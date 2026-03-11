México

Cuáles son los beneficios de consumir avena para reducir los síntomas de la menopausia

Una rutina con este cereal puede favorecer la digestión, impulsar el ánimo y cuidar el corazón sin complicaciones extra en la dieta diaria

Una combinación natural de fibra
Una combinación natural de fibra y minerales, presente en este alimento, puede mejorar el control del apetito y sumar apoyo para los huesos en esta etapa de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menopausia representa una etapa de cambios físicos y metabólicos que puede traer consigo diversos síntomas y desafíos para la salud.

En este contexto, la avena surge como un alimento estratégico gracias a su aporte de fibra, minerales y compuestos bioactivos.

Su inclusión en la dieta diaria puede contribuir al bienestar general de las mujeres en esta etapa, ayudando a controlar el peso, mejorar la salud cardiovascular y facilitar la digestión, mientras ofrece nutrientes vinculados al equilibrio hormonal y la protección ósea

La avena es un alimento
La avena es un alimento estratégico durante la menopausia por su alto contenido de fibra, minerales y compuestos bioactivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de consumir avena para reducir los síntomas de la menopausia

La avena puede aportar diversos beneficios a las mujeres durante la menopausia, ayudando a aliviar algunos de sus síntomas y contribuyendo al bienestar general.

En este sentido, y de acuerdo con información de Cleveland Clinic, entre sus principales beneficios para este objetivo destacan los siguientes:

  • Mejora el tránsito intestinal: Su alto contenido de fibra soluble favorece la digestión y previene el estreñimiento, un problema frecuente en esta etapa.
  • Contribuye al control del peso: La avena proporciona saciedad y ayuda a regular el apetito, lo que puede ser útil frente a los cambios metabólicos y el aumento de peso asociados a la menopausia.
  • Estabiliza los niveles de glucosa: La fibra de la avena modera la absorción de azúcares, ayudando a mantener niveles estables de glucosa en sangre y a reducir los antojos.
  • Favorece la salud cardiovascular: La avena contiene betaglucanos, compuestos que ayudan a disminuir el colesterol LDL, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, más prevalentes tras la menopausia.
  • Apoya la salud ósea: Aporta minerales como magnesio, fósforo y calcio, que son importantes para mantener la densidad ósea, especialmente ante la disminución de estrógenos.
  • Contribuye al equilibrio hormonal: Contiene fitoestrógenos, compuestos vegetales que pueden ejercer un leve efecto similar al de los estrógenos y atenuar síntomas como los sofocos.
El contenido de fitoestrógenos en
El contenido de fitoestrógenos en la avena puede ayudar a equilibrar el sistema hormonal y atenuar síntomas como los sofocos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir avena para aminorar los síntomas de la menopausia

Para aprovechar los beneficios de la avena y ayudar a aminorar los síntomas de la menopausia, se recomienda incorporarla en la alimentación diaria de las siguientes formas:

  • Desayuno caliente: Preparar la avena cocida con agua o leche descremada y acompañarla con frutas frescas, frutos secos o semillas para aumentar su valor nutricional.
  • Batidos o licuados: Añadir avena en hojuelas a batidos con leche vegetal y frutas, lo que facilita su consumo y mejora la saciedad.
  • Yogur con avena: Mezclar la avena cruda con yogur natural bajo en grasa y frutas, ofreciendo una opción práctica y rica en fibra.
  • Galletas o pan casero: Utilizar avena en recetas de galletas, muffins o pan integral, como alternativa saludable a los productos industriales.
  • Sopas y cremas: Incorporar avena molida para espesar sopas o preparar cremas, lo que aporta textura y nutrientes adicionales.
  • Granola casera: Elaborar granola con avena, frutos secos y semillas, evitando azúcares añadidos.
Incluir avena en desayunos, batidos,
Incluir avena en desayunos, batidos, yogures, galletas caseras o sopas facilita su integración en la dieta de la menopausia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para obtener sus efectos beneficiosos, se aconseja consumir entre 30 y 50 gramos diarios de avena.

Es importante acompañar su ingesta con suficiente agua y mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas magras, para potenciar la salud durante la menopausia.

