Madre de Norma Dianey la busca desde hace ocho años: uno de los acusados murió y otro sigue prófugo

La Fiscalía del Estado de México ofrece una recompensa de 300 mil pesos a quien proporcione información que lleve a la localización de Jorge Jesús Juárez Santa Rosa, presunto implicado en la desaparición de la joven

Mamá de Norma Dianey, desaparecida en Nezahualcoyotl En la marcha del 8 de marzo madre de Norma Dianey, víctima de desaparición en 2018, exigió justicia por su hija. La señora Lourdes, madre de Norma Dianey García, exige a las autoridades dar con el principal responsable de la desaparición de su hija, a quien busca desde 2018, su último paradero registrado fue en el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México. (Jaqueline Viedma)

La señora María de Lourdes García Arizmendi se unió a la marcha del pasado 8 de marzo en la Ciudad de México, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el motivo: exigir la localización con vida de su hija, Norma Dianey García García, así como la aprehensión de quien es señalado como el autor intelectual de la desaparición, Jorge Jesús Juárez Santa Rosa.

Chimalhuacán, el último punto donde fue vista Norma Dianey

La última vez que se supo de Norma Dianey fue la noche del 15 de enero de 2018. La mujer, quien en tenía 24 años de edad, salió de su trabajo en Chimalhuacán, Estado de México, subió a una combi y desapareció sin dejar rastro. Nunca llegó a su hogar. Desde entonces, la incertidumbre y la angustia acompañan a su familia.

La señora Lourdes actuó con rapidez y acudió al Ministerio Público esa misma noche, sin embargo, se topó con una constante en este tipo de denuncias, le indicaron que debía esperar 72 horas para denunciar la desaparición, una respuesta que incrementó la desesperación familiar y retrasó acciones cruciales.

Norma Dianey desapareció el pasado
Norma Dianey desapareció el pasado 15 de enero de 2018 en Chimalhuacán, Estado de México. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La familia, por su cuenta, logró reconstruir parte del trayecto de Dianey. Supieron que abordó una combi en Peñón del Viejo y descendió en una base de taxis ubicada en la avenida Chimalhuacán y la calle Carmelo Pérez. Esa fue la última pista concreta sobre su paradero.

En enero de 2018, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a dos hombres, padre e hijo, quienes confesaron haber secuestrado, violado y asesinado a Dianey. Indicaron, además, el sitio donde supuestamente abandonaron el cuerpo.

Sin embargo, las autoridades nunca hallaron restos de Norma Dianey en el lugar señalado. Uno de los detenidos murió y el otro fue liberado, ya que, al no existir pruebas materiales del crimen, las autoridades determinaron que no había delito que perseguir. El domingo pasado, cargando también la ficha del tercer implicado, Lourdes, comentó:

Ahorita estamos con la tercera persona. Esta es la tercera persona (Jorge Jesús Juárez Santa Rosa), está prófuga. Él fue el actor intelectual en el secuestro de mi hija”.

Fiscalía del Estado de México
Fiscalía del Estado de México busca a Jorge Jesús Juárez Santa Rosa.

Fiscalía ofrece hasta 300 mil pesos por dar con el tercer implicado

En octubre del año pasado, la Fiscalía del Estado de México emitió una ficha para la localización de Jorge Jesús Juárez Santa Rosa, probable partícipe de hechos ilícitos, por quien ofrece una recompensa de 300 mil pesos, “a quien aporte información útil, veraz y oportuna para la localización y captura” de este sujeto:

  • Masculino
  • De complexión delgada
  • Tez: morena claras
  • Rasgos faciales: cara alargada, mentón ovalado, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, cejas semipobladas, nariz recta y labios delgados.

Si tienes información que ayude a dar con su paradero se pide que llames al 800-7028-770.

