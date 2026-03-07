Laboratorio clandestino con 300 kilos de metanfetamina fue desmantelado en Guerrero

El laboratorio desmantelado fue en Guerrero Foto: Marina

En un operativo reciente en el estado de Guerrero, autoridades federales lograron el desmantelamiento de un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina. El despliegue, coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, permitió el aseguramiento de aproximadamente 300 kilogramos de metanfetamina, así como una considerable cantidad de insumos químicos empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

Durante las acciones en la zona rural del municipio de Petatlán, elementos de las fuerzas federales localizaron el inmueble donde se procesaban sustancias ilícitas. En el lugar se decomisaron 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kilogramos de sustancias sólidas, materiales esenciales para la producción de metanfetamina. Además, los agentes confiscaron más de 2 mil dosis de droga listas para su distribución.

Las autoridades informaron que el aseguramiento de estos insumos y la droga terminada representa un golpe directo a la estructura operativa de los grupos delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes en la región. Esta intervención forma parte de una estrategia federal orientada a debilitar la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas, así como a evitar que estos productos lleguen a los mercados nacionales e internacionales.

El Gabinete de Seguridad destacó la colaboración entre distintas instancias federales para la ejecución de este tipo de operativos. Las acciones conjuntas buscan reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas y limitar el acceso de los grupos delictivos a los recursos necesarios para la fabricación de metanfetamina.

El despliegue de fuerzas en Guerrero se suma a los esfuerzos continuos por parte del gobierno federal para combatir la producción y el tráfico de drogas sintéticas. La intervención en Petatlán permitió retirar del mercado una cantidad significativa de droga y precursores, elementos que, de haber sido procesados y distribuidos, habrían representado un riesgo para la salud pública y la seguridad en distintas regiones del país.

Las autoridades federales reiteraron su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y subrayaron la importancia de la cooperación interinstitucional para lograr resultados efectivos en la contención de la producción de drogas sintéticas.

El 3 de febrero también hubo otro golpe

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un evento de incineración de precursores químicos y sustancias que fueron asegurados durante cateos ejecutados en tres domicilios en el estado de Guerrero, uno de ellos en un probable laboratorio clandestino.

Los aseguramientos fueron posibles con base en las labores entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, así como autoridades estatales.

El acto fue coordinado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en dicha entidad.

Los estupefacientes y sustancias químicas inhabilitadas fueron cuatro toneladas 202 kilos 867 gramos 500 miligramos de acetato de plomo, ácido tartárico, ácido fenilacético, hidróxido de sodio y peróxido de dicumilo.

Asimismo, cinco mil 733 litros 310 mililitros de acetona, ácido clorhídrico, ácido mercaptoacético, etanol, fenil-2-propanona, metilamina, mezcla de acetona con metanfetamina, mezcla de tolueno con metanfetamina, n-metilformamida y tolueno, entre otras.Además, se destruyeron mil 124 litros 990 mililitros de metanfetamina líquida y siete kilos 600 gramos de metanfetamina sólida.

La inhabilitación de los precursores se realizó en una empresa especializada y autorizada para tales efectos en el Estado de México, previa práctica de las diligencias realizadas por el MPF, peritos especializados en química y fotografía forense de la AIC, en presencia del Órgano Interno de Control (OIC) de esta institución para dar certeza del tipo y peso del narcótico y precursores químicos destruidos.