudad de México sobresale por conservar el control público del suministro y mantenerse al margen de la privatización, según destacó Carlos Hernández Mirón, diputado federal de Morena.

Durante la conferencia de prensa “La Chilanguera”, el legislador afirmó que la capital permanece como “una de las pocas entidades donde los gobiernos impidieron la privatización del agua”.

Medidas y avances en la Ciudad de México para proteger el acceso al agua

Dos alcaldías de la Ciudad
de México serán afectadas con recortes de agua.

Hernández Mirón explicó que en la CDMX existen mecanismos para garantizar la equidad e impedir el acaparamiento del recurso.

La nueva legislación nacional refuerza la transparencia, bloquea el manejo discrecional y elimina espacios para la corrupción, en línea con el modelo aplicado en la capital desde administraciones previas, incluidas gestiones como la de Clara Brugada Molina, actual jefa de gobierno.

El diputado presentó el Proyecto hídrico 2025-2030, cuyo eje es fortalecer la rectoría estatal mediante la creación de la Secretaría Integral del Agua y la instalación del C5 hídrico.

Los sistemas de micro y macro medición permitirán detectar de manera oportuna zonas con disminución del suministro, ubicar fugas y corregir pérdidas en la red.

De acuerdo con el legislador la CDMX figura como la entidad federativa más destacada en monitoreo y control hídrico.

El caso del PAN y las contradicciones en torno a la privatización

(Crédito: Jesús Avilés | Infobae
México)

La postura de Morena, remarcada por Hernández Mirón, respalda la protección del agua como derecho humano y rechaza tratarlo como mercancía.

El legislador acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de incurrir en contradicciones, ya que en 2017 una diputada de esa bancada propuso privatizar el agua en la capital, en contraste con su reciente voto en contra de la reforma con el argumento de falta de consulta a pueblos indígenas.

El PAN “no tiene autoridad moral para defender a los indígenas” dada su historia legislativa, afirmó Mirón.

La CDMX como referente nacional en la gestión pública del agua

CRÉDITO: Mexico City
CRÉDITO: Mexico City

La reforma aprobada tras más de 26 horas de debate en la Cámara de Diputados evidencia la postura de Morena contra la privatización y la concesión de recursos hídricos en el país.

En la Ciudad de México, el acceso al agua se reafirma como un derecho gestionado bajo criterios públicos y transparentes, con tecnología y sistemas avanzados de supervisión que han convertido a la capital en referente nacional en el combate al acaparamiento, las fugas y el ordeñamiento ilegal del recurso.

