Calendario Oficial SEP 2026: los 5 días que los estudiantes mexicanos no tendrán que ir a la escuela este mes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que este mes de marzo habrá un total de cinco días sin clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia del Gobierno de México, que reveló las fechas exactas en que los estudiantes se ausentarán de las aulas educativas.

Asimismo, explicó cuáles eran las razones por las que serán canceladas las clases en estas fechas.

Cabe destacar que las fechas en que serán canceladas las clases coincidirán en algunos casos con fines de semana largos y megapuentes vacacionales.

También es importante aclarar que se aproxima el inicio de vacaciones de Semana Santa para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por lo que es importante tomar en cuenta.

La SEP indicó que se trata de cinco días en que las clases serán suspendidas para todas las alumnas y alumnos de nivel básico en el país.

Fechas de marzo en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes, según lo mencionado por la SEP

La SEP indicó que durante cinco días de marzo no habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Dio a conocer las fechas y especificó las razones por las cuales no habrá actividades académicas durante estos días:

Viernes 13 de marzo - Registro de calificaciones por parte del personal docente.

Lunes 16 de marzo - Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 27 de marzo - Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Lunes 30 y martes 31 de marzo - Inicio de vacaciones de Semana Santa

Por lo tanto, estas serán las cinco fechas totales en marzo en donde los estudiantes de nivel básico en el país se ausentarán de las respectivas aulas educativas.

Cabe destacar y como se aprecia en las fechas reveladas por la SEP, el inicio de vacaciones de Semana Santa arrancará en este mes de marzo.

Vacaciones de la SEP de Semana Santa

El inicio de vacaciones de Semana Santa de la SEP para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el lunes 30 de marzo oficialmente, de acuerdo a lo marcado por el calendario oficial de esta dependencia.

Pero las vacaciones serán adelantadas, ya que el viernes 27 de marzo no hay clases en todos los planteles de nivel básico en el país, debido a la junta de CTE.

Ante esto, los menores de edad tendrán más días de vacaciones, ya que ocurrirá el viernes y para el lunes arrancarán las vacaciones de Semana Santa en México.

El retorno a las aulas educativas tras el periodo vacacional indicado será el lunes 13 de marzo, de acuerdo a los tiempos marcados por la SEP en su calendario oficial de este ciclo escolar 2025-2026.