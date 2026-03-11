México

Detienen a mujer con cerca de 100 mil pesos de metanfetamina en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Autoridades estatales señalaron que la detención estuvo enmarcada en las acciones del Operativo Argos en la región

Guardar
La detenida fue identificada como
La detenida fue identificada como Nancy, de 32 años. Crédito: SSEM

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) reportó la detención de una mujer en posesión de aproximadamente 500 gramos de metanfetamina, también conocida como cristal, con un valor cercano a los 100 mil pesos, durante un operativo realizado en Cuautitlán Izcalli.

La intervención formó parte de las acciones del Operativo Argos en la colonia San Mateo Ixtacalco, donde participaron agentes del Agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR) de la Policía Estatal Mexiquense.

La detenida, identificada como Nancy “N”, fue presentada ante el Ministerio Público local para determinar su situación jurídica.

Operativo Argos y hallazgo de la droga

De acuerdo con la información proporcionada por la SSEM, el aseguramiento se llevó a cabo durante patrullajes preventivos sobre la carretera a Teoloyucan, a la altura de la colonia San Mateo Ixtacalco. Ahí, elementos estatales detectaron a una mujer en un paradero de autobuses que mostró una actitud inusual ante la presencia policial.

Al intentar refugiarse en una tienda de conveniencia, los agentes le solicitaron detenerse y acceder a una inspección voluntaria.

Fotografía de la droga decomisada
Fotografía de la droga decomisada a Nancy "N" en Cuautitlán Izcalli. Crédito: SSEM

Durante la revisión a sus pertenencias, los policías inspeccionaron una cangurera, localizando en el interior 50 bolsas con cierre hermético con figuras amarillas, cada una conteniendo una sustancia granulada y cristalina con características propias de la metanfetamina, las cuales tendrían un peso individual de 1 gramo.

Además se reporto que le decomisaron una bolsa de plástico transparente con un peso aproximado de 450 gramos, también de cristal.

El total asegurado fue de aproximadamente 500 gramos, cantidad que la autoridad estatal estima con un valor de 100 mil pesos en el mercado ilícito actual.

Detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público

Tras informar a la mujer sobre el motivo de la revisión y el hallazgo de sustancias prohibidas, los policías estatales procedieron a detener a Nancy “N”, de 32 años.

La persona fue notificada sobre sus derechos y, junto con la droga incautada, fue trasladada a la Agencia del Ministerio Público con sede en Cuautitlán Izcalli.

Se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades en torno a su probable implicación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

La SSEM subrayó que las acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada por la actual administración estatal para inhibir la venta y distribución de estupefacientes en la región. El Operativo Argos se mantiene activo en puntos identificados como prioritarios para el combate al narcomenudeo.

Mediante el comunicado donde fue informada esta detención, la SSEM recordó a la población que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 911 Número de Emergencias operan las 24 horas para recibir reportes y denuncias relacionadas con actividades ilícitas. Además, recordaron a la población que también pueden acercarse a denunciar mediante las redes sociales de la institución.

Temas Relacionados

CristalMetanfetaminaDetenidaEdomexCuautitlán IzcalliSSEMPolicía EstatalNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ingreso Ciudadano Universal y Pensión Hombres Bienestar: lanzan importante aviso sobre el pago del depósito de enero-febrero

Las personas inscritas en los programas de ingreso básico para adultos recibieron un comunicado oficial que explica las razones del aplazamiento

Ingreso Ciudadano Universal y Pensión

PT y Verde estiran la liga, adelantan voto contra la reforma electoral de Sheinbaum

Los legisladores Pedro Vázquez González y Ricardo Astudillo señalaron que sus partidos no respaldarán el dictamen mientras no se garanticen mejores condiciones de pluralidad

PT y Verde estiran la

Tras concierto en CDMX, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio preparan tres presentaciones en México este 2026

Ambos artistas han revelado las fechas, ciudades y sedes donde realizará los siguientes conciertos en conjunto

Tras concierto en CDMX, Fernando

Clima en Acapulco de Juárez: cuál será la temperatura máxima y mínima este 11 de marzo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Acapulco de Juárez:

Clima en México: el estado del tiempo para Cancún este 11 de marzo

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: el estado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Morelos apelará no

Fiscalía de Morelos apelará no vinculación a proceso de 3 funcionarios y “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Violencia en Zacatecas: dron lanza un explosivo y sicarios intentan agredir a tiros a policías

Detienen a siete presuntos miembros del CJNG y liberan a una persona en Chimalhuacán, Edomex

Los Ántrax del Cártel de Sinaloa serían los pioneros de la narcopropaganda en México, señala experto

Grecia Quiroz se reunió con Harfuch para hablar de seguridad en Uruapan y exigir avances en el caso de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Tras concierto en CDMX, Fernando

Tras concierto en CDMX, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio preparan tres presentaciones en México este 2026

Así reaccionó Ferka a la salida de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos Telemundo tras polémicas

Heesung deja ENHYPEN y K-popers de México envían camiones de protesta a Corea del Sur

Regresa a cines de México ‘Kiki: Entregas a domicilio’, otro de los grandes clásicos de Studio Ghibli

¿Cuál es la frase por la que acusan a Christian Nodal de plagio en “Incompatibles”, su nueva canción?

DEPORTES

Chivas se lleva el Clásico

Chivas se lleva el Clásico Nacional con un 3-2 tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas

Keylor Navas y Pumas están a punto de firmar renovación, según reportes

Luis Malagón sale lesionado en el América vs Philadelphia y peligra el Mundial 2026

Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo serían las novedades del Tri para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca