Detienen a mujer con cerca de 100 mil pesos de metanfetamina en Cuautitlán Izcalli, Edomex

La detenida fue identificada como Nancy, de 32 años. Crédito: SSEM

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) reportó la detención de una mujer en posesión de aproximadamente 500 gramos de metanfetamina, también conocida como cristal, con un valor cercano a los 100 mil pesos, durante un operativo realizado en Cuautitlán Izcalli.

La intervención formó parte de las acciones del Operativo Argos en la colonia San Mateo Ixtacalco, donde participaron agentes del Agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR) de la Policía Estatal Mexiquense.

La detenida, identificada como Nancy “N”, fue presentada ante el Ministerio Público local para determinar su situación jurídica.

Operativo Argos y hallazgo de la droga

De acuerdo con la información proporcionada por la SSEM, el aseguramiento se llevó a cabo durante patrullajes preventivos sobre la carretera a Teoloyucan, a la altura de la colonia San Mateo Ixtacalco. Ahí, elementos estatales detectaron a una mujer en un paradero de autobuses que mostró una actitud inusual ante la presencia policial.

Al intentar refugiarse en una tienda de conveniencia, los agentes le solicitaron detenerse y acceder a una inspección voluntaria.

Fotografía de la droga decomisada a Nancy "N" en Cuautitlán Izcalli. Crédito: SSEM

Durante la revisión a sus pertenencias, los policías inspeccionaron una cangurera, localizando en el interior 50 bolsas con cierre hermético con figuras amarillas, cada una conteniendo una sustancia granulada y cristalina con características propias de la metanfetamina, las cuales tendrían un peso individual de 1 gramo.

Además se reporto que le decomisaron una bolsa de plástico transparente con un peso aproximado de 450 gramos, también de cristal.

El total asegurado fue de aproximadamente 500 gramos, cantidad que la autoridad estatal estima con un valor de 100 mil pesos en el mercado ilícito actual.

Detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público

Tras informar a la mujer sobre el motivo de la revisión y el hallazgo de sustancias prohibidas, los policías estatales procedieron a detener a Nancy “N”, de 32 años.

La persona fue notificada sobre sus derechos y, junto con la droga incautada, fue trasladada a la Agencia del Ministerio Público con sede en Cuautitlán Izcalli.

Se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades en torno a su probable implicación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

La SSEM subrayó que las acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada por la actual administración estatal para inhibir la venta y distribución de estupefacientes en la región. El Operativo Argos se mantiene activo en puntos identificados como prioritarios para el combate al narcomenudeo.

Mediante el comunicado donde fue informada esta detención, la SSEM recordó a la población que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 911 Número de Emergencias operan las 24 horas para recibir reportes y denuncias relacionadas con actividades ilícitas. Además, recordaron a la población que también pueden acercarse a denunciar mediante las redes sociales de la institución.