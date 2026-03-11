México

Calendario Oficial SEP 2026: los 5 días que los estudiantes mexicanos no tendrán que ir a la escuela este mes

La Secretaría de Educación Pública reveló las razones por las que las clases serán suspendidas en algunas fechas de marzo

Guardar
La SEP mencionó los cinco
La SEP mencionó los cinco días en que las clases serán suspendidas en este mes de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que este mes de marzo habrá un total de cinco días sin clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia del Gobierno de México, que reveló las fechas exactas en que los estudiantes se ausentarán de las aulas educativas.

Asimismo, explicó cuáles eran las razones por las que serán canceladas las clases en estas fechas.

Cabe destacar que las fechas en que serán canceladas las clases coincidirán en algunos casos con fines de semana largos y megapuentes vacacionales.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

También es importante aclarar que se aproxima el inicio de vacaciones de Semana Santa para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por lo que es importante tomar en cuenta.

La SEP indicó que se trata de cinco días en que las clases serán suspendidas para todas las alumnas y alumnos de nivel básico en el país.

Fechas de marzo en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes, según lo mencionado por la SEP

La SEP indicó que durante cinco días de marzo no habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Dio a conocer las fechas y especificó las razones por las cuales no habrá actividades académicas durante estos días:

  • Viernes 13 de marzo - Registro de calificaciones por parte del personal docente.
  • Lunes 16 de marzo - Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.
  • Viernes 27 de marzo - Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).
  • Lunes 30 y martes 31 de marzo - Inicio de vacaciones de Semana Santa
La suspensión de clases de
La suspensión de clases de estos días de marzo coincide con el inicio de vacaciones de Semana Santa. Crédito: Cuartoscuro.

Por lo tanto, estas serán las cinco fechas totales en marzo en donde los estudiantes de nivel básico en el país se ausentarán de las respectivas aulas educativas.

Cabe destacar y como se aprecia en las fechas reveladas por la SEP, el inicio de vacaciones de Semana Santa arrancará en este mes de marzo.

Vacaciones de la SEP de Semana Santa

El inicio de vacaciones de Semana Santa de la SEP para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el lunes 30 de marzo oficialmente, de acuerdo a lo marcado por el calendario oficial de esta dependencia.

Pero las vacaciones serán adelantadas, ya que el viernes 27 de marzo no hay clases en todos los planteles de nivel básico en el país, debido a la junta de CTE.

Las vacaciones de Semana Santa
Las vacaciones de Semana Santa serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Ante esto, los menores de edad tendrán más días de vacaciones, ya que ocurrirá el viernes y para el lunes arrancarán las vacaciones de Semana Santa en México.

El retorno a las aulas educativas tras el periodo vacacional indicado será el lunes 13 de marzo, de acuerdo a los tiempos marcados por la SEP en su calendario oficial de este ciclo escolar 2025-2026.

Temas Relacionados

Secretaría de Educación PúblicaSEPClasesClases MarzoMarzoJunta de Consejo Técnico EscolarConsejo Técnico Escolarmexico-noticias

Más Noticias

Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

El Estadio Akron será la sede del esperado Clásico Nacional entre el Rebaño Sagrado y las Águilas en la Jornada 10

Chivas vs América Femenil EN

Farderos que roben para subsistir podrán acceder a un programa social en CDMX, según nueva estrategia

Frente al crecimiento de los delitos cometidos por farderos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana impulsa una respuesta integral que incluye apoyo social para jóvenes implicados, rompiendo el ciclo de reincidencia y atendiendo la raíz del problema

Farderos que roben para subsistir

Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo serían las novedades del Tri para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

La convocatoria incluiría a Fidalgo con posible debut internacional y el retorno de Guillermo Ochoa para enfrentar a Portugal y Bélgica

Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo

¿Dejarán entrar al AICM a taxis de aplicación? Semar se reunirá con gremio de taxistas locales

Un encuentro con líderes de agrupaciones de transporte permitió discutir la entrada de programas de vigilancia y la reubicación de áreas de servicio

¿Dejarán entrar al AICM a

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 10 de marzo: sigue los reportes en vivo

Las vialidades del Valle de México son utilizadas para protestas

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene en Puebla a

Marina detiene en Puebla a “El Charro”, presunto operador de la Familia Michoacana

Lo cazó mientras paseaba a su perro: así mató “El Chiwas” al exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

Operación Bacanora: detienen a doce integrantes de Los Rusos, ligados al Cártel de Sinaloa

Detienen a mujer implicada en el feminicidio de Blanca Esthela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco

Fuerzas federales destruyeron dos plantíos de marihuana que pertenecerían a “Los Chapitos” en Tamazula, Durango

ENTRETENIMIENTO

Luis Carlos Origel sorprende con

Luis Carlos Origel sorprende con tatuaje en honor a Andrea Legarreta, su novia, en el programa Hoy

Christopher Lloyd, estrella de Volver al Futuro, estará en México para la CCXP 2026

Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula tras la llegada de dos hijos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 10 de marzo

Cuántos millones de pesos pagó Luis Miguel a su hijo Miguel Gallego Arámbula, ahora fuera del anonimato

DEPORTES

Chivas vs América Femenil EN

Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo serían las novedades del Tri para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Cuál es el sueldo del Pollo Briseño, futbolista que intenta conquistar a la periodista Miroslava Montemayor

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

Quién es Yassine Bounou, portero del Al Hilal que podría jugar para el América