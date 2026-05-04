Quién es Héctor Yunes, el político que rompió con el PRI tras 45 años y acusa a ‘Alito’ Moreno de “secuestrar” al partido

El político Héctor Yunes Landa dio a conocer su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 45 años de militancia. Durante su intervención, el exmilitante acusó a Alejandro Moreno de 'secuestrar' al partido y de alejar a sus miembros históricos. (X/Héctor Yunes)

El político veracruzano Héctor Yunes Landa presentó el pasado 2 de mayo su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 45 años de militancia, tras acusar a Alejandro Moreno de “secuestrar” al partido y de llevarlo a una “ruta incierta” que podría conducirlo a la extinción.

En un video difundido en sus redes sociales, Yunes Landa sostuvo que el PRI se ha convertido en una organización “con dueño” y denunció que la conducción de Moreno ha alejado a sus militantes distinguidos. El anuncio se hizo público un día después, tras un homenaje a Fidel Herrera Beltrán y Rosita Borunda en la sede estatal del partido en Xalapa.

PUBLICIDAD

“Mi renuncia obedece a que el partido hoy se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretende seguir decidiendo por décadas el futuro del PRI. Alejandro Moreno no solo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto ni futuro. Por ello, mi renuncia irrevocable al que fue por décadas el mejor partido de México y que hoy, por la caciquil conducción del peor presidente de su historia, se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción”, arremetió.

Quién es Héctor Yunes Landa

El priista dijo que el gobernador de Veracruz está obsesionado con su familia. (Facebook Héctor Yunes Landa)

Héctor Yunes Landa, nacido en Soledad de Doblado el 27 de septiembre de 1958, inició su militancia en el PRI en 1977.

PUBLICIDAD

Egresado de la Universidad Veracruzana como licenciado en derecho, continuó su formación con una maestría en administración pública y análisis político en la Universidad de Warwick (Inglaterra) y una maestría en derecho internacional y comparado en la Universidad Nacional de Washington, DC.

A lo largo de más de cuatro décadas, ocupó puestos clave en la estructura del partido y en la administración pública. Fue diputado federal de 1985 a 1988 y luego diputado local en Veracruz. De 2012 a 2018 fue senador por Veracruz, periodo en el que presidió la Comisión de Protección Civil en el Senado.

PUBLICIDAD

En 2016, compitió como candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, en una elección que enfrentó a su primo Miguel Ángel Yunes Linares. Perdió los comicios, pero se mantuvo como figura influyente en el priismo estatal. Fue dirigente estatal del PRI de 2011 a 2012 y titular de la asociación Alianza Generacional, desde donde impulsó cuadros jóvenes y debatió el rumbo del partido.

"Fuera por haberse quitado la playera tricolor" Expresó Héctor Yunes

Entre los cargos federales destacó su paso por INFONAVIT, donde fue coordinador de delegación y asesor del director general; FONATUR, donde fue director jurídico, y Fonhapo, donde se desempeñó como gerente jurídico y jefe de la Unidad de Vinculación Institucional. También fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal del FIREV, secretario general nacional de la Organización Revolucionaria Popular Juvenil y enlace para la Federación Nacional de Organizaciones y Ciudadanos en Sinaloa.

PUBLICIDAD

En junio de 2025, Yunes Landa manifestó en redes sociales su intención de contender por la gubernatura en 2030.

Durante décadas, Yunes Landa fue identificado como uno de los operadores políticos más experimentados del tricolor en Veracruz. Es parte de la familia de políticos Yunes, entre los que destacan Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, y Fernando Yunes Márquez.

PUBLICIDAD

La crisis del PRI bajo Alejandro Moreno y el éxodo de liderazgos históricos

Alito Moreno, dirigente nacional del PRI.

La salida de Héctor Yunes Landa ocurrió en un periodo de fractura interna en el PRI, donde otros cuadros de alto perfil también han ido abandonando el partido.

Entre ellos se encuentran Miguel Ángel Osorio Chong, quien en 2023 denunció que Moreno convirtió al PRI en un instrumento para sus intereses personales. Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila Villegas también se han sumado a la lista de priistas que han dejado el partido por diferencias con la dirigencia nacional.

PUBLICIDAD

La renuncia de Yunes Landa marcó el fin de una etapa y reflejó el desgaste interno del partido, que en Veracruz y a nivel nacional enfrenta una de sus crisis más profundas en décadas.